Duurzamer schadeherstel volgens a.s.r.: liever repareren dan vervangen

Als ondernemer wil je het liefst doen waar je blij van wordt: ondernemen. En als het even kan zo duurzaam mogelijk. Krijg je onverhoopt te maken met schade? Dan is het goed om te weten dat a.s.r. je voor gedekte schade graag helpt met duurzamer schadeherstel. Want waarom zou je iets compleet vervangen als je ook kunt herstellen?

Lees verder onder de advertentie

Paul Westerik, schade-expert bij a.s.r., legt uit: „Stel je voor: je bent winkelier en hebt gedekte inbraakschade aan een pui. Het slot is geforceerd of er zitten lelijke krassen en vervormingen in.” Moet er dan een hele nieuwe pui geplaatst worden? „En dan heb ik het nog niet eens over het stucwerk dat daar bij plaatsing van zo’n nieuwe pui vaak nog bovenop komt. Bovendien ontstaat zo’n schade precies als het druk is in de zaak, dus je er helemaal geen tijd voor hebt. Op dat moment vinden veel ondernemers het fijn dat ze daarin ontzorgd worden.’’



a.s.r. biedt waar mogelijk een meer duurzame oplossing. Dat voorkomt onnodige kosten én overbodig gebruik van grondstoffen bij schadeherstel. „In het geval van gedekte schade door een inbraak betekent dit dat wij een specialist bij je langs sturen die de schade aan de winkelpui ter plekke verhelpt.’’

Partners waar wij mee samenwerken, moeten een duurzaamheidskeurmerk hebben Paul Westerik a.s.r

Het uitgebreide herstelnetwerk

Paul vertelt dat dit soort specialisten uit het herstelnetwerk van a.s.r. komen. Het netwerk bestaat uit 45 verschillende bedrijven in allerlei sectoren door het hele land. De verzekeraar weet als geen ander hoe belangrijk het voor jou als ondernemer is om snel weer vooruit te kunnen. Daarom staat de verzekeraar voor je klaar met schadeherstellers die bovendien, als het even kan, een duurzamere oplossing bieden.

Herstelbedrijven doorlichten op duurzaamheidsprestaties

De schadebedrijven uit het netwerk hebben volgens Westerik veel aandacht voor mens en milieu. Dat betekent dat zij bij herstelwerkzaamheden rekening houden met zowel de afvalstroom en de inzet van energiezuinig materieel als met de veiligheid en het welzijn van hun eigen mensen.



„Partners waarmee wij samenwerken, moeten het GroenGedaan duurzaamheidskeurmerk hebben”, vertelt hij. Dat is het label van Stichting Duurzaam, een initiatief van onder andere verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en de overheid. Herstelbedrijven moeten hun duurzaamheidsprestaties aantonen, om hiervoor in aanmerking te komen. „Dan kun je denken aan de mate van energiebesparing, verspilling tegengaan, afval scheiden en goede zorg voor medewerkers.”

Lees verder onder de advertentie

Laagste prijs niet leidend

„De laagste prijs is voor ons dus niet leidend bij het selecteren van herstelbedrijven. Want waarom zouden we een loodgieter uit Friesland laten komen voor een opdracht in Maastricht, als ook een specialist uit de regio het werk kan doen?’’



En dan zijn er ook nog samenwerkingsafspraken tussen de betrokken bedrijven. „Moet een winkel na een brand flink worden schoongemaakt en is er een schilder nodig om alles weer netjes te witten? Dan is het lijntje met het schildersbedrijf heel kort.” Je hoeft daar als ondernemer dan dus niet zelf naar op zoek.



Dat scheelt aanzienlijk, verzekert Paul. „Want goede vaklui komen vandaag de dag om in het werk en zijn dus moeilijk te vinden. Vooral als er haast bij is. De bedrijven waar wij mee werken, zijn beschikbaar voor snel herstel, omdat ze ruimte houden voor a.s.r.-klanten. Zij staan zo snel mogelijk bij je op de stoep als dat nodig is.’’

'Stel jezelf de vraag of je echt alle maatregelen hebt genomen om bijvoorbeeld waterschade zo veel mogelijk te voorkomen' Paul Westerik a.s.r.

Met deze tips voorkom je zo veel mogelijk schade

Uiteindelijk is het altijd beter om schade te voorkomen dan die te herstellen. Daarom deelt de expert graag een paar slimmigheden waarmee je preventief aan de slag kunt.



„Stel jezelf de vraag of je echt alle maatregelen hebt genomen om bijvoorbeeld de kans op waterschade zo klein mogelijk te maken. Laat de daken en goten van je bedrijfspand regelmatig nakijken. Of laat eventueel een noodoverstort plaatsen als je een plat dak hebt. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hevige regenbuien die gewone daken niet meer aankunnen.’’



Tot slot zegt Paul dat ondernemers er goed aan doen om een risico-inventarisatie van hun bedrijf te maken. „Wat doe je als er brand is geweest? Kun je makkelijk uitwijken naar een andere locatie? Misschien kun je prima tijdelijk vanuit huis werken. Het is slim om je bewust te zijn van dit soort situaties. Je kunt dat natuurlijk ook altijd met een preventiespecialist bespreken.’’

