AI en Hybrid Cloud veranderen de IT-strategie van bedrijven

AI kan bedrijven productiever maken, processen versnellen en nieuwe inzichten opleveren. Toch worstelen veel organisaties met een fundamentele vraag: hoe benut je de kansen van AI zonder de controle over je data en systemen te verliezen? Volgens IT-partner Dustin ligt het antwoord in een combinatie van Hybrid Cloud, veilige hardware en duidelijke governance. „AI implementeren begint bij een veilige architectuur.”

Artificial intelligence is in korte tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen voor bedrijven. Tegelijkertijd zorgt de snelle opkomst van AI-tools voor nieuwe uitdagingen. Medewerkers gebruiken steeds vaker zelf AI-toepassingen om sneller te werken of informatie te verwerken. Dat kan efficiënt zijn, maar brengt ook risico’s met zich mee. „Je ziet dat medewerkers zelf tools gaan proberen,” zegt Herman Thijssens, Solution Architect Workplace bij Dustin. „Dat lijkt onschuldig, maar het kan betekenen dat bedrijfsinformatie in publieke AI-systemen terechtkomt zonder dat de organisatie daar zicht op heeft.”

Schaduw AI

Dat fenomeen, ook wel ‘shadow AI’ genoemd, lijkt op de eerdere opkomst van ‘shadow IT’, waarbij medewerkers eigen software gebruikten buiten het officiële IT-beleid om. Het verschil is dat AI vaak grote hoeveelheden data verwerkt. Daardoor wordt het nog belangrijker om te weten waar die informatie terechtkomt en hoe die wordt gebruikt. Voor bedrijven betekent dit dat AI niet alleen een technologische innovatie is, maar ook een strategische en organisatorische uitdaging.

Veel organisaties ontdekken dat de oplossing niet ligt in één technologie, maar in een combinatie van verschillende omgevingen. Hybrid Cloud speelt daarin een centrale rol. Daarbij worden lokale apparaten, het eigen datacenter en publieke cloudplatforms met elkaar verbonden. „Je krijgt eigenlijk drie lagen,” legt Thijssens uit. „Een deel van de AI-taken kan lokaal op een laptop draaien, een deel binnen de eigen infrastructuur en voor grote berekeningen kun je opschalen naar de cloud.”

Van laptop tot cloud: een hybride AI-omgeving

Die aanpak biedt volgens Thijssens meerdere voordelen. „Lokale verwerking maakt systemen sneller en veiliger, omdat gevoelige data niet altijd naar externe servers hoeft te worden gestuurd. Tegelijkertijd biedt de cloud de schaalbaarheid die nodig is voor zware AI-toepassingen of uitgebreide analyses.” Moderne hardware speelt daarin een belangrijke rol. Nieuwe generaties laptops, zoals Copilot+ PC’s, bevatten speciale AI-chips waarmee bepaalde taken direct op het apparaat kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent minder dataverkeer, hogere snelheid en extra veiligheid.

Ook op hardware-niveau wordt beveiliging steeds belangrijker. „Copilot+ PCs bevatten tegenwoordig technologie zoals Microsoft Pluton, een beveiligingschip die gevoelige gegevens beschermt vanaf het moment dat het systeem opstart,” legt Thijssens uit. „Door lokale verwerking, eigen infrastructuur en cloudservices slim te combineren ontstaat een flexibele IT-omgeving waarin organisaties AI veilig kunnen inzetten.”

Volgens Thijssens komt de echte kracht van Copilot+ PC’s daarbij overigens pas volledig tot zijn recht in combinatie met Microsoft 365 Copilot-licenties, waarmee AI-functionaliteit naadloos doorwerkt in dagelijkse applicaties en werkprocessen.

„AI invoeren zonder security is vragen om problemen”

De grootste uitdaging? Implementatie

Technologie alleen is echter niet genoeg. Volgens Dustin ligt de grootste uitdaging vaak in de implementatie. AI-tools kunnen eenvoudig worden geactiveerd, maar zonder duidelijke architectuur en governance ontstaat er al snel chaos. „Het is heel eenvoudig om een AI-functie aan te zetten,” zegt Thijssens. „Maar voordat een organisatie er veilig gebruik van kan maken, moet er veel op de achtergrond gebeuren.”

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om toegangsrechten, databeheer en integraties met bestaande systemen. „Organisaties moeten bepalen wie welke data mag gebruiken en hoe AI-toepassingen worden gekoppeld aan bedrijfsprocessen,” zegt Thijssens. „Zonder die controle kan het gebeuren dat medewerkers via AI-tools toegang krijgen tot informatie die eigenlijk niet voor hen bedoeld is.”

Daarom kiezen steeds meer bedrijven volgens Dustin voor een gefaseerde invoering van AI-functionaliteiten. Nieuwe mogelijkheden, zoals Copilot-functionaliteiten, kunnen bijvoorbeeld eerst worden getest binnen een beperkte groep gebruikers. Pas wanneer duidelijk is hoe ze werken en wat de impact is, worden ze breder uitgerold. „Het hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn,” zegt Thijssens. „Maar het moet wel begeleid worden. Je moet begrijpen wat je implementeert en hoe het past binnen je organisatie.”

Roadmap voor de toekomst

Juist daar ziet Dustin een belangrijke rol voor zichzelf. Het bedrijf positioneert zich steeds nadrukkelijker als strategisch IT-partner die organisaties helpt bij het ontwerpen van hun digitale architectuur. Die rol gaat verder dan het leveren van hardware of softwarelicenties. Dustin ondersteunt bedrijven ook bij implementatie, beheer en adoptie van nieuwe technologieën. Volgens Thijssens is die samenwerking cruciaal. „We kennen veel organisaties al jaren. Daardoor begrijpen we hun IT-omgeving, hun sector en hun uitdagingen. Samen bouwen we aan een roadmap voor de toekomst.”

Die sectorkennis speelt een belangrijke rol. Verschillende industrieën hebben immers verschillende eisen op het gebied van data, compliance en beveiliging. Door nauw samen te werken met klanten én met partners zoals Microsoft kan Dustin beter anticiperen op ontwikkelingen in de markt. „Voor bedrijven die hun digitale strategie willen vernieuwen, is dat belangrijker dan ooit,” meent Thijssens. “AI verandert niet alleen individuele tools, maar hele werkprocessen. En juist daarom kijken steeds meer organisaties naar hun IT-omgeving als één geheel: apparaten, cloudplatforms, beveiliging en beheer die naadloos samenwerken.”

Want uiteindelijk draait AI volgens Thijssens niet om technologie alleen. „Hardware is niet het belangrijkste,” zegt hij. „Het gaat om de totale servicestructuur eromheen. Pas als architectuur, beveiliging en beheer goed op elkaar aansluiten, kun je AI echt veilig en effectief inzetten.”