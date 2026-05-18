Wel de views, niet de conversie: waarom zichtbaarheid en bereik zonder leads niets zeggen

Veel ondernemers denken dat hun marketing goed draait zodra de cijfers omhooggaan: meer views, meer likes en meer bereik. Maar bereik betaalt geen facturen. Uiteindelijk draait marketing om één ding: conversie. Precies daar gaat het volgens Menno Chavanu bij veel ondernemers mis: veel views, maar weinig klanten.

In de afgelopen jaren is online zichtbaarheid steeds belangrijker geworden. Daardoor zijn veel ondernemers massaal content gaan maken. Zo posten veel ondernemers momenteel meerdere keren per week op Instagram, LinkedIn, TikTok of Facebook.

Daarnaast worden er tegenwoordig steeds vaker socialmediamarketeers ingeschakeld die wekelijks en maandelijks naar statistieken kijken. Hoeveel views halen we? Hoeveel likes hebben we? En hoeveel bereik hebben we behaald? Zodra die cijfers stijgen, voelt het alsof de marketing werkt.

Maar vervolgens stijgt het aantal aanvragen, afspraken en klanten niet in hetzelfde tempo, ondanks dat veel marketeers dat wel beloven. Dat zorgt voor frustratie, want zichtbaar zijn en likes krijgen is niet hetzelfde als klanten aantrekken.

De misvatting: aandacht betekent interesse

In de makelaardij zie ik dit regelmatig. Kantoren die duizenden weergaven halen met mooie woningvideo’s, maar nauwelijks extra verkoopafspraken realiseren.

Waarom? Omdat aandacht nog geen koopintentie is. Mensen kunnen jouw content of een woning interessant vinden zonder ooit te willen kopen of zonder klant te worden om een huis te verkopen. Ze kijken, scrollen en gaan weer verder.

Veel ondernemers verwarren aandacht met actie. In ons digitale landschap krijgt aandacht steeds meer waarde, mits je weet hoe je dit omzet in afspraken en klanten. Want tussen aandacht en daadwerkelijke actie zit een groot verschil.

Viral content zonder omzet

Een makelaar die ik begeleidde had een video geplaatst die lokaal enorm goed scoorde. Zo had de video honderdduizenden weergaven, veel reacties en werd deze zelfs gedeeld door lokale nieuwspagina’s.

Op papier lijkt zo’n video daardoor een groot succes. Maar toen ik vroeg hoeveel afspraken eruit waren gekomen, bleef het stil: nul. Waarom? Omdat de content amuserend was en daardoor bereik opleverde, maar verder weinig waarde bevatte en geen volgende stap bood. Mensen bekeken de video, vonden het leuk en gingen weer verder. Er zat geen strategie achter de aandacht.

Veel ondernemers maken content om zichtbaar te zijn, maar denken te weinig na over wat er daarna moet gebeuren. Wat moet iemand doen na het zien van jouw content? Waarom zou iemand contact opnemen? Welke actie wil je eigenlijk uitlokken?

Als daar geen duidelijk antwoord op is, blijft marketing oppervlakkig. Dan verzamel je views in plaats van klanten. Een probleem dat ik niet alleen in de makelaardij, maar bij veel ondernemers terugzie.

Bereik is pas waardevol als het omzet in beweging brengt

Bereik heeft absoluut waarde. Zonder zichtbaarheid besta je online nauwelijks meer. Maar bereik is slechts het begin van de keten. Het echte doel is conversie: een aanvraag, gesprek, inschrijving, een offerteaanvraag of kennismaking.

Veel ondernemers bouwen aandacht op, maar hebben geen systeem dat aandacht omzet in contacten en conversie. En dit systeem is in elke sector en bij iedere ondernemer anders. Dáár blijft de groei liggen en daar maakt specialistische kennis nog steeds het verschil.

Van zichtbaarheid naar lead

Veel ondernemers denken dat klanten vanzelf aankloppen zodra ze zichtbaar zijn. Maar zo werkt het niet. Zichtbaarheid zonder gerichte acties blijft passief. Je moet bewust momenten en systemen creëren die van aandacht daadwerkelijk contact maken. Pas wanneer je die stap goed inricht, verander je bereik en weergaven in leads die je kunt opvolgen.

Maar als die stap niet duidelijk en laagdrempelig is, gebeurt er niets. Daarom moet je als ondernemer nadenken over hoe je systemen inzet die zichtbaarheid omzetten in actie. En daar ontstaat vaak het verschil tussen ondernemers die “online aanwezig” zijn en ondernemers die daadwerkelijk groeien.

De 3 stappen die veel ondernemers vergeten

Veel ondernemers blijven hangen bij stap één: zichtbaarheid. Terwijl online groei eigenlijk uit drie fases bestaat.

Stap 1: Zichtbaarheid

Mensen moeten je zien, herkennen en onthouden. Dit begint vaak organisch via social media, videocontent en online aanwezigheid. Hierbij push je jouw boodschap de wereld in en bouw je herkenning op bij jouw doelgroep.

Stap 2: Leadgeneratie

Zichtbaarheid alleen levert nog geen klanten op. Daarom moet je mensen actief richting een volgende stap begeleiden. Hier komen advertenties en contactmomenten kijken. Waar organische content vooral zichtbaar maakt, zorgen social advertenties ervoor dat je die aandacht kunt pullen richting een concreet aanbod of actie.

Stap 3: Opvolging en conversie

En dan begint misschien wel het belangrijkste onderdeel: opvolging. Veel ondernemers verliezen hier alsnog potentiële klanten. Niet omdat er geen interesse was, maar omdat leads niet goed worden opgevolgd. Denk aan een trage reactie, geen structuur in contactmomenten of simpelweg vergeten om opnieuw contact op te nemen.

In de makelaardij worden opdrachten zelden gewonnen op het eerste contactmoment. Het zit vaak in wat daarna gebeurt. De ondernemer die consequent opvolgt, duidelijk communiceert en top-of-mind blijft, wint.

De ondernemers die online winnen, zijn niet degenen met het grootste bereik. Het zijn de ondernemers die het beste systeem hebben om aandacht om te zetten in vertrouwen, actie en opvolging. Wie dat begrijpt, groeit. Wie dat negeert, blijft zichtbaar maar zonder resultaat.