Van grootste onzekerheid naar onderneming: hoe twee broers een taboemarkt openbreken.

Op hun achttiende kregen ze er allebei mee te maken: haaruitval. Inhammen die zich verder terugtrokken en een steeds dunnere kruin. De oplossing werd gevonden, de weg ernaartoe bleek verschrikkelijk. 'Dat moet anders, dachten wij. En dat kan ook'.

Het is het verhaal van Robin Viëtor en Valentijn Viëtor, oprichters van 3CO. Met hun bedrijf helpen ze mannen en vrouwen die te maken krijgen met vroegtijdige kaalheid. Het bedrijf bestaat al 3 jaar, eerst onder de naam Adonis. Drie maanden geleden kozen ze voor 3CO, een verwijzing naar het Griekse woord voor haar (Trichos).

,,De naam Adonis klopte niet meer. Dit stond voor mannelijkheid en een ideaalbeeld. Maar haaruitval gaat niet over perfectie en is zeker niet exclusief voor mannen. Het gaat ook over vrouwen en over hoe je je voelt", zegt Robin. ,,Bovendien past het beter bij onze ambities: de grootste worden op dit gebied, in Europa."

Gestoeld op eigen ervaring

De keuze voor hun onderneming is volledig gestoeld op eigen ervaring. Terwijl leeftijdsgenoten zich totaal niet met kaal worden bezighielden, werd het voor hen op vroege leeftijd een dagelijkse realiteit. ,,Je ligt er wakker van," vertelt Valentijn. ,,Het voelt steeds zwaarder. Omdat bijna niemand in je omgeving er last van heeft, praat je er niet over. Het voelt als schaamte.”

En er is frustratie: een bezoekje aan de huisarts leverde een doorverwijzing naar een dermatoloog op. ,,Een kale dermatoloog. Zijn mening? Wen er maar aan. Niet zeuren, het hoort erbij. Ik ben toen heel verslagen naar huis gegaan", herinnert Valentijn zich nog als de dag van gisteren.

Halve waarheden

Vastbesloten om er toch iets aan te doen, gingen de broers op online onderzoek uit. Ze klikten zich door een woud van halve waarheden, marketingclaims en pseudowetenschap. ,,Waarbij we uiteraard heel veel onzin tegen zijn gekomen. Van haargummies tot biotinesupplementen. Noem het maar op. Hebben we uiteraard wel geprobeerd, maar zonder resultaat", zegt Robin.

Totdat ze, via via, bij een gespecialiseerde kliniek terechtkwamen. Dat kostte veel geld voor een foto en de voor de hand liggende conclusie dat er inderdaad sprake was van kaalheid. Maar ze kregen wel voor het eerst toegang tot medicatie die echt werkte. Eerst was er veel scepsis omdat ze niet hadden gedacht dat een medicijn hun haar echt beter zou maken. Maar een jaar later was het verschil ineens zichtbaar. Zozeer zelfs dat mensen dachten dat ze een haartransplantatie hadden ondergaan. ,,Dat voelde onbeschrijfelijk goed. Van kaal worden naar complimenten over je haar. Binnen een jaar", zegt Valentijn met een glimlach.

Het probleem: hoe vind je wat je zoekt

De effectiviteit van de behandeling stond voor hen daarom buiten kijf. Wat wél wrikte, was de weg ernaartoe. Met heel veel smeersels en supplementen, vaak hoge kosten en vooral een opvallend gebrek aan empathie. ,,Je komt binnen met een probleem waar je psychologisch last van hebt en je wordt eigenlijk weggezet met: ‘het hoort erbij’."

De broers besloten het anders te doen. Ze bouwden een digitaal zorgplatform met drie pijlers: toegankelijkheid door online consulten en geen onnodige drempels, veiligheid middels beoordeling door BIG-geregistreerde artsen en discretie door discrete levering van wetenschappelijk bewezen haarmedicatie via erkende apotheken, direct aan huis.

Transparante informatie

Als fundament voor die pijlers dient transparantie en informatie. Waar de markt wordt gedomineerd door enerzijds supplementenmarketing en anderzijds angstverhalen over bijwerkingen, kiest 3CO voor een expliciet wetenschappelijke benadering. ,,Wij willen geen onderbuikgevoel verkopen. We willen dat mensen zélf een keuze kunnen maken, op basis van echte data, onder andere door medisch wetenschappelijk onderzoek."

En dat is niet eenvoudig. Producten die werken zijn moeilijker in de markt te zetten dan niet serieuze producten. Vooral omdat die laatste categorie geen nadelen hoeven te benoemen. Ze werken immers niet en hebben daarom geen bijwerkingen. Dat kan bij de producten van 3CO wel het geval zijn, vandaar dat de broers inzetten op duidelijke informatie en transparantie.

Valentijn: ,,Ja, er zijn bijwerkingen, bij een klein percentage van onze klanten. Ja, timing is cruciaal want hoe vroeger je in het proces begint, hoe beter de resultaten. En nee, niet iedereen heeft hetzelfde resultaat. Daar zijn wij heel eerlijk over. Op onze website staat daarom veel achtergrond en wetenschappelijke informatie waarop de klant zijn keuze kan baseren."

De verborgen component: psychologie

Wat dit verhaal onderscheidt van andere al dan niet effectieve haargroei-aanbieders, is de expliciete aandacht voor de mentale kant. Haaruitval is medisch gezien niet urgent. Maar psychologisch kan het dat wel zijn - zeker op jonge leeftijd. ,,Het wordt pas lichter als je er wel over praat. Dan blijkt ineens dat veel meer mensen ermee zitten.”

Hier ligt hun tweede missie: het normaliseren van het gesprek. Niet alleen als marketingstrategie, maar ook als onderdeel van hun propositie. Denk aan campagnes, social media content en communityvorming waarin kwetsbaarheid centraal staat. ,,Maar ook een goede, invoelende klantenservice. We weten tenslotte wat het met je kan doen."

Drie keuzes voor de gebruiker — en één voor de ondernemer

Ondertussen reduceren zij het probleem tot drie heldere opties: medicatie, transplantatie of acceptatie. „We willen hier namelijk graag helder stellen dat het lang niet voor iedereen een probleem is. Vele mensen leven ermee of scheren hun hoofd kaal. Hoe dan ook, het niet maken van een keuze levert de meeste stress op. Wil je er iets aan doen en wil je weten waaraan je begint zonder ellenlange zoektocht, dan is 3CO.nl een goede start.“