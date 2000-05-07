Toegankelijkheid is in de publieke ruimte steeds vaker de norm. In veel organisaties blijft de werkplek daar nog op achter. Dat komt zelden door onwil. De noodzaak wordt vaak pas zichtbaar als iemand ertegenaan loopt. Zo ook bij Filmhuis Den Haag. Met hulp van UWV werd het vraagstuk direct breder bekeken dan alleen het zichtbare probleem.

Voor bezoekers was het pand al goed toegankelijk. Maar toen Frank (32), filmeducator bij het filmhuis, zijn werk begon, werd duidelijk dat er achter de schermen nog stappen nodig waren. Frank heeft cerebrale parese, waardoor zijn fijne motoriek beperkt is. Voor iets ogenschijnlijk eenvoudigs als een deur openen, moest hij kracht en precisie combineren. „De projectiecabines hebben allemaal zware deuren die je met een sleutel moet openen”, vertelt Frank. „Door mijn beperkte handfunctie lukte dat niet goed. Dan moest ik steeds een collega vragen om te helpen.”

Van beperking naar oplossing

Via Frank kwam het filmhuis in contact met de afdelingen Voorzieningen en re-integratiemiddelen van UWV. Vanaf dat moment verschoof de aanpak: het ging van een losse aanvraag voor een vergoeding van automatische draaideuren (elektronisch sleuteldruppelsysteem) naar een gezamenlijke analyse van de werkplek, gericht op wat nodig is om iemand duurzaam zijn werk te laten doen.



Arbeidsdeskundige Bert Seinen van UWV keek mee op locatie. „Er wordt één voorziening aangevraagd. Maar wij kijken breder. Je wilt niet één probleem oplossen en dat iemand vervolgens ergens anders vastloopt.”



Tijdens het bezoek analyseerde UWV de hele werkomgeving. Welke routes legt Frank af? Waar loopt hij vast? Wat vraagt zijn functie van hem? En welke aanpassingen maken het verschil?



„Zelfstandig je werk kunnen doen, zonder steeds hulp te moeten vragen, maakt een groot verschil”, aldus Seinen.

Kleine ingreep, grote impact

De aanvraag voor het elektronisch sleuteldruppelsysteem werd door UWV gehonoreerd. In plaats van draaien en kracht zetten, hoeft Frank nu alleen een pas tegen een lezer te houden. Technisch een beperkte aanpassing. In de praktijk veranderde zijn werkdag compleet.



Frank ervaart dat dagelijks. Hij kan zich vrijer door het gebouw bewegen, verliest geen tijd meer aan het openen van deuren en is minder afhankelijk van collega’s.

Meer dan alleen werk

Buiten zijn werk staat Frank midden in het leven. Hij woont zelfstandig en geeft via zijn eigen bedrijf Talking Out Loud lezingen over leven met een beperking. „De enige manier om vooroordelen weg te nemen, is door ze te bespreken”, zegt hij. „Als ik begin te praten, zie je vaak direct iets bij mensen veranderen.”



Zijn passie voor educatie combineert hij met zijn grote liefde voor film. Als filmeducator ontwikkelt hij lespakketten voor scholieren die een film komen kijken en begeleidt hij groepen voor, tijdens en na de voorstelling.



„Ik ben altijd al een groot filmliefhebber geweest. Toen ik deze vacature voorbij zag komen, wist ik: dit is echt iets voor mij. Het Filmhuis heeft echt naar mij als persoon gekeken en niet naar mijn beperking. Daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor.”

Rol van UWV: meedenken en verbinden

Om zijn werk vervolgens ook zelfstandig en prettig te kunnen uitvoeren, waren aanpassingen op de werkvloer nodig. Dus zocht de werkgever contact met UWV voor de aanvraag van een voorziening: automatische deuren in het hele pand.



Naast de vergoeding voor de gevraagde aanpassing keek UWV direct mee wat er nog meer nodig was om de werkomgeving inclusiever te maken. Seinen: „We kijken altijd naar de gehele situatie, want we willen het in één keer goed oplossen. En als iets niet bij ons hoort, wijzen we de weg naar de juiste partij.”



Dat speelde ook bij Filmhuis Den Haag. Voor de hoofdingang, die publiek toegankelijk is, verwees UWV het filmhuis door naar de gemeente. Daarmee fungeerde UWV ook als schakel naar de juiste regeling. De gemeente verstrekte vervolgens een subsidie voor automatische schuifdeuren bij de hoofdingang. Het resultaat is een gebouw dat steeds toegankelijker wordt, voor medewerkers en bezoekers.

Klaar voor de toekomst

Wat dit voorbeeld sterk maakt, is de houding van de werkgever. „Ze wilden het echt goed regelen”, zegt Seinen. Het filmhuis investeerde daarom zelf ook in het systeem, bovenop de bijdrage van UWV. Daarmee werd de oplossing breder toegepast in het pand.



Voor Frank betekent dat een gelijkwaardiger werkplek. Voor de organisatie betekent het een inclusieve werkomgeving die klaar is voor de toekomst.

Tip voor werkgevers

Seinen adviseert werkgevers om, net als Filmhuis Den Haag heeft gedaan, bij de behoefte aan een voorziening al contact te zoeken met UWV. „Er is vaak meer mogelijk dan gedacht. Hoe eerder je ons benadert, hoe beter we samen naar passende oplossingen kunnen kijken.”



Dat lijntje is kort. UWV kan al in een vroeg stadium meedenken, nog voordat er een officiële aanvraag ligt. Soms begint het met één telefoontje.