Deze nieuwe wet kan voorspelde golf aan faillissementen voorkomen

Een nieuwe wet kan in de nabije toekomst een groot aantal bedrijven redden. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het voor bedrijven eenvoudiger schulden te saneren. ,,Met deze wet kan de, voor het najaar voorspelde faillissementsgolf, worden voorkomen."

„Deze wet lijkt precies op tijd te komen”, zegt de advocaat Jetse Eringa van Damsté Advocaten - Notarissen in Enschede, die vaak als curator optreedt. „Door corona verkeren veel ondernemers in de problemen. Als de WHOA breed kan worden toegepast, kan de voor het najaar voorspelde faillissementsgolf worden voorkomen.”

'Kleine' schuldeisers moeten minstens 20 procent van vordering betaald krijgen

AD schrijft dat onderhandelingen over een zogeheten crediteurenakkoord tot voor kort vaak stuk liepen doordat één of enkele schuldeisers geen genoegen wilden nemen met slechts een klein deel van hun vordering. „Tot 1 januari moesten alle schuldeisers instemmen met een akkoord, nu is twee derde voldoende”, legt Eringa uit. „Wel is het zo dat bij de WHOA de ‘kleine’ schuldeisers - mkb bedrijven met minder dan vijftig werknemers – in beginsel minstens 20 procent van hun vordering betaald moeten krijgen.”

Foto: Annina Romita

De nieuwe WHOA is bedoeld om onnodige faillissementen en verlies van werkgelegenheid te voorkomen. „Een voorwaarde is wel dat het bedrijf in de kern levensvatbaar is. Ondernemers kunnen dan via de rechter een schuldenakkoord afdwingen.”



“ Door de WHOA kan om een afkoelingsperiode van maximaal twee maanden worden gevraagd ” Jetse Eringa, advocaat bij Damsté Advocaten - Notarissen

Belangrijk is dat schuldeisers bij toepassing van de WHOA niet slechter af zijn dan bij een faillissement. Eringa zegt dat dit al snel het geval is. Eringa: „Bij een faillissement krijgen het UWV, de belastingdienst en banken als eerste een uitkering, als er nog geld in de boedel zit. De handelscrediteuren hebben vaak het nakijken.”

WHOA-primeur voor Haarlems bedrijf in de evenementensector

Voor zover Eringa bekend, zijn er tot op heden ongeveer tien uitspraken gedaan in het kader van de WHOA. Een bedrijf in de evenementensector uit Haarlem, dat door corona in de problemen was gekomen, had de primeur van een door de rechter goedgekeurd WHOA-akkoord. De rechtbank in Haarlem ging akkoord met het door firma Jurlights, een lichtinstallatie- en ontwerpbureau, voorgestelde akkoord. De schuldeisers kregen uiteindelijk 16 procent van hun vordering.

Eringa: „Uiteindelijk toetst de rechter of het allemaal eerlijk is gegaan. De rechtbank kan deskundigen benoemen - doorgaans is dat een financieel specialist of een advocaat - die het hele traject begeleidt. Die specialist wordt betaald door het bedrijf dat het crediteurenakkoord aanbiedt.” Bij een faillissement krijgt de door de rechtbank benoemde curator als eerste zijn geld. Hij/zij wordt betaald met geld dat er nog in de failliete boedel zit. Het tarief van een curator varieert van 225 tot 350 euro per uur.

Knellende contracten kunnen worden opgezegd door de ondernemer in kwestie

Ondernemers die een beroep doen op de WHOA mogen, met toestemming van de rechter, knellende contracten opzeggen, bijvoorbeeld een nog doorlopend huurcontract. Eringa: „De huurbaas doet dan voor het bedrag dat hij aan schade lijdt mee in het crediteurenakkoord en krijgt hiervoor het akkoordpercentage.”



Eringa voorspelt dat de rechtbank Almelo binnenkort ook z’n eerste WHOA-uitspraken zal doen. „Ik begeleid momenteel meerdere ondernemers in saneringstrajecten waarin crediteurenakkoorden worden overwogen. Eén van de voordelen van de WHOA is dat om een afkoelingsperiode van maximaal twee maanden kan worden gevraagd. Gedurende die periode kunnen schuldeisers het traject niet verstoren door beslag te leggen of tóch het faillissement aan te vragen.”

“ Eén van de voorwaarden is dat de Belastingdienst altijd het dubbele percentage krijgt van wat de gewone schuldeisers ontvangen ” Jetse Eringa, advocaat bij Damsté Advocaten - Notarissen

Benieuwd is Eringa hoe de Belastingdienst met kwijtscheldingsverzoeken om zal gaan. De belastingschulden kunnen niet eeuwig worden uitgesteld. Op enig moment moet er worden betaald of worden kwijtgescholden.

„De fiscus hanteert voor kwijtschelding een leidraad met voorwaarden die voorheen strikt werden aangehouden. Eén van die voorwaarden is dat de Belastingdienst altijd het dubbele percentage krijgt van wat de gewone schuldeisers ontvangen. In de zaak waarin de rechtbank Haarlem uitspraak heeft gedaan, kreeg de fiscus 21 procent en de andere schuldeisers 16 procent. Dus daar nam men genoegen met minder dan het dubbele en paste de belastingdienst haar voorwaarden al soepeler toe.”