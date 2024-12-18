“Met één slimme thermostaat besparen we gas zónder comfort te verliezen”

Scale-up Insmart ontwikkelde een slimme thermostaatmodule die vakantieparken helpt verduurzamen. Landal bespaart al 13 procent gas, terwijl gasten meer comfort ervaren. Dankzij IoT (Internet of Things) werkt de oplossing zelfs op plekken waar mobiele telefoons geen bereik hebben. Scale-up Insmart ontwikkelde een slimme thermostaatmodule die vakantieparken helpt verduurzamen. Landal bespaart al 13 procent gas, terwijl gasten meer comfort ervaren. Dankzij IoT (Internet of Things) werkt de oplossing zelfs op plekken waar mobiele telefoons geen bereik hebben. Slim verwarmen lijkt eenvoudig, maar voor vakantieparken met honderden bungalows blijft het een puzzel. Installaties draaien continu en technische teams lopen tegen personeelstekorten aan. Insmart bracht daar verandering in met een module die verwarmingssystemen op afstand uitleest en aanstuurt.

Efficiënter werken voor installatiebedrijven

Het idee ontstond vanuit een praktisch knelpunt. „Installatiebedrijven verliezen veel tijd aan controles en storingen die je met data kunt voorkomen”, zegt medeoprichter Marjolein Böggemann. „Met onze module ziet een monteur meteen wanneer onderhoud verstandig is. Dat scheelt ritten en voorkomt uitval.”

Samen met medeoprichter Erik Jan Jonkers ontwikkelde ze een compacte module die tussen cv-ketel en thermostaat klikt. De module leest data uit, stuurt opdrachten terug en functioneert zonder wifi. Die functionaliteit trok de aandacht van Landal, dat wil versnellen in gasreductie en CO₂-besparing.

Doorontwikkeld voor vakantieparken

Insmart en Landal bouwden de oplossing door tot een variant die aansluit op de schaal van vakantieparken. De module stuurt ketels, warmtepompen en hybride systemen aan en koppelt automatisch met het boekingssysteem. „Met Warm Welkom warmt een bungalow alvast op voordat gasten arriveren”, vertelt Böggemann. „Voor gasten voelt dat vanzelfsprekend, maar erachter zit een slim systeem.”

Landal testte de oplossing op vakantiepark Rabbit Hill in een pilot met twintig bungalows: tien met de module en tien in de oude situatie (zonder module). In alle huisjes hingen sensoren die beweging, temperatuur en luchtkwaliteit maten.

Team lead maintenance Jan-Theo Hoeksema van Landal zag direct de meerwaarde. „We kregen inzicht in het daadwerkelijke gebruik: wanneer mensen koken, hoe snel ruimtes afkoelen, of iemand aan de thermostaat draait. Daarmee regel je comfort nauwkeurig, zonder extra gas te verstoken.”

De pilot leverde 14 procent gasbesparing op. Inmiddels is de oplossing actief in 38 parken en ligt de gemiddelde besparing op 13 procent per bungalow.

Slimme aansturing en maatwerk per bungalow

Alle modules komen samen in het Insmart Platform: één dashboard voor alle instellingen. Maximumtemperaturen, nachtverlagingen en opwarmmomenten stel je centraal in. Per bungalowtype is maatwerk mogelijk.

„Bungalows voor jonge gezinnen of mindervaliden vragen vaak om iets hogere temperaturen”, zegt Böggemann. „Die stel je eenvoudig per huisje in. De techniek zorgt verder voor de juiste stappen.”Voor Landal betekent dat minder handwerk. Property manager Daan Kuijpers: „Voorheen liepen we instellingen huisje voor huisje na. Nu reset alles automatisch na elke boeking. Dat voorkomt energieverlies.”Het platform geeft ook waarschuwingen. „Bij lage waterdruk of een dreigende storing zien wij dat meteen”, zegt Kuijpers. „We bepalen direct de urgentie. Bij een lege bungalow plannen we onderhoud later, bij een bezette bungalow sturen we een monteur. Dat bespaart tijd en voorkomt verrassingen.”

Altijd online via NB-IoT van Odido

De thermostaatmodules gebruiken narrowband-IoT (NB-IoT) van Odido: een netwerk dat speciaal is gemaakt voor apparaten die kleine datapakketjes verzenden.

„NB-IoT bereikt locaties waar telefoons uitvallen”, zegt Thijs van de Sande, IoT business development manager bij Odido Business. „Goed geïsoleerde bungalows of dikke muren vormen geen obstakel. Dat maakt het ideaal voor vakantieparken.”

Installatie gaat snel: de module bevat een IoT-simkaart. Na het scannen van de QR-code koppelt de technicus het apparaat aan het park en staat de verbinding binnen enkele minuten.

Roaming maakt de oplossing ook geschikt voor buitenlandse parken. Voor Insmart is die betrouwbaarheid belangrijk. „We zijn onafhankelijk van wifi en weten zeker dat elke module online komt”, zegt Böggemann. „Daardoor kunnen we makkelijk opschalen.

Ruimte om te groeien

Insmart zocht een operator die meebeweegt met een groeiende startup. „Odido Business begrijpt ons tempo en denkt mee over de beste oplossing”, vervolgt Böggemann. „Dat geeft ruimte om verder te bouwen.”

Voor Landal levert de slimme thermostaat zowel gasbesparing als meer comfort en minder druk op technische teams op. Voor Insmart vormt de samenwerking de basis voor verdere uitbreiding. „We willen parken helpen verduurzamen en monteurs ontlasten. Als slimme technologie dat tegelijk mogelijk maakt, weet je dat je goed zit.”