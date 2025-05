Dominique (29) verruilt marketingbaan voor familiebakkerij en poffertjeszaak: ‘Dag en nacht mee bezig’

Lees verder onder de advertentie

Zes jaar lang organiseerde Dominique Voncken (29) businessevenementen en handelsmissies voor netwerkorganisatie fCN. Tijdens de evenementenreeks Family Business Talks realiseerde ze zich hoe bijzonder familiebedrijven eigenlijk zijn.

„Door die bedrijfsbezoeken en de passie die ik bij de families zag, ging het kriebelen”, vertelt ze. „Mijn ouders, de vierde generatie, zijn nu eind vijftig. Ooit zullen ze toch gaan afbouwen. Mijn zusje woont net als ik in Amsterdam en heeft andere ambities. Ik dacht: ik moet voelen of dit zakelijk bij me past, voordat de bakkerij ooit extern verkocht gaat worden.”

Vroeger aan de keukentafel ging het nooit ergens anders over Dominique Voncken

Het voelde direct als thuiskomen. Hoewel de bakkerij ook weer niet helemaal nieuw voor haar was. „Met hoogtijdagen als Pasen, Moederdag, Kerst en Oud & Nieuw helpen mijn zusje en ik altijd mee. Ook voor onze partners is dit al jaren part of the deal. Toen ik jong was had ik er natuurlijk een bijbaantje. Ik ken veel medewerkers – de meesten zijn al tig jaren bij ons in dienst - en vroeger aan de keukentafel ging het nooit ergens anders over. Dus alles voelde gelijk weer heel vertrouwd.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Bakker Remy bakte middenin de nacht door hoge energiekosten: ‘Was aanslag op privéleven’

Ruimte voor nieuwe ideeën

Dominique en haar zus waren nog niet eerder concreet gepolst of ze interesse hebben in het familiebedrijf dat door haar ouders is uitgebouwd van één zaak in Heerlen naar 23 vestigingen en 400 b2b-klanten waaronder Albert Heijn-winkels door het hele land, Jumbo- en Plus-filialen, restaurants, ziekenhuizen en zorgcentra. Sterker: haar ouders, Piroschka en Frans, zeiden vooral ‘doe het niet’. „Zij houden heel erg van hun werk, maar ik kan wel zeggen dat 98 procent van hun leven uit de zaak bestaat. Dat is natuurlijk enorm veel en ze wilden ons beschermen, maar toch heeft het me gegrepen.”

Ze vindt het oprecht bijzonder dat ze van haar ouders alle ruimte kreeg om haar ideeën – die ze opdeed tijdens haar vorige baan waarbij ze werd omringd door topondernemers – te implementeren bij Bakkerij Voncken. „Ik had zoveel inspiratie en suggesties. Ze hadden ook kunnen denken, wij doen dit al ruim dertig jaar zo, dit is hoe het werkt, klaar. Maar ze staan open voor alles.” Wat helpt, denkt ze, is dat Piroschka en Frans hun kinderen op jonge leeftijd al vaker betrokken bij zakelijke gesprekken aan de keukentafel. „We dachten toen ook al vaak mee over allerlei mogelijkheden.”

Lees verder onder de advertentie

Van Bakkerij Voncken naar Vonckelende poffertjes

Het afgelopen jaar droeg Dominique met name bij op strategisch vlak. Zo dacht ze mee over verdere uitrol van de b2b-tak en nam ze het brede assortiment van de bakkerij, met uiteraard vlaaien, brood, patisserie en chocolade, onder de loep.

„Onze kracht is dat we veel te bieden hebben en iedere klant blij willen maken, maar het kan zakelijk gezien ook een valkuil zijn. We hebben opnieuw gekeken naar het aanbod, de kosten, marges en efficiëntere leverroutes tussen onze eigen winkels en de b2b-partners. Eigenlijk was ik af en toe een beetje de bad cop (lacht), maar ik vond het heel leuk om daarover mee te denken.”

Foodconcepten hebben sowieso altijd al haar speciale aandacht gehad. De wens om zelf een concept op te zetten, was er al langer. Toen vriendin Marlou Becker zich de poffertjes naar recept van de familie Voncken herinnerde, was het duidelijk: dat moest het worden. Onlangs openden ze aan het Amsterdamse Rokin poffertjeszaak Vonckelend, waar ze twee varianten verkopen: ‘The Classic’, met een vleugje kaneel, poedersuiker met subtiel fonkelende glitters en gezouten boter, en ‘The Special’, gevuld met kaas.

Lees verder onder de advertentie

Vonckelend. Foto: Koen Kruchten

Poffertjes in een nieuw jasje

Haar werkzaamheden bij Bakkerij Voncken staan momenteel op een lager pitje, de volle focus ligt nu op het runnen van haar nieuwe onderneming. „Ik sprak laatst iemand die verbaasd was dat ik zelf in de zaak sta. Ik wist niet wat ik hoorde, dat is niet ondernemen in mijn beleving. Marlou en ik moeten de kar trekken, het team motiveren en de klanten enthousiasmeren. Ik kan Vonckelend pas weer combineren met het familiebedrijf zodra het helemaal is zoals we willen.”

De steun van de familie heeft ze: „Tijdens het openingsweekend waren ze er allemaal om te helpen, mijn vader, moeder en zusje. Gisteren keek ik op en stond mijn moeder als verrassing weer naast me achter de poffertjesplaat.”

Lees verder onder de advertentie

Wereldwijd zie je dat de beleving minstens net zo belangrijk wordt als het product zelf Dominique Voncken

Vonckelend wil ambachtelijk, authentiek – ‘vooral geen overdadige Nutella-, pistache- of Biscoff-toppings’ – én vernieuwend zijn. Ter inspiratie keek ze naar verschillende internationale foodconcepten en reisde ze af naar New York. „Wereldwijd zie je dat de beleving minstens net zo belangrijk wordt als het product zelf. Mensen vinden het leuk om iets van een bepaalde formule mee naar huis te nemen.”

Eigen merchandise als bijverkoop

Dus zien we in haar poffertjeszaak nostalgische koperen pannen aan de wand en tal van bijverkoopproducten. Een poffertjesmix waar alleen nog water bij nodig is, speciaal ontworpen schorten en theedoeken, gardes, chocola en koekjes van de premium Vonckelend-lijn uit de bakkerij. „Binnenkort komen onze zelfontworpen elektrische poffertjespannen binnen”, vertelt Dominique. „Waar dan ook op de wereld kunnen mensen dan genieten van onze poffertjes, geweldig.”

Ook de looks zijn zorgvuldig bedacht. Van de oranje tulpen en luxe tasjes in de bomen bij het terras, waar menig toerist selfies mee maakt, tot de oranje en blauwe verpakkingen met gouden sterretjes. Basic witte kartonnen bordjes zal je bij Vonckelend niet vinden, wel luxe doosjes.

Lees verder onder de advertentie

Dominiques trots is een Instagrammable verticale kartonnen combiverpakking waar onderin plaats is voor de snack en bovenop voor een cappuccino of matcha latte. „Dag en nacht ben ik ermee bezig geweest om dat te creëren. De leverancier, die ook aan onze bakkerij levert, had zoiets nooit eerder gezien, maar het is gelukt.”

Invloed van TikTok en Instagram

De kwaliteit van het product staat uiteraard op één, benadrukt de jonge ondernemer, maar een aantrekkelijke uitstraling is net zo belangrijk. Zeker door de invloed van TikTok en Instagram. „Ik doe het zelf ook: mijn citytrips invullen met wat ik op TikTok heb gezien. Door de video’s en taste tests krijg je direct een idee erbij of iets je aanspreekt of niet. De generatie van nu wil dat alle zintuigen geprikkeld worden.” Toch ziet ze dat Vonckelend niet alleen toeristen aantrekt, maar ook lokale Amsterdammers. „Na het eten racen ze rustig de hele stad door om hier een dessert te halen.”

Ging Dominique bij Bakkerij Voncken aan de slag met de uitbouw van het merk, met Vonckelend staat dat nu ook al hoog op de to do-lijst. „In het eerste weekend zijn we al direct benaderd voor evenementen als bruiloften, kinderpartijtjes, festivals en businessevents. Marlou en ik wisten dat er animo is voor poffertjes op locatie, maar dat het zo’n vaart zou lopen, hadden we niet verwacht. Dus we gaan nu zo snel mogelijk aan de slag met het regelen van een Vonckelende foodtruck.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Failliet door energiecrisis? Familiebakkerij van Heeswijk bleef overeind door te innoveren