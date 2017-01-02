FVD: ‘Succes moet weer lonen en ondernemingsdrang terug’

Met de verkiezingen van 2017 in het vooruitzicht, selecteert DeOndernemer de belangrijkste standpunten voor ondernemers uit de verkiezingsprogramma’s. Deze keer: Forum voor Democratie (FVD), de nieuwe partij van Thierry Baudet.

De speerpunten uit dat programma hebben te maken met het creëren van een nieuw soort democratie, met direct gekozen volksvertegenwoordigers en een transparantere manier van stemmen in de Tweede Kamer. FVD gaat de directe concurrentie aan met de PVV en VNL. Belastingen en immigratie moeten omlaag, salarissen voor leraren en agenten gaan, als het FVD ligt, omhoog.

Ondernemers

De partij van Baudet wil zich tevens hard maken voor ondernemers in het mkb. “Onze kartelpolitici luisteren vaak alleen naar de multinationals en de grote lobby’s – niet naar de DGA’s en zzp’ers die zo belangrijk zijn voor onze groei”, tekent FVD op in het programma. Door de regels omtrent ziekte en ontslag voor het mkb te versoepelen, hoopt de kersverse politieke partij dat het mkb weer mensen aan durft te nemen. “We geven mkb’ers de ruimte om hun mensen te ontslaan omdat we er van uitgaan dat ze dat niet onnodig zullen doen en daardoor juist eerder mensen in dienst gaan nemen.”

Als voorbeeld waarin een versoepelde ontslagwetgeving voet aan de grond heeft gekregen, noemt FVD Denemarken. “Het resultaat is een grote arbeidsmobiliteit en hoge werkgelegenheid.” Naast een soepel ontslagrecht, pleit FVD voor een relatief hoge uitkering bij werkloosheid en de oprichting van een speciale commissie met mkb’ers die op zoek gaat naar nieuwe oplossingen en verbeteringen voor het mkb.

Dynamiek

“De economische dynamiek dient structureel vergroot te worden. Succes moet weer lonen en de ondernemingsdrang van de Nederlandse bevolking moet weer gestimuleerd worden. Het bedrijfsleven - en vooral het MKB - is van essentieel belang voor de werkgelegenheid en de vitaliteit van de Nederlandse economie – en het MKB dient dan ook centraal te staan in het overheidsbeleid”, luidt het programma verder.

“De nieuwe partij van lijsttrekker Thierry Baudet en tweede man Theo Hiddema toont in het programma veel raakvlakken met de PVV en één groot verschil: het Forum afficheert zich niet als anti-islam en is dus ook niet voor verboden op de Koran of op moskeeën”, schreef de Volkskrant op 31 december. Op de laatste dag van 2016 presenteerde FVD haar partijprogramma.