Bregje maakte valse start als zzp-verloskundige: ‘Ik werd verkeerd geïnformeerd door mijn accountant’

Onverhoopt geld moeten lenen bij je ouders en een accountant waarop je niet volledig blijkt te kunnen vertrouwen: dat overkwam zzp-verloskundige Bregje. Ze vertelt haar verhaal in de Rabo Confession Club . Waarin zzp’ers hun grootste f uck-ups delen, zodat andere starters daarvan kunnen leren. Bregje heeft haar lesje geleerd en is door de eerste fase van investeringen heen, maar nog altijd geniet ze meer van het werk als verloskundige dan het ondernemen op zich.

,,Ik word niet gelukkig van facturen maken en de administratie bijhouden. Laat mij maar geboortes begeleiden,” zegt Bregje, die heel recent ook zelf moeder werd en daardoor vooral met de kleine en met haar herstel bezig is. Dat ze toch even tijd maakt om haar ervaringen te delen bewijst hoe belangrijk ze het vindt om starters ook de andere kant van het ondernemen te laten zien. Zeker in het begin gaat het allemaal niet vanzelf.

Geld lenen bij haar ouders

Bregje heeft bepaald geen ideale start gehad als zelfstandig verloskundige. Eigenlijk was het niet eens haar plan om te gaan ondernemen. „Ik zocht een manier om mensen te kunnen begeleiden bij thuisbevallingen. Het was toen ik startte nog heel vanzelfsprekend dat je dit alleen deed als zelfstandige. Als je voor een ziekenhuis koos ging je automatisch in loondienst, zonder thuisbevallingen.” Sinds dit jaar valt dat beter te combineren, maar toen zij moest kiezen was dat nog niet het geval. „Eenmaal in loondienst zou het er toen ik moest kiezen waarschijnlijk nooit meer van komen om thuisbevallingen te gaan doen, dus koos ik er toch voor om zelf te gaan ondernemen.”

“ Dat waren best tegenvallers, mijn financiële buffer was te klein ”

Op papier deed ze veel goed, omdat Bregje haar hbo-opleiding tot verloskundige afrondde en een accountant in de arm nam om de administratie en boekhouding te doen. Toch kwam er veel op haar af. „Je moet best veel investeren.” Ze kocht voor 1.200 euro een doptone om de hartslag van de baby te kunnen horen en schafte ook nog andere medische apparatuur aan. Daarnaast moest er een auto komen om naar de thuisbevallingen toe te reizen en moest ze de nodige verzekeringen afsluiten.



„Dat waren best tegenvallers, mijn financiële buffer was te klein. Tijdens mijn opleiding en de 24/7-stages was er weinig tijd om ernaast te werken, laat staan extra geld te sparen om als ondernemer van start te gaan. Daardoor moest ik geld lenen bij mijn ouders om te kunnen starten.” Het hielp niet mee dat er tijdens een van de eerste thuisbevallingen water in de dure doptone kwam, waardoor ze dat dure apparaat al snel moest vervangen. „Dat was echt zonde!”

Verkeerd geïnformeerd door de accountant

De hbo-opleiding had haar opgeleid als verloskundige, maar niet als ondernemer. „Heel terecht ook natuurlijk, maar dat betekent wel dat er veel meer op je afkomt als je besluit het werk zelfstandig te gaan doen,” legt ze uit. „Daarom nam ik een accountant in de arm, die me beloofde goed aan te geven wat ik allemaal moest regelen en bijhouden.” Met haar accountant had ze helaas geen klik.



„Het was geen fijne samenwerking, afspraken werden gewoon niet nagekomen. Daarnaast werd ik soms verkeerd geïnformeerd, bijvoorbeeld over de ritten die ik zakelijk reed met de auto.” Haar accountant had haar verzekerd dat ze geen kilometers hoefde bij te houden, omdat ze alleen maar zakelijke ritten reed. „Dat bleek helaas anders te zitten, ik had het wel degelijk bij moeten houden.” Dat leidde achteraf tot veel extra gedoe en uitzoekwerk.

“ De start is best pittig. Je moet kosten maken en daarna waarschijnlijk even wachten op de eerste betalingen ”

Dat extra werk was erg vervelend, omdat Bregje weinig tijd heeft voor de administratie. „Als zzp-verloskundige maak je lange en intensieve dagen. Op de momenten dat ik vrij ben heb ik mijn rust hard nodig. Na een lange nachtdienst heb ik gewoon niet de energie om facturen te maken. Je wilt volledig geconcentreerd zijn om het goed te doen en ervoor te zorgen dat het allemaal klopt met de uren en bedragen.”

Huishoudfolie mee voor de zekerheid

Of ze het ondernemen ooit echt leuk gaat vinden valt te bezien. Maar Bregje heeft haar onderneming inmiddels wel veel beter op de rit. „Met een zakelijke rekening, een goede boekhouder en een paar extra voorzorgsmaatregelen kan ik me volledig richten op het begeleiden van thuisbevallingen. Dat vind ik het leukste wat er is.”



Met haar dure doptone om naar het babyhartje te luisteren gaat ze inmiddels ook voorzichtiger om. ,,Ik wikkel die nu gewoon in huishoudfolie bij een badbevalling,” vertelt ze lachend. ,,Grappig hoe zo’n simpel product tot de basisuitrusting in mijn werktas is gaan behoren, waarmee ik het mezelf als zzp’er een stuk makkelijker maak.”

Bregje is zzp-verloskundige. Foto: Rabobank

‘Begin met een buffer’

Haar beste tip voor andere starters? Daar hoeft ze niet lang over na te denken:. „Ga van tevoren sparen,” zegt ze meteen. „De start is best pittig. Je moet kosten maken en daarna waarschijnlijk even wachten op de eerste betalingen. Dan helpt het om een goede buffer te hebben.”



Daarnaast heeft ze veel gehad aan contacten met collega’s, al had ze die liever eerder gehad. „Vraag anderen in jouw vakgebied wat het hen heeft gekost om te starten, zodat je daar alvast rekening mee kunt houden. Ik wist bijvoorbeeld wel dat medische apparatuur duur is, maar werd er toch nog door verrast.”



Of ze het geld opnieuw zou lenen bij haar ouders? ,,Misschien wel! Maar het was beter geweest als ik vooraf had geweten hoe hoog de kosten zouden zijn. Al was het maar om voor mijn gevoel beter voorbereid te zijn om te gaan starten als zelfstandige.”