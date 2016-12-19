Overzicht openingstijden supermarkten Kerst 2016

Nog snel een flesje wijn of vergeten ingrediënt halen voor het kerstdiner? Bekijk hier het overzicht van de openingstijden van supermarkten tijdens Kerstavond zaterdag 24 december, Eerste Kerstdag zondag 25 december en Tweede Kerstdag maandag 26 december 2016.

Lees verder onder de advertentie

Volgens de winkeltijdenwet is het verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben op 24 december na 19 uur (Kerstavond) en op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. Maar bij veel gemeenten geldt een ontheffing. Bekijk hieronder per supermarkt wat de openingstijden zijn tijdens Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag 2016.

Openingstijden Kerst 2016 Albert Heijn

De dag van Kerstavond (zaterdag 24 december) zijn nagenoeg alle AH winkels van 7.00 tot 19.00 uur open, meldt een woordvoerder van de Zaanse super. Met Eerste Kerstdag (zondag 25 december) zijn in Nederland 162 Albert Heijn winkels (waarvan 58 franchisers) geopend. Je kunt ook bij 39 AH to go winkels terecht. In België zijn alle winkels dicht. Op Tweede Kerstdag (maadag 26 december) zijn 578 Albert Heijn winkels, waarvan 201 franchisers, geopend. Hetzelfde geldt voor 46 winkels van AH to go. In België zijn 14 Albert Heijn winkels open. Voor een overzicht van de openingstijden per afzonderlijke winkel kijk op ah.nl.

Lees verder onder de advertentie

Openingstijden Kerst 2016 Jumbo Supermarkten

De openingstijden met Kerst 2016 bij Jumbo wisselen per winkel, zo meldt de Brabantse grootgrutter. Op Kerstavond (zaterdag 24 december) sluiten de winkels uitelijk 19.00 uur. Op Eerste Kerstdag (zondag 25 december) zijn 152 Jumbo supermarkten geopend en op Tweede Kerstdag (maandag 26 december) 491 winkels. Jumbo bezorgt geen boodschappen tijdens Eerste en Tweede Kerstdag. Voor de exacte openingstijden tijdens Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag kijk op de website van de Jumbo.

Openingstijden Kerst 2016 Plus supermarkten

De openingstijden bij Plus supermarkten variëren op de dag van Kerstavond (zaterdag 24 december), zo meldt een woordvoerder van Plus Retail. De ene winkel sluit om 16.00 uur en de andere om 20.00 uur. De meeste winkels sluiten om 18.00 uur de schuifdeuren. 19 Plus supermarkten zijn open op Eerste Kerstdag (zondag 25 december), 168 Plus supermarkten zijn open op Tweede Kerstdag (maandag 26 december). Neem een kijkje in de winkelzoeker voor een overzicht van openingtijden van Plus supermarkten met Kerst 2016 bij jou in de buurt.

Lees verder onder de advertentie

Openingstijden Kerst 2016 Dirk van den Broek en DekaMarkt

Met Kerstavond (zaterdag 24 december) sluiten alle filialen van Dirk van den Broek en DekaMarkt om 19.00 uur, weet een woordvoerder van Detailresult Groep. Op Eerste Kerstdag (zondag 25 december) zijn 48 Dirk van den Broek vestigingen en 20 DekaMarkt vestigingen open. Op Tweede Kerstdag (maandag 25 december) zijn 96 Dirk van den Broek vestigingen en 53 DekaMarkt vestigingen open. De openingstijden verschillen per vestiging, omdat de keten met Kerst gebonden is aan de gemeentelijk geldende verordening winkeltijden. Specifieke openingstijden met Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag 2016 vind je op de website van Dirk van den Broek en DekaMarkt.

Openingstijden Kerst 2016 Emté

Op Kerstavond (zaterdag 24 december) zijn alle Emté winkels gesloten, weet eigenaar Sligro Food Group te melden. Op Eerste Kerstdag (zondag 25 december) zijn slechts 2 Emté winkels geopend. Op Tweede Kerstdag (maandag 26 december) zijn 63 Emté winkels geopend. De exacte openingstijden verschillen per winkel en zijn op de website te vinden.

Openingstijden Kerst 2016 Lidl

Op de dag van Kerstavond (zaterdag 24 december) zijn alle Lidl winkels geopend van 8.00 tot 18.00 uur, zo bericht een zegsman van de Duitse discounter. 11 Lidl winkels zijn op Eerste Kerstdag (zondag 25 december) geopend. Op Tweede Kerstdag (maandag 26 december) zijn 255 Lidl supermarkten geopend. De openingstijden verschillen per winkel. Kijk op de filiaalzoeker van Lidl voor de openingstijden met Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag per winkel.

Lees verder onder de advertentie

Openingstijden Kerst 2016 Aldi

Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden van veel Aldi filialen gewijzigd. Op de dag van Kerstavongd (zaterdag 24 december) zijn veel winkels tot 18.00 uur open. Met Eerste Kerstdag (zondag 25 decemver) zijn veel Aldi winkels dicht. Met Tweede Kerstdag (maandag 26 december) zijn dan weer verschillende Aldi supermarkten open. Kijk op de pagina filialen en openingstijden voor een overzicht van de openingstijden per Aldi filiaal met Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag 2016.