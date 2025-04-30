Circulair inkopen vaker de nieuwe standaard: ‘Refurbished is ook op grote schaal mogelijk’

De kantoorinrichting is aan vervanging toe, het magazijn wordt heringericht of IT-apparatuur is afgeschreven. In veel organisaties is de reflex nog steeds hetzelfde: afvoeren en nieuw inkopen.

Maar die vanzelfsprekendheid staat onder druk. Door strengere ESG-rapportage, stijgende grondstofkosten en toenemende druk op supply chains moeten bedrijven kritischer kijken naar hun inkoopbeleid. Circulariteit is daarbij in opkomst, maar roept nog regelmatig praktische vragen op. Biedt refurbished wel dezelfde kwaliteit? En kun je het ook op grote schaal toepassen?



Volgens Mark Lina, Business Developer Circular Economy bij Manutan, is refurbished absoluut betrouwbaar en vormt dat laatste inmiddels ook geen belemmering meer. “We vinden het belangrijk dat mensen dat weten, want de meest duurzame stoel is nog altijd de stoel die al bestaat.”

Meer dan leverancier

Manutan is actief in zeventien landen en maakt deel uit van een Europese groep met 25 dochterbedrijven. De organisatie levert alles wat nodig is om werkomgevingen in te richten: van kantoor- en magazijninrichting tot buitenruimtes en facilitaire oplossingen.



“Bedrijven denken vaak nog in losse producten,” zegt Lina. “Maar wij kijken naar de volledige werkomgeving. Alles wat nodig is om een werkplek functioneel te laten draaien.” Die brede rol maakt het mogelijk om verder te gaan dan leveren alleen. Manutan richt zich steeds meer op het verlengen van productlevenscycli en het herinrichten van de manier waarop organisaties inkopen.

Volwaardig model

Waar refurbished jarenlang werd gezien als alternatief, is het binnen Manutan inmiddels een structureel onderdeel van het assortiment. Nieuwe, tweedehands en refurbished producten bestaan naast elkaar als volwaardige keuzes binnen het inkoopproces. “Duurzaamheid zit diep verankerd in ons DNA,” zegt Lina. “Refurbished is dan ook geen apart kanaal meer, maar een integraal onderdeel van hoe wij organisaties bedienen.”



Voor klanten levert dat direct voordelen op: lagere kosten, minder verspilling en minder afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen. En dat allemaal zonder in te boeten aan kwaliteit of garantie.

MCR maakt het schaalbaar

Om circulariteit ook op schaal werkbaar te maken, ontwikkelde Manutan de service MCR: Manutan Collect & Re-use. Deze dienst neemt het volledige proces uit handen, van inzameling van oude inventaris tot hergebruik, doorverkoop, donatie of recycling.



“Wij ontzorgen tijdens het gehele traject,” legt Lina uit. “Klanten hoeven niet zelf te bedenken en te organiseren wat er met de oude inventaris gebeurt. Wij bepalen samen met hen per product de beste circulaire route.” Daarnaast is een heel belangrijk onderdeel van MCR inzicht. Klanten ontvangen een uitgebreide rapportage over de milieu-impact van hun keuzes, waaronder CO₂-reductie. “Pas als impact niet abstract meer is, maar met cijfers onderbouwd wordt, zal gedrag structureel veranderen,” zegt Lina.

Grotere projecten, grotere impact

Een recente ontwikkeling is dat circulaire oplossingen ook op grote schaal toepasbaar zijn. Zo werden duizenden items uit een internationaal wintersportevenement opnieuw ingezet via Manutan.



“Hierdoor kunnen we nu ook projecten realiseren die eerder niet haalbaar waren met refurbished. Als je een aula wil inrichten met tweehonderd dezelfde stoelen, was dat eerder lastig, maar nu kan dat dus wel.” Voor organisaties opent dat de deur naar circulaire inrichting op projectniveau, zonder in te leveren op uniformiteit of beschikbaarheid.

De grootste uitdaging: mindset

Technisch is er volgens Manutan dus weinig dat circulaire economie nog in de weg staat. De grootste uitdaging zit echt in gedrag en besluitvorming. “De oplossingen zijn er. De infrastructuur is er. Maar bedrijven moeten anders gaan kijken naar inkoop,” zegt Lina. “Vooral bij grote inkopen zijn bedrijven snel geneigd toch maar gewoon nieuw in te kopen.”



Maar, de Europese wetgeving speelt een steeds grotere rol. Strengere duurzaamheidsrapportages en ESG-verplichtingen zorgen ervoor dat organisaties niet meer om hun impact heen kunnen. “Dat helpt om beweging te creëren. Uiteindelijk moet het echt in de mindset van organisaties landen.”

Refurbished wordt volwassen alternatief

Gelukkig ziet Manutan dat dat steeds vaker gebeurt - en dat is ook helemaal niet zo verwonderlijk. Gemiddeld liggen de prijzen zo’n 30% lager dan nieuw, terwijl garantievoorwaarden gelijk blijven. Toch is volgens Lina niet de prijs, maar vertrouwen de doorslaggevende factor.



“Vooraf zijn bedrijven soms nog sceptisch over de kwaliteit, maar zodra ze één keer met refurbished werken, verdwijnt eigenlijk altijd de twijfel. De kwaliteit is gelijkwaardig, de prijs is beter én de impact is aantoonbaar lager.” Daar komt bij dat Manutan de kwaliteit zelf controleert en certificeert.

Van inkoop naar invloed

Tot slot nog een leuke bijkomstigheid van het vak: “Wij zitten tussen fabrikant en eindgebruiker in,” zegt Lina. “Dat geeft ons de unieke mogelijkheid om keuzes te beïnvloeden. Niet alleen op het gebied van inkoop, maar ook aan de kant van de fabrikant.” Minder levermomenten, gebundelde bestellingen en betere planning kunnen volgens Lina net zo veel impact hebben als productkeuze zelf.

Van ambitie naar standaard

De ambitie van Manutan is duidelijk: circulariteit moet geen uitzondering zijn, maar de standaard. “We willen dat duurzame keuzes de makkelijkste keuzes worden,” zegt Lina. “Door inzicht, aanbod en uitvoering samen te brengen.” En precies daar ligt volgens hem de toekomst van B2B-inkoop. “Als je ziet wat iets kost én wat het oplevert voor de planeet, dan wordt de keuze vanzelf makkelijker.”