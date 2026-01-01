Twee jonge ondernemers bouwen met De Tinfabriek aan een mixed-use hotspot

Een autodealer en een evenementenlocatie onder één dak. In Naarden bewijzen twee jonge ondernemers dat die combinatie verrassend goed werkt. Met De Tinfabriek laten Milan van Nierop en Valentijn van der Burg zien hoe je vastgoed slimmer benut en een plek creëert waar altijd reuring is.

Wie De Tinfabriek binnenloopt, ervaart direct dat dit geen doorsnee evenementenlocatie is. In de hoge industriële hal staan Volvo’s opgesteld. Even verderop bereiden medewerkers een congres voor. In de centrale lobby lopen ondernemers, eventbezoekers en autokopers door elkaar. Die dynamiek is precies de bedoeling.

„Veel mensen uit de regio kennen het pand nog als oude fabriek”, zegt medeoprichter Milan van Nierop. „Maar zodra ze binnenkomen, zijn ze vaak verrast door wat hier allemaal gebeurt.”

De Tinfabriek in Naarden is het resultaat van een ondernemersidee dat ontstond vanuit een simpele vraag: hoe benut je kostbare vierkante meters beter? Het antwoord bleek een combinatie die je zelden ziet: een high-end evenementenlocatie en een Volvo-dealer onder één dak.

Aan de keukentafel

Het ondernemersplan van de twee vrienden ontstond letterlijk aan de keukentafel. De ouders van Valentijn verhuisde met hun Volvo-dealership naar De Tinfabriek. Vriend Milan studeerde aan de hotelschool en deed op dat moment zijn afstudeerstage. Bij de verhuizing viel iets op: het gebouw had veel meer potentie dan alleen autoverkoop.

„Een autoshowroom staat op veel momenten leeg”, vertelt Valentijn. „’s Avonds en in het weekend gebeurt er al helemaal niets.” Dat zette de twee vrienden aan het denken. Wat als je het gebouw meerdere functies geeft? Zo ontstond het idee voor een mixed-use concept: een plek waar evenementen, werkplekken en een autodealer elkaar versterken.

Slim omgaan met ruimte

Vandaag de dag huisvest De Tinfabriek drie belangrijke activiteiten: evenementen, kantoorverhuur en vergaderruimtes. De Volvo-dealer is medebewoner van het pand. Daardoor is er vrijwel altijd beweging in het pand. „Het mooie is dat het elkaar versterkt”, zegt Valentijn. „Event- en congresbezoekers lopen langs de showroom en autoklanten zien dat hier van alles gebeurt.” Soms levert dat zelfs onverwachte kruisbestuiving op. „Een keer vertelde een verkoper dat iemand een auto kwam bekijken omdat hij hier eerder bij een evenement was geweest.”

Van showroom naar congreszaal

De voormalige smelterij vormt het hart van De Tinfabriek. Hier vinden congressen, productlanceringen en bedrijfsfeesten plaats. De locatie richt zich vooral op zakelijke evenementen voor 100 tot 400 personen en is met zijn centrale ligging in het Gooi goed bereikbaar buiten de filedrukte van de grote steden.

De ruimte kan snel transformeren. Wanneer er een groot evenement plaatsvindt, worden de auto’s tijdelijk verplaatst en verandert de hal in korte tijd in een volledig ingerichte eventlocatie. „In het begin huurden we vrijwel alle techniek in”, zegt Milan. „Van schermen tot geluidsinstallaties. Inmiddels hebben we dat grotendeels zelf aangeschaft. Wat vroeger uren opbouwen was, gaat nu met één druk op de knop.”

Ondernemen met een vriend

Minstens zo bijzonder als het concept is de samenwerking achter het bedrijf. Milan en Valentijn begonnen hun onderneming als vrienden. En dat zijn ze nog steeds. „We spreken dingen meteen uit. Of ze nu groot of klein zijn.”

Om de samenwerking scherp te houden werken ze met een externe coach. Niet om problemen op te lossen, maar juist om ze te voorkomen. „Veel gesprekken gaan niet eens over de business”, legt Valentijn uit. „Meer over hoe je samenwerkt en waar ieders kracht ligt.” Die aanpak helpt hen om het bedrijf en hun vriendschap gezond te houden. „Een auto krijgt ook één keer in de zoveel tijd een APK. Waarom je samenwerking dan niet?”

Gastvrijheid als fundament

Hoewel het pand indrukwekkend is, draait het volgens de ondernemers uiteindelijk om iets anders: gastvrijheid, ongeacht de reden van je bezoek onder de schoorsteen. „Wij doen eigenlijk niets anders dan mensen welkom laten voelen”, zegt Milan. Dat merk je volgens klanten ook. Het team blijft van begin tot eind betrokken bij een evenement. „Je hebt hier niet drie verschillende contactpersonen”, zegt Valentijn. „We zijn het eerste aanspreekpunt voor een aanvraag en lopen op de dag van het event zelf ook rond.”

Een concept met toekomst

Voorlopig ligt de focus op het verder ontwikkelen van De Tinfabriek. Toch denken de ondernemers al voorzichtig na over de toekomst. Het idee van mixed-use vastgoed zien ze op meer plekken kansen bieden. „Het zou zonde zijn om een pand bijvoorbeeld alleen voor evenementen te gebruiken”, besluit Milan. „Je vult zo’n ruimte nooit 24 uur per dag.”

Of er ooit een tweede locatie komt, weten ze nog niet. Maar het principe staat volgens hen vast: slimme combinaties maken gebouwen levendiger. En dat is precies wat De Tinfabriek een aantrekkelijke locatie maakt.