Retail zet meer om dankzij de jongste versoepelingen, maar het is nog lang niet voldoende. Duizenden winkeliers overwegen serieus om ermee te stoppen, stelt INretail-directeur Jan Meerman. Hij pleit voor het stoppen met kopen op afspraak en meer lokaal te gaan regelen, in overleg met de burgemeesters. En er is iets met een bananenrepubliek...

'Retail is niet leuk meer. Er hangt een negatieve sluier overheen. De versoepelingen van de laatste weken helpen, maar lossen dat niet op. Gemiddeld zitten ondernemers op 60 tot 70 procent van de omzet die ze nodig hebben. Dat betekent dat je verlies lijdt. Dat probeer je te beperken door afspraken te maken met verhuurders, leveranciers en gemeenten (onroerend goedbelasting). Zaken waar je liever niet mee bezig bent, maar je wilt je bedrijf overeind houden.



Meer dan helft retail overweegt stoppen

Onze laatste peiling onder retailers onderschrijft dit gevoel: meer dan de helft van de ondernemers overweegt serieus om ermee te stoppen. Meer dan de helft! Dat zijn percentages hoor! Probeer eens te bedenken wat voor maatschappelijke gevolgen dat heeft. Binnenkort loop ik met De Ondernemer door een gemiddelde winkelstraat om dat op video te laten zien en voelen.



“ Breng iets van het spontane gevoel terug waardoor de omzet kan toenemen ”

Stoppen met dat kopen op afspraak. Haal die vier uur eruit.

Dinsdag 23 maart is er weer een persconferentie van Rutte en De Jonge. Ik heb er eind vorige week bij de ministers Van ’t Hout en Grapperhaus op aangedrongen om kopen op afspraak op te heffen. Haal die vier uur er tussenuit. De rest van de maatregelen, zoals vierkante meters en afstand houden, kan blijven staan. Breng iets van het spontane gevoel terug waardoor de omzet kan toenemen. Lang niet elk artikel leent zich voor kopen op afspraak.



In 'Den Haag' winkelen ze niet

We zien dat het advies van het OMT nog steeds leidend is. Politiek gezien snap ik dat. Ik zie ook dat er steeds meer wordt gekeken naar wat er wel kan. Economische Zaken doet dat al heel lang. We merken dat het ook bij Justitie gebeurt. Daar denken ze echt wat ze kunnen doen om de schade aan de maatschappij zo beperkt mogelijk te houden. Burgemeesters kunnen en willen daarbij een belangrijke rol spelen. Zij spreken vrijwel dagelijks ondernemers. Ze zoeken naar verantwoorde oplossingen. Maar in 'Den Haag' winkelen ze niet. Ze beslissen over winkels maar komen niet in winkels.



“ Zet stewards op straat voor de publieksstromen, doe de helft parkeergarages dicht ”

Burgemeesters kunnen het lokaal prima regelen; 2375 winkelgebieden hetzelfde protocol

Ik sprak onlangs de burgemeesters van Hilversum en Bussum. Zij zeggen dat ze het prima kunnen regelen. Zet stewards op straat om de stromen van het winkelende publiek te regelen. Maak afspraken met parkeergarages die de helft afsluiten zodat er niet te veel mensen tegelijk komen. De protocollen voor de straat zijn er. In de winkels is het al geregeld. Geef die burgemeesters een beetje ruimte zodat ze lokaal afspraken kunnen maken zonder dat het risico op besmetting toeneemt.



We hebben in Nederland in de grote steden zo'n 25 winkelgebieden waarvoor je iets speciaals moet regelen, zoals de Kalverstraat in Amsterdam en de Koopgoot in Rotterdam. Voor de overige 2375 gebieden kun je hetzelfde protocol hanteren. Burgemeesters snappen dat. Natuurlijk, ondernemers die er een zooitje van maken moet je aanpakken en een proces verbaal geven. Tot nu toe is dat nauwelijks gebeurd.



“ Leveranciers leveren nu massaal uit en verwachten daarvoor te worden betaald ”

Leveranciers willen geld zien

Een ander probleem dat nu ontstaat heeft te maken met de leveranciers. Die leveren nu massaal uit! En ze gaan ervan uit dat er voor die goederen wordt betaald. Hoe doe je dat met 60 tot 70 procent van de omzet? De steun van de overheid komt te langzaam op gang. In 2020 zijn leveranciers en retailers er prima uitgekomen. Bij leveranciers is het nu echter niet veel meer mogelijk. Zij willen hun spullen kwijt en geld zien. Als ze niet op tijd, meestal voor 1 april, uitleveren hebben ze een probleem met hun kredietverzekering. Dat is nieuw aan de situatie in 2021. Dat gaat ook weer voor spanning zorgen.



En met het oog op de toekomst: er is circa 30 procent minder besteld voor winter 2021/2022. Dat levert voor leveranciers ook een probleem op en nog verder in de keten voor de producenten. Wij proberen als Nederland best verantwoord kleding te produceren. Maar 30 procent minder orders betekent werkloosheid in productielanden. En daar hebben ze geen vangnetten en overheidssteun. De minister van Buitenlandse Zaken heeft ons gevraagd of we er iets aan kunnen doen, maar wij weten ook niet wat we moeten doen.

Het verkeerde loket? Bananenrepubliek!

Algemeen directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland moet nu weer aan duizenden horecaondernemers uitleggen waarom hun kort geding over de uitbetaling van de TVL niets heeft opgeleverd. Ze zaten volgens de rechter bij het verkeerde loket... Ik moest daarbij denken aan een bananenrepubliek. Ik vraag me af of de overheid en de rechtspraak zich realiseren wat er aan de hand is. De maatschappelijke functie die winkels hebben staat bij de gemiddelde politicus niet hoog op het lijstje. Laten we hopen dat de formateur straks de maatschappelijke rol van horeca en retail wel prominent meeneemt in zijn plannen.

