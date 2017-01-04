Tusti maakt van gebruikt plastic weer grondstof

Een vrouw van nog geen dertig als ondernemer komt niet vaak voor. Eline Stiphout geeft leiding aan drie recycling- bedrijven in Eindhoven en Montfort. Het Eindhovens Dagblad sprak met haar.

Je bent student bedrijfseconomie in Tilburg en je ziet het miljoenenbedrijf van je vader failliet gaan. Het overkwam Eline Stiphout (29) in 2009, nu is zij directeur van drie bedrijven die plastic recyclen. "Die ervaring was bijna traumatisch", zegt Stiphout. "Ik wist precies waar in de boeken ik kon zien wat er aan de hand was. Mijn vader had een miljoenenbedrijf en al zijn geld zat erin, dus het was ook nog een persoonlijk drama."

Basis

Dat faillissement legde de basis voor Stiphout als ondernemer. "Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Hoe je valkuilen moet omzeilen en ook hoe goed te definiëren wat je níet wilt. Verder probeer ik risico's te managen, zodat ze je niet verrassen. Tot slot probeer ik veel meer dan mijn vader mensen van buiten bij het bedrijf te betrekken."

Energie

Stiphout wil er bovenop zitten en ze straalt een tomeloze energie uit. Ook tijdens de kerstvakantie is ze bijna dagelijks te vinden in het kantoor in de fabriek bij de voormalige stortplaats in Montfort. "Hier doen we de productie van Stiphout Plastics en Tusti. Die laatste naam is een samenvoeging van TU/e en mijn naam. En dan hebben we ook nog Stiphout Industries, een handels-BV. Het bedrijf Stip Recycling in Bladel is van mijn broer Reinier. We hebben gemeen dat we gebruikte plastics geschikt maken om opnieuw te gebruiken."

Vertrouwen

Dat was ook een activiteit van het bedrijf van Stiphouts vader. "Toch heb ik die markt in mijn eentje moeten verkennen. Mijn vader had zo'n zware burn-out opgelopen dat hij zich het eerste jaar niet met mij kon bemoeien. Pas later kwam dat mondjesmaat en inmiddels steunt hij me voluit. De combinatie van zijn ervaring en mijzelf als iemand die als kind al met recycling te maken kreeg, werkt heel goed. Het vertrouwen van onze klanten is groot."

Grondstof

Die klanten zijn bedrijven die plastic afval verwerken of inzamelen en bedrijven die plastic als grondstof nodig hebben. Stip Recycling in Bladel verwerkt schoon plastic afval van bedrijven tot nieuwe grondstof.

Verwerkingslijn

Stiphout Plastics verwerkt onder meer huishoudelijk afvalplastic. "Hier in Montfort hebben we een verwerkingslijn waarin we plastics eerst vermalen tot stukjes tot 12 millimeter. Dan wassen we het en scheiden het plastic op soortelijk gewicht. Zo halen we er onder meer polyethyleen en polypropyleen uit. Als eindproduct leveren we grote zakken met 1.000 kilo kunststof maalgoed die tot nieuwe kunststof producten verwerkt kan worden."

Vervuild plastic

Het bedrijf kampte met plastic afval dat vervuild was met vetten. "Dat kregen we niet op een milieuvriendelijke manier schoon", zegt Stiphout. "Reden om contact met de Technische Universiteit Eindhoven te zoeken. Daar werd chemicus Jan Kolijn gezet op de ontwikkeling van een nieuw schoonmaakmiddel. Toen zijn we Tusti begonnen, waarin de holding van de universiteit de helft van de aandelen en wij de andere helft bezitten. In het Catalyst-gebouw van de universiteit is ons laboratorium gevestigd en hier in Montfort doen we de productie."

Wondermiddel

Jan Kolijn, toevallig ook aan het werk in Montfort, wil niet zeggen met welk wondermiddel Tusti vorige maand de Gouden Kiem Award 2016 won. "Het is niet op fosfaat gebaseerd. Waar wel op? Dat is geheim, zolang de patentaanvraag nog loopt. Ik kan wel zeggen dat het milieuvriendelijk en energiezuinig is."

Productielijn

Stiphout laat de gloednieuwe productielijn zien. "We willen beginnen met het verwerken van 2.000 ton met frietvet vervuild plastic in het eerste jaar. Daarna laten we dit groeien en kan het proces breder worden ingezet op andere soorten vervuild plastic."

Ambitie

Het is dus ook een middel om de ambitie van Stiphout om het bedrijf succesvol te laten zijn uit te laten komen. "We verwerken hier nu 6.000 ton plastic per jaar. Samen met de Tustilijn willen we doorgroeien naar 12.000 ton per jaar. We hebben hier tien mensen werken en in Bladel nog zes. Voor een deel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

