Twee generaties, Martine (27) en Nina (47), met elkaar in gesprek over ondernemen

In aanloop naar het Jong vs Oud evenement van Higherlevel op 5 juni hebben Martine (27) en Nina (47) een open gesprek over onderwerpen waar je als ondernemer vroeg of laat mee te maken gaat krijgen. Hun ervaring en leeftijd zorgen voor een eigen perspectief. Soms verschillen ze van mening, soms liggen ze op een lijn.

Lees verder onder de advertentie

Martine Dorrestein, oprichter van brandingbureau House of Bold, zit nog midden in de opbouwfase van haar onderneming. Nina runt al bijna twintig jaar een succesvolle huidkliniek met internationale klanten. Beide ondernemers reageren op stellingen over het ondernemerschap.

Stelling 1: ‘Kwetsbaarheid tonen in een crisis is een kracht, geen zwakte’

Voor Martine draait die kwetsbaarheid om grenzen leren stellen. In de eerste periode van haar onderneming zei ze overal ja op. „Dan wilde een klant tijdens een project ineens alle teksten aanpassen, terwijl ik daar mijn design al op had gebouwd. Daar liep ik echt op leeg.”



Dat soort ervaringen zorgden ervoor dat ze haar werkwijze veranderde. Nu werkt ze met vaste fases en duidelijke feedbackmomenten. „Ik laat klanten expliciet akkoord geven voordat ik verder ga. Dat geeft rust.”



Kwetsbaarheid zit voor haar ook in eerlijk communiceren. „Ik werk met veel zzp’ers samen en ik waardeer het veel meer als iemand gewoon zegt: ‘Ik ben het vergeten’ of ‘Ik trek het even niet’, dan wanneer iemand er een heel verhaal omheen verzint.”



Na bijna twintig jaar ondernemen herkent Nina dat jongere ondernemers fouten liever verbergen dan bespreken. „Ze zijn bang om zwak over te komen”, zegt ze. „Terwijl je juist leert van fouten.”



Zelf liep ze daar vroeger ook tegenaan. Als perfectionist wilde ze eerst zeker weten dat alles klopte voordat ze iets lanceerde. „Ik heb daardoor weleens zo lang gewacht om iets perfect neer te zetten, dat iemand anders me voor was.”

Stelling 2: ‘Je waarde bepaal je zelf, niet de markt’

„Ik wil heel graag ja zeggen”, zegt Martine lachend. „Maar de markt bepaalt nog steeds veel. Ik ben pas twee jaar bezig, dus ik kijk ook wat realistisch is.”



Met House of Bold richt ze zich op experts en zelfstandigen die moeite hebben om hun verhaal zichtbaar te maken. In haar branche ziet ze prijzen soms compleet doorslaan. „Je hebt agencies die veertigduizend euro vragen voor een website”, vertelt ze. „Dat wil ik helemaal niet. Ik wil liever dat klanten achteraf denken: ik heb méér gekregen dan ik verwachtte.”



Doordat Nina al veel langer meedraait, kijkt ze er anders naar. Zij gelooft sterk dat ondernemers hun eigen waarde bepalen. „Mensen betalen voor expertise, kwaliteit en resultaat”, zegt ze overtuigd. „Vertel klanten wat mogelijk is, dan bepalen zij zelf of ze het willen betalen.”



In haar kliniek ziet ze regelmatig klanten die eerder goedkopere behandelingen probeerden. „Dan zeggen ze achteraf: jullie zijn eigenlijk helemaal niet duur, want het resultaat is veel beter.”

Lees verder onder de advertentie

Stelling 3: ‘Wie AI niet gebruikt, raakt achter als ondernemer’

Van alle stellingen raakt deze Martine misschien wel het meest. AI verandert haar vakgebied razendsnel en dat vindt ze soms best spannend.



„Een developer zei laatst tegen me: ‘Spreek me over vier maanden nog maar. Daarmee bedoelde hij dat AI straks ook design grotendeels overneemt. Ik werd daar zó onzeker van.”



Toch gebruikt Martine AI dagelijks in haar werkprocessen, zodat dingen sneller gaan. Het design doet ze nog altijd zelf, omdat ze merkt dat de kwaliteit daarvan veel beter is.



Voor Nina zit de kracht van haar bedrijf juist in het persoonlijke contact. „In mijn branche draait alles om vertrouwen”, zegt ze. „Mensen delen hier hun onzekerheden en willen zich gehoord voelen. Dat blijft mensenwerk.”



AI gebruikt ze daarom vooral als ondersteuning, niet als vervanging. „Het kan tijd besparen. Maar je moet wel zelf aan het roer blijven staan. Anders verlies je het karakter van je bedrijf. Mijn nieuwsbrief schrijf ik bijvoorbeeld helemaal zelf en dat wil ik ook blijven doen. We krijgen daar veel complimenten over.”

Stelling 4: ‘Social media geeft een vertekend beeld van succes’

Bij de laatste stelling hoeven Martine en Nina nauwelijks na te denken. „Honderd procent”, zegt starter Martine zonder twijfel. Zelf gebruikt ze inmiddels een app die haar schermtijd beperkt. „Anders blijf je vergelijken”, vertelt ze. „Terwijl je eigenlijk nooit het hele verhaal van iemand ziet.”



Op Instagram ziet ze ondernemers die altijd succesvol, druk en gelukkig lijken. „Alles oogt perfect online. Maar je ziet nooit de stress, de twijfels of de opdrachten die niet doorgaan.”



Nina herkent dit ook. „Mensen kijken vooral naar de mooie buitenkant van ondernemen”, vertelt ze. „Niet naar de risico’s, de slapeloze nachten of moeilijke keuzes.”



Zelf kiest ze bewust voor een andere aanpak. Waar veel klinieken hun social media vullen met before-and-afters en succesverhalen, deelt Nina juist minder. „Ik hoef niet constant te laten zien hoe succesvol we zijn”, zegt ze. „Uiteindelijk draait het om de kwaliteit van je werk, niet om hoeveel je online zichtbaar bent.”

Wil je ook meepraten of de discussie aangaan met andere ondernemers? Op vrijdag 5 juni gaan jonge en ervaren ondernemers tijdens het Jong vs. Oud-event van Higherlevel verder in gesprek over deze thema’s. Aanmelden voor het event is kosteloos . Op Higherlevel.nl kunnen ondernemers daarnaast dagelijks terecht met hun twijfels, worstelingen en zakelijke vragen.