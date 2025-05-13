Hou houd je zakelijk rijden leuk als ondernemer?

Elektrisch rijden is voor ondernemers een belangrijke overweging geworden. Allerlei regelgeving stuurt de ondernemer meer en meer richting de elektrificatie van het wagenpark. Wat zijn je opties als ondernemer? En hoe leuk kan het zijn?

Voor veel ondernemers is de keuze van een personenauto een strategische keuze geworden: onder andere vanwege fiscale veranderingen of operationele kosten. Elektrisch rijden is in deze opzichten een interessant alternatief voor auto's op fossiele brandstof.

De juiste auto vinden, wordt bovendien steeds gemakkelijker. Simpelweg omdat het elektrische autoaanbod steeds breder wordt. Zelfs bij merken die je misschien in eerste instantie niet met een stekker zou verwachten. Zoals sportieve auto’s. Auto’s met een race-gen. Neem Porsche. Het merk van sportwagens, circuit-DNA en iconische motoren is bovendien al jaren voorloper op het gebied van elektrische sportwagens. Met een nieuw alternatief: de Porsche Macan GTS. Deze volledig elektrische SUV biedt de sportgenen van het merk en alle ruimte bij lange reizen, met en zonder gezin.

Wat heeft een ondernemer er aan?

Auto’s zijn voor ondernemers meer dan mobiliteit. Ze spelen een rol bij klantbezoeken, netwerkevents en bouwen aan eerste indrukken. Een voertuig communiceert iets over je bedrijf: succes, smaak, betrouwbaarheid of juist terughoudendheid. De Macan GTS positioneert zich vrij ontspannen in dit spanningsveld. Daardoor kan het voor veel ondernemers een werkbare middenweg zijn: representatief, modern, sportief en onderscheidend, zonder opzichtig te zijn.

Comfort als productiviteitsfactor

Veel ondernemers rijden voor het bedrijf stad en land af, in binnen- en buitenland. Hoe meer tijd je in je auto doorbrengt, hoe belangrijker stilte, zitcomfort, digitale connectiviteit en rijassistentie zijn. Ze maken het verschil op lange dagen met meerdere afspraken. En laat een elektrische auto nu net op deze vlakken echt iets bijdragen. Minder trillingen, directe acceleratie en rustiger rijden zorgen voor een ander soort reiservaring. Dat lijkt een detail, maar wie tientallen duizenden zakelijke kilometers per jaar maakt, merkt het dagelijks.

Porsche Macan Fotograaf: Christian Kalse

Waarom juist Porsche?

Er zijn inmiddels veel elektrische SUV’s op de markt. Waarom zou een ondernemer dan naar Porsche kijken? Het merk heeft een uitzonderlijk sterke merkpositie opgebouwd rond techniek, kwaliteit en restwaarde. Voor zakelijke rijders telt dat mee. Een auto is niet alleen een kostenpost, maar ook een asset met afschrijving, onderhoud en toekomstige inruilwaarde. Een sterk merk draagt altijd in positieve mate bij.

Emotie blijft relevant

Zakelijke beslissingen zijn rationeel, maar nooit volledig emotieloos. Veel ondernemers herkennen dat. Ze bouwen een bedrijf vanuit ambitie, smaak en drive. Dan is het logisch dat ook mobiliteitskeuzes soms meer omvatten dan spreadsheetlogica. Porsche begrijpt dat. Het biedt functionele bruikbaarheid, maar vergeet het gevoel niet. Het onderstel van de Porsche biedt dan ook een optimale verdeling tussen comfort en prestaties. Het zorgt ervoor dat je onderweg geniet van zeer nauwkeurig rijgedrag en na een lange rit fit aankomt bij je volgende afspraak.

Het grotere verhaal

De komst van de elektrische Macan GTS zegt ook iets over de markt als geheel. Nu zelfs een legendarisch merk zoals Porsche Porsche serieus elektrificeert, is duidelijk dat elektrisch rijden geen tijdelijke trend meer is. Het is mainstream geworden — ook in het premiumsegment.

Pseudo-eindheffing

Ook al vanwege de zogenaamde pseudo-eindheffing. Dit is een extra belasting op leaseauto’s met een benzine- of dieselmotor die per 1 januari 2027 wordt geheven. Dit betekent dat de werkgevers en MKB-ondernemers de rekening krijgen voor twaalf procent van de catalogusprijs van een nieuwe leaseauto met brandstofmotor.

CSRD

Daarnaast moeten grote bedrijven in het kader van de CSRD-regels (Corporate Sustainability Reporting Directive) hun CO2-prestatie aan de overheid doorgeven. Daar horen alle werk gerelateerde autokilometers bij. Met een elektrisch wagenpark scoor je vanzelfsprekend goed op de balans. Het lijkt daarom onvermijdelijk: de overgang naar elektrisch rijden is voor ondernemers en ondernemingen de enige rationele keuze. Gelukkig is er voldoende keuze uit elektrische auto’s. Range, laadsnelheid, afmetingen, overal waar ooit alleen een brandstofmotor in lag, is tegenwoordig ook met elektrische aandrijving leverbaar.

Financial Lease aanbod

Voor ondernemers die hun volgende auto zien als verlengstuk van hun merk, werkritme en ambities, is dat misschien wel de belangrijkste ontwikkeling. Porsche verkoopt niet alleen een elektrische SUV. Het merk verkoopt het bewijs dat rationeel rijden en begeerlijk rijden samen kunnen vallen. En dat kan tot en met 31 mei met een financial leaseaanbod van 3,99 procent.