Niet-horeca-ondernemers Jeroen van den Heuvel en Sander Castel stappen de horeca in. In de zomer openen de ceo van een beursfonds(je) en commercieel directeur van een logistiekbedrijf in hartje Etten-Leur een restaurant in Peaky Blinders-stijl. ,,We serveren chiquere hapjes, kwaliteitswijnen en onze eigen gin."

Er wordt nog volop getimmerd in het pand aan de Markt in Etten-Leur waar voorheen ‘de Burgemeester’ zijn klanten van een drankje voorzag. Met de opening van The Mayor gaat een jongensdroom van ondernemers Jeroen van den Heuvel, ceo van aan Euronext genoteerd Alumexx, en Sander Castel, commercieel directeur CargoFlexX Group, in vervulling. Het wordt een etablissement in de Engelse stijl van Birmingham rond de vorige eeuwwisseling. ,,Zeg maar Peaky Blinders-stijl”, vertelt Van den Heuvel, refererend aan de populaire Britse televisieserie, tegen BN De Stem.

Begin juli hopen zij de deuren te openen van hun horecagelegenheid waar bij binnenkomst de lounge met bar wacht op zijn gasten en waar in het restaurant genoten kan worden van gerechten van een, volgens Van den Heuvel, hoog maar betaalbaar niveau.

De gasten kunnen de kok zien kokkerellen door de glazen wand. Een gedeelte wordt afgescheiden voor private dining. Achter in het pand kunnen families met kinderen terecht. Voor de kleinsten is een speelhoek ingericht en de gasten kunnen hun eigen gerecht aan tafel barbecueën op houtskool of grillen op de plaat.

,,We onderscheiden ons door onze inrichting en kwaliteit en hebben daarom ook bewust gekozen voor bieren van de Warsteiner brouwerij”, vertelt Van den Heuvel. ,,Daarnaast hebben we de wat chiquere hapjes zoals oesters en fruits de mer, kwaliteitswijnen en onze eigen drie soorten gin. Maar op het terras kan gewoon een pilsje en een bitterballetje besteld worden hoor.”