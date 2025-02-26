Groeien! Zo ben je er écht klaar voor

Ondernemerschap is kansen pakken, grenzen verleggen en natuurlijk: Groeien! Klinkt logisch, toch? Maar wat nou als je de groei van je bedrijf niet kunt bijbenen? De plotselinge groei van je bedrijf je juist in de financiële problemen brengt?

Het is nog maar vier jaar geleden dat Monica Westerveld, oprichter van het sieradenmerk Notbranded, alles zelf deed: van het vouwen van pakketjes tot het maken van advertenties. Haar merk bleek een succes en groeide sneller dan ze verwachtte. Zo snel zelfs, dat ze bijna de controle verloor. ‘Je moet die groei wel onder controle hebben. Doe je dat niet, dan stijgt de werkdruk en stagneert hetx succes’ aldus Monica.

ING is trotse sponsor van Business Boost Live waar inspirerende ondernemers waaronder Monica Westerveld en Milan Voet (Stëlz) op 18 maart hun verhaal vertellen.

Niet te snel uit je voegen barsten

Notbranded groeide in acht jaar tijd van keukentafelproject uit tot een succesvol, internationaal sieradenmerk. Met ruim 400 duizend bestellingen per jaar en een gemiddelde omzet van 15 miljoen euro barst Monica’s business haast uit zijn voegen. Maar ze is er juíst scherp op om dat te voorkomen. ‘Ik groeide in de beginfase sneller dan ik had ingeschat, waardoor ik tegen een plafond aanliep. Inmiddels heb ik daar veel meer grip op.’

Hulp van buitenaf

Die grip kreeg Monica onder andere door zichzelf een aantal kritische vragen te stellen. Was ze wel efficiënt genoeg bezig? Kon ze het nog wel allemaal in haar eentje cheffen of was ze op het punt beland dat ze hulp nodig had van buitenaf? ‘Als je wilt groeien, moet je eerlijk genoeg zijn om expertise van buitenaf te laten invliegen wanneer de business daarom vraagt.’

Meer inzichten over groei vind je hier

Kraakheldere rolverdeling

Die kritische aanpak gaf Monica ruimte om te groeien zonder zichzelf in de vingers te snijden. Inmiddels is Notbranded met activiteiten in 28 landen en een website in zes talen een Europese hardloper. Toch staan er slechts tien mensen op de loonlijst. Dat is mogelijk doordat Monica processen zoals warehousing en klantenservice uitbesteedt. ‘Omdat we een heel stabiele, gestructureerde basis hebben kunnen we veel sneller schakelen. De rollen, functies en verantwoordelijkheden zijn kraakhelder, waardoor we niet wankelen wanneer de afzetmarkt en ons team groter worden.’

Weten wat de markt wil

Diezelfde grip en controle heeft Monica inmiddels ook op ontwikkelingen en verschillen in de markt. Door haar campagnes in verschillende landen te monitoren, haalde ze waardevolle data op en kon ze haar aanpak per regio optimaliseren. ‘Maatwerk per land is belangrijk. Duitsers willen vertrouwen zien, dus verwerken we reviews in de advertenties. Fransen zijn juist meer gericht op design.’

Dirk Mulder is Sector specialist Trade & Retail bij ING. Met ruim vijftien vliegjaren in het vak heeft de retail sector geen geheimen meer voor Dirk.



‘Als we naar de Nederlandse cijfers kijken zien we dat de retailsector het best goed doet. En dat is knap als je het mij vraagt. Denk maar even aan de coronacrisis waar veel bedrijven de wonden nog van likken, de oorlog in Oekraïne en de inflatie die daarop volgde. Veel retailers worstelen daardoor extra met kostenstijgingen die ze niet kunnen doorrekenen in de prijzen. De kosten stijgen harder dan de omzet, waardoor het rendement (en groei) onder druk komen te staan.



‘Ben je stevig genoeg om plotselinge groei aan te kunnen?’ Een uitdagend klimaat dus, om alsnog in te kunnen groeien. De kunst is (onder andere) om mee te bewegen en je strategie aan te kunnen passen wanneer de markt daarom vraagt. Stel jezelf regelmatig kritische vragen: Ben ik nog steeds op de juiste manier aan het communiceren met de doelgroep? Hoe zit het met m’n bereik? Heb ik m’n prioriteiten op orde? Zijn mijn team en ik stevig genoeg om plotselinge groei aan te kunnen? ‘Groei is niet per definitie zaligmakend’ ‘Ondernemerschap kan niet zonder groei’ is vaak het credo, maar dan denk ik: ‘Ho, wacht even. Groeien is leuk, maar wil je dat wel en ben je er klaar voor?’ Groei is niet per definitie zaligmakend. Het levert pas iets op wanneer je er controle over hebt en je keuzes maakt op basis van data, gefundeerde voorspellingen en zelfkennis! Waar zijn we sterk in? Wat kunnen we goed? En wat zouden we eventueel moeten uitbesteden? Dat was het kruispunt waarop ook Monica zich bevond. Ze kende de markt, wíst op basis van onderzoek dat haar merk grote kans had om ook in het buitenland succesvol te zijn en zette op basis daarvan een volgende stap. Door een deel van haar logistiek uit te besteden en te automatiseren maakte ze ruimte om zich op die internationale uitbreiding te kunnen richten en kon haar bedrijf die groei ook dragen. ‘Ook aan het gouden ei moet je keihard werken’ Er zijn gelukkig veel meer Nederlandse retailers die het lukt om internationaal uit te dijen en dat is prachtig om te zien. En wat ze allemaal zullen zeggen? Groei komt niet vanzelf. Met een supergoed idee kan je niet achterover gaan zitten met je benen omhoog. Ook aan dat gouden ei, het gat in de markt moet je keihard werken om er een succes met groeipotentie van te maken.