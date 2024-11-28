Josette de Vroeg (NoWa) over financieringsaanvraag: ‘Het perfecte moment bestaat niet’

De duurzame sieradenmakers van NoWa wilden al jaren opschalen, maar het financieringsproces bleek complex en tijdrovend. Pas toen ze Josette de Vroeg en Joyce Lemmens er samen voor gingen, kwam het in beweging. Hun verhaal laat zien hoe belangrijk overzicht, begeleiding en timing zijn.

Josette de Vroeg startte vijf jaar geleden met NoWa – het sieradenmerk dat goud en zilver uit afvaltelefoons een nieuw leven geeft – met één duidelijk doel: laten zien dat afval waardevol is. Maar groeien kost geld, en een financieringsaanvraag indienen, bleek in de praktijk lastiger dan gedacht. „Ik wilde het jaren eerder doen. Maar ik had simpelweg de tijd niet. Als je in je eentje een bedrijf runt, is zo’n aanvraag bijna niet te overzien.”



Dat veranderde toen Joyce Lemmens zich aansloot als compagnon. Samen professionaliseerden ze het bedrijf, openden ze een winkel, zetten ze grote inzamelcampagnes op en investeerden ze in lokale sociale werkplaatsen waar telefoons worden gedemonteerd en gerecycled. Maar om serieus op te schalen – van landelijke inzamelcampagnes tot een volledige circulaire keten – was groeikapitaal nodig.

Intensief traject

Toen Josette de eerste stappen zette richting financiering, liep ze direct tegen het probleem aan dat zoveel ondernemers herkennen: waar begin je? „Ik kende de mogelijkheden niet goed genoeg, en online zie je door de bomen het bos niet. Voorwaarden staan overal verspreid en het is moeilijk in te schatten wat realistisch is.”



Met Joyce aan boord kwam daar verandering in. Samen doken ze in de materie en gingen ze door een intensief traject, gesteund door een financieel coach. „Zonder hulp was dit niet gelukt”, zegt Joyce. „Je moet teksten schrijven, een verregaande visie formuleren, financiële prognoses maken tot jaren vooruit. Het was voor ons een fulltime project naast het bedrijf.”

Netwerk is goud waard

Omdat online informatie versnipperd en vaak commercieel gekleurd is, zochten de ondernemers vooral steun in hun netwerk. „We hebben eindeloos gebeld”, vertelt Joyce. „Welke partij past bij impactgedreven ondernemingen? Wie heeft goede ervaringen? Waar moeten we op letten?”



Die gesprekken bleken goud waard. Via andere ondernemers kwamen ze uit bij de Rabobank Foundation en Stichting DOEN: twee partijen die zowel financiële als maatschappelijke impact waarderen. Het werd een investeringstraject van €275.000, vrijgegeven in vier tranches. „Die opzet dwingt je om in stappen te groeien”, legt Josette uit. „Het geeft structuur en zorgt dat je in een realistisch tempo kunt doorgroeien.”

Moment van reflectie

De aanvraag zelf ging niet alleen over cijfers. Het was een moment van scherpe reflectie. „We werden gedwongen om plannen op papier te zetten die we wel in ons hoofd hadden, maar nooit zo concreet hadden uitgewerkt”, zegt Joyce.



„Waar willen we staan in 2028? Hoeveel telefoons recyclen we dan? Hoe ziet onze omzet eruit? Wat is onze impactdoelstelling? Het was intens, maar ook waardevol.” Eén inzicht bleek daarbij bepalend: het perfecte moment om te beginnen bestaat niet. „Het was december, we hadden net een nieuwe winkel, het was hysterisch druk”, herinnert Josette zich. „Maar als je wacht tot het rustig wordt, gebeurt er nooit iets.”

Van sieradenmerk naar circulaire beweging

Met de financiering kan NoWa de stap maken die ze al jaren voor zich zien: hun impactdoel van één miljoen ingezamelde telefoons in de komende jaren komt hiermee binnen bereik. Daarnaast kunnen ze werken aan een volledig circulaire keten waarin ingezamelde telefoons lokaal worden gedemonteerd, gerecycled en verwerkt tot nieuwe sieraden, én waarbij sociale werkplaatsen volwaardig onderdeel zijn van het proces.



Ook kunnen ze dankzij de financiering nog meer landelijke inzamelcampagnes opzetten, samen met gemeenten en telecomproviders zoals VodafoneZiggo, Odido en Fairphone. „We willen dat mensen weten dat er goud en zilver in hun telefoon zit en dat ze die eenvoudig kunnen inleveren”, zegt Josette. „Onze missie blijft hetzelfde: laten zien dat afval waarde heeft. Maar nu kunnen we het groter aanpakken.”

Onafhankelijke hulp voor bedrijfsfinanciering

Volgens ondernemersadviseur Christiaan Hazelaar komt het verhaal van NoWa veel voor onder impact-gedreven ondernemers: grootse plannen, maar weinig tijd en overzicht om het financieringsproces goed aan te vliegen.



„Het voortraject is vaak het moeilijkst”, zegt hij. „Niet de aanvraag, maar alles wat je ervoor moet uitzoeken: welke financieringsvorm past? Welke voorwaarden gelden? Wat moet je aanleveren? Ondernemers zijn vaak verrast wat er allemaal bij komt kijken.”



Juist daar ligt volgens hem de waarde van de FinancieringsGids. „De FinancieringsGids is dé onafhankelijke plek voor informatie over bedrijfsfinanciering. De gratis Financiering keuzehulp laat ondernemers eerlijk zien welke vormen van financiering er mogelijk zijn. Dat bespaart tijd en geeft richting.”



Hazelaar ziet in NoWa’s aanpak een belangrijke les: „Begin op tijd en zoek hulp. Ondernemen vraagt al veel van je, meer dan je denkt; je hoeft het financieringsproces dan ook niet alleen te doen. Met de FinancieringsGids vind je de weg in financieringsland en kun je beter voorbereid een aanvraag beginnen.”



De FinancieringsGids is een samenwerking van KVK, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Stichting MKB Financiering. Het platform helpt ondernemers bij het vinden van passende financiering met een handige keuzehulp, informatie en onafhankelijk advies.