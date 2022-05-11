Ondernemer Floor: “Na 10 jaar had ik nauwelijks rendement, toen wist ik: het moet anders”

Tien jaar sparen en nauwelijks groei. Voor ondernemer Floor van de Pavert, oprichter van lingeriewinkelketen SuperBra, was dat het moment om haar pensioen serieus onder de loep te nemen. Ze maakte een overstap naar een andere aanbieder en ontdekte hoe groot het verschil kan zijn in kosten op de totale pensioenpot.

Floor van de Pavert dacht dat ze haar pensioenvoorziening goed geregeld had, totdat ze besloot haar situatie opnieuw te bekijken. Wat ze toen zag, zette alles in beweging. „Ik had een bedrag ingelegd en na tien jaar was het ongeveer 400 euro gegroeid. Toen dacht ik: dit klopt toch niet?” En daarna de nuchtere constatering: als dit het resultaat is na al die jaren, dan moet er iets fundamenteel anders.

Van ‘geregeld’ naar echt begrijpen

Zoals veel ondernemers had Floor haar pensioen ooit geregeld op advies van haar boekhouder. Daarna verdween het naar de achtergrond. Begrijpelijk, want de dagelijkse praktijk van ondernemen vraagt al genoeg aandacht. „Pensioen is gewoon niet iets waar ik energie van krijg”, zegt ze lachend. „Ik schoof het voor me uit.”

Haar uitstelgedrag had een keerzijde. Zo bleven kostenstructuren, rendement en voorwaarden onzichtbaar. Pas toen ze er opnieuw indook, zag ze hoe het echt werkt. „De verrassing zat in de optelsom van de kosten. Die kosten waren zo hoog dat ze bijna alle groei opaten.”

Het ‘Bright moment’

De echte omslag kwam toen ze in aanraking kwam met een alternatief model via haar netwerk. Een ondernemer die ze kende, legde uit hoe het ook kan. „Toen hij vertelde dat je bij BrightPensioen geen percentage betaalt over je vermogen, maar een vast bedrag per jaar, viel het kwartje.”

Het verschil zit in hoe kosten worden berekend. Waar veel traditionele producten werken met een percentage van je opgebouwde vermogen, betaal je bij BrightPensioen alleen voor een jaarlijks lidmaatschap. Daarnaast beleggen ze duurzaam en ook tegen kostprijs, zodat klanten meer over houden. Dat klinkt als een detail, maar het effect groeit mee over de jaren. Hoe groter je vermogen, hoe groter het verschil. Over 20-30 jaar heb je het dan al snel over tienduizenden euro’s.

Floor: „Ik vind het bijna misdadig dat zulke producten nog bestaan.” Tegelijk liet het haar zien dat het ook anders kan. „Het systeem van BrightPensioen voelt gewoon als een veel eerlijker systeem. Daar heb ik nu echt vertrouwen in.”

Een slimme zet, geen gedoe

Wat Floor tegenhield om eerder te switchen? Het idee dat je alles zelf uit moet zoeken. Als ondernemer heb je daar helemaal geen tijd voor. Dat beeld klopte niet. „Ze regelen echt alles. Echt alles”, vertelt ze. „Dus je hebt geen administratief gedoe.”

Na haar overstap merkte Floor al snel effect. „In drie maanden tijd was mijn pensioeninleg meer gegroeid dan in die tien jaar daarvoor.” Let op: beleggen kent risico’s, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Toch gaf het haar vertrouwen. „Ik ben weer serieus gaan inleggen, omdat ik weet dat het nu beter geregeld is.”

Ondernemen op een andere manier

Floor ziet ook overeenkomsten tussen haar bedrijf SuperBra en BrightPensioen als onderneming. Als oprichter van lingeriewinkelketen SuperBra bouwde ze haar bedrijf ook op door dingen anders te doen dan de rest van de markt. „Wij geven echt fundamenteel beter advies over BH’s waardoor mensen direct merken dat het anders én beter kan. Wat dat betreft zie ik dus echt de parallel met Bright, zij doen het ook fundamenteel beter wat direct invloed heeft op het leven van mensen.”

Ook in de branche van Floor accepteren mensen vaak jarenlang een oplossing die niet optimaal is, simpelweg omdat ze niet weten dat het anders kan. „Mensen weten vaak niet beter. Totdat ze het een keer anders ervaren.” Dat geldt volgens haar net zo goed voor pensioenen.

De vraag die alles verandert

Haar advies aan andere ondernemers is dan ook helder: kijk nog eens kritisch naar je pensioen. Heb je je pensioen zo geregeld dat je er zelf het meeste aan overhoudt?

Wie die vraag serieus neemt, komt vanzelf uit bij alternatieven. En soms ook bij een andere keuze. Of, zoals Floor het zelf zegt: „Het is zo’n logisch en eerlijk idee. Ik vind echt dat meer mensen dit zouden moeten weten.” Op zoek naar een slimmer en duurzamer pensioen? Een overstap naar een andere pensioenaanbieder hoeft geen gedoe te zijn. Het kan ook voelen als een stap vooruit. Een beslissing die niet alleen vandaag logisch is, maar over twintig jaar nog steeds. Maak jouw Bright move dit voorjaar en je betaalt géén inschrijfkosten.