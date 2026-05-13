Benedicta blufte zich naar haar eerste opdracht: ‘Is 50 euro een goed uurtarief?’

Een plotselinge naheffing van duizenden euro’s, terwijl je dacht dat je alle kosten voor een leaseauto goed berekend had. Dat overkwam creatief talent Benedicta. Zij vertelt haar verhaal in De Rabo Confession Club . Daarin delen zzp’ers hun grootste fuck-ups , zodat andere starters daarvan kunnen leren. Benedicta werkt als fotograaf, videograaf en grafisch ontwerper en blufte zich in een kledingwinkel naar haar eerste professionele shoot.

Ze fotografeerde al wel, maar deed dat eigenlijk vooral voor haarzelf. Haar camera ging mee naar events en naar feestjes met vrienden, niets bijzonders. Behalve de beelden. De jonge ondernemer vertelt: ,,Vrienden zeiden me altijd al dat ik het voor geld moest gaan doen, omdat ze zo onder de indruk waren van wat ik maakte.”

Wat is een goed uurtarief als fotograaf?

Voordat ze zelfstandig ondernemer werd werkte ze ruim 2,5 jaar als grafisch designer in loondienst. Niet dat ze daar ervaring mee had of op uit was, want ze solliciteerde op een functie om voetbalspotjes te analyseren voor een mediabureau. „Ik werd afgewezen voor de functie. Maar, het bedrijf was wel erg onder de indruk van hoe creatief ik mijn cv had vormgegeven. Daarom vroegen ze me of ik handig was met Photoshop, omdat ze een grafisch ontwerper zochten.” Ze had er misschien twee keer naar gekeken, maar blufte zich naar binnen. „Ik werd aangenomen en heb me toen snel de software eigen gemaakt.”

“ Ik had geen idee van een goed uurtarief ”

Het tekent haar manier van aanpakken. Ook toen ze haar eerste klus aangeboden kreeg als fotograaf. „Ik was in de stad, shoppen met een goede vriendin. Mijn moeder had me een spiegelreflexcamera cadeau gedaan, die ik overal mee naartoe nam. Toen mijn vriendin kleding stond te passen probeerde ik mijn camera beter te leren kennen.” Een medewerker van de kledingwinkel sprak Benedicta aan en vroeg haar of ze shoots deed.



„Ik hield het een beetje in het midden, open voor de ervaring. Bleek dat zij iemand van kleur zocht die foto’s wilde maken voor een shoot.” Benedicta zei natuurlijk meteen ja, dus wisselde nummers uit. „Daarna moest ik gaan bedenken hoeveel ik hiervoor eigenlijk moest gaan vragen. Ik had geen idee van een goed uurtarief.”

‘Een paar duizend euro bijbetalen’

Ze leerde zichzelf ook de administratie en boekhouding. Tenminste, dat dacht ze. „Op de websites van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst probeerde ik me in te lezen. Dat ging voor mijn gevoel op zich heel goed.” Toch viel er al snel een brief op de mat, van diezelfde Belastingdienst. „Het was een herinnering voor de btw-aangifte, die ik blijkbaar al had moeten doen.”



Toch moest haar grootste fuck-up toen nog komen. „Het ging lekker met de aanvragen, dus de inkomsten liepen op. Ik besloot een boekhouder in te schakelen.” Die vroeg alle gegevens van het jaar ervoor op, om de aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen. Benedicta verzamelde alle administratie, waarvan ze dacht dat ze het goed had gedaan. „Er bleek toch een aantal correcties nodig, waardoor ik moest bijbetalen. Vooral voor de leaseauto, terwijl ik dacht dat ik de kosten en de bijtelling goed had berekend.”



Ze moest ruim drieduizend euro bijbetalen, ook al was ze zich eerder van geen kwaad bewust geweest. ,,Ik dacht echt dat ik alles overzag en netjes bijhield. Pas toen ik ging samenwerken met een boekhouder werd duidelijk dat ik een aantal dingen over het hoofd zag. Er komt ook zoveel op je af als startende ondernemer.”

Benedicta en Qucee (host van De Rabo Confession Club) in gesprek over hun grootste fuck-ups. Foto: Rabobank

Als de privé-rekening even leeg is

Zelfs nu met een boekhouder moet ze af en toe nog goed opletten. „Natuurlijk heb ik een zakelijke rekening, daarvan wist ik wel dat het belangrijk was. Het helpt me om privé en zakelijk gescheiden te houden, al lukt me dat ook nog niet altijd.” Ze vertelt hoe haar privérekening soms te weinig saldo heeft. „Dan is het gewoon makkelijker om toch met de zakelijke pas af te rekenen, in plaats van eerst geld over te maken en daarna pas af te rekenen.”



Haar boekhouder wijst haar erop dat op die manier uiteindelijk alles door elkaar loopt, waardoor de administratie veel meer tijd kost. Dat weet ze ergens ook wel. „Het kost heel veel tijd om alles te corrigeren, merk ik nu achteraf. Je staat er gewoon niet echt bij stil, en het is zonder een direct aanspreekpunt lastig om je erin te verdiepen.”

“ Het was een herinnering voor de btw-aangifte, die ik blijkbaar al had moeten doen ”

Kies voor een boekhouder bij grote aankopen

Haar belangrijkste les? Als je meer omzet maakt is het verstandig om een boekhouder in te schakelen. Die helpt je met inzicht en overzicht. „Lange tijd dacht ik het zelf wel te kunnen, maar grote aankopen boven de tienduizend euro check ik nu goed met mijn boekhouder. Ik wil voorkomen dat ik nog een keer iets over het hoofd zie en onverwacht moet bijbetalen.”



Benedicta ziet de boekhouding nog steeds als een noodzakelijk kwaad, maar heeft het daarom goed ingericht. Met een zakelijke rekening, de boekhouder en een online dashboard dankzij het gebruikte online boekhoudprogramma. ,,Mijn hobby is geld op gaan leveren, en dat vind ik hartstikke leuk. De boekhouding hoort erbij, maar ik ben het liefst zo min mogelijk bezig met alle bijschrijvingen, afschrijvingen en wat het financieel en fiscaal allemaal betekent. Het geeft me rust dat er iemand met me meekijkt, zodat ik me op het creatieve proces kan blijven richten.”