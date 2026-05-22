Blokker wil weer naar 200 winkels en vraagt de klant waar die moeten komen

Waar moet een nieuwe winkel van Blokker komen? Dat vraagt Blokker-redder Roland Palmer aan consumenten. Na een doorstart afgelopen jaar stokte het aantal filialen bij 56. Nu lijkt Palmer zijn doel om 200 vestigingen te openen te willen doorzetten.

Vorig jaar ging het snel. In anderhalve maand opende Roland Palmer meer dan veertig winkels van het opnieuw tot leven gewekte concern. Bij dat aantal moest het absoluut niet blijven. Palmer gaf aan dat hij een lijst met 200 mogelijke vestigingsplekken had, maar zover kwam het nog niet. Het aantal Blokker-locaties staat sindsdien stil op 56 winkels. Daar moet nu verandering in komen.



Of de lange stilte rondom Blokker een reden tot zorgen is? Daar lijkt het niet op. Palmer benadrukte in de zomer van 2025 al dat de doorstart een succes is en dat er dat jaar geen winkels meer bij zouden komen. Hij wilde dat geen pas op de plaats noemen, zo zei hij. Hij zei: „Eerst gaan we in het najaar alles evalueren: de winkels, het assortiment, logistiek. Kijken wat er goed gaat en wat beter kan.”



Nu is Blokker klaar voor een verdere uitrol, maar de vraag waar de nieuwe winkels moeten komen, lijkt het bedrijf zelf niet te willen beantwoorden. Op de website staat sinds kort de vraag: Waar mis jij nog een Blokker?