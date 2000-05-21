Webshops winnen conversie met herkenbaar betaalgemak

Veel ondernemers investeren volop in hun webshop. Productpagina’s worden geoptimaliseerd, advertenties aangescherpt en de klantreis wordt tot in detail uitgewerkt. Toch ontstaat de grootste twijfel vaak pas op het laatste moment: tijdens het afrekenen.



Voelt een webshop betrouwbaar? Is betalen veilig geregeld? En hoe snel kan een bestelling worden afgerond? Dat soort vragen spelen onbewust mee op het moment waarop consumenten hun gegevens moeten invullen.

Vertrouwde optie

Het afrekenmoment neemt daardoor een belangrijke positie in binnen e-commerce. Zeker nu consumenten tegenwoordig keuze hebben uit duizenden webshops en de concurrentie maar één klik verwijderd is.



Met bol.checkout speelt bol daar handig op in. De oplossing maakt het mogelijk om klanten binnen een webshop te laten afrekenen via hun vertrouwde bol-account. Adres- en betaalgegevens worden automatisch overgenomen en consumenten rekenen af in een omgeving die ze al kennen van bol.



Voor bol is het de eerste keer dat een deel van de eigen checkouttechnologie beschikbaar is gemaakt voor andere webshops. Inmiddels draait bol.checkout bij ruim driehonderd aangesloten webshops en wordt de dienst verder opgeschaald. Daarbij kunnen consumenten onder meer afrekenen met betaalmethoden die zij al van bol gewend zijn, zoals iDEAL en Achteraf betalen.

Checkout is bepalend voor conversie

Ook Temor van Phonemarket, een webshop die draait op WooCommerce, merkt dat consumenten tijdens het afrekenen steeds meer waarde hechten aan gemak en herkenning.



„Omdat bol in Nederland een bekende naam is, vonden wij bol.checkout een logische toevoeging voor onze webshop. In de elektronicabranche liggen aankoopbedragen vaak hoger. Dan is het fijn als we klanten een vertrouwde betaalomgeving kunnen bieden.”



Na de implementatie merkte Temor al snel verschil. „Klanten ronden hun bestelling makkelijker en sneller af. Vooral nieuwe klanten lijken meer vertrouwen te hebben tijdens het afrekenen wanneer zij een bekende checkoutomgeving herkennen.” Ook kreeg het bedrijf minder vragen over betalingen en betrouwbaarheid van de webshop.



Volgens Temor onderschatten veel webshopondernemers hoeveel invloed de checkout heeft op de uiteindelijke aankoopbeslissing. „Veel ondernemers focussen op de voorkant van de webshop, terwijl juist de checkout bepaalt of een bestelling uiteindelijk wordt afgerond.”

Beeld: bol.checkout Beeld: bol.checkout

Laagdrempelig afrekenen

Voor Jitsk en Jesca van De Boer Lederwaren en Bijoux is gemak, vertrouwen en een soepele klantreis de basis voor een goedlopende webshop. Het familiebedrijf begon ooit als fysieke winkel en verkocht jarenlang lederwaren, tassen en sieraden vanuit een winkelpand. Sinds vorig jaar hebben zij volledig de overstap naar online gemaakt.



Waar de webshop, die eveneens draait op WooCommerce, eerst werkte met bestaande betaalmethodes, voegden de broer en zus ongeveer een jaar geleden bol.checkout toe. Vooral de mogelijkheid om via een persoonlijk bol-account achteraf te betalen blijkt populair.



„Ik had wel verwacht dat mensen het inloggen zouden gebruiken, omdat gegevens automatisch worden ingevuld”, vertelt Jitsk. „Maar ik had niet verwacht dat zoveel klanten ook daadwerkelijk voor de betaalmethode van bol zouden kiezen. Naast iDEAL en Klarna is het een van de belangrijkste betaalopties binnen onze webshop geworden.”



Gemak speelt daarin een grote rol. Klanten hoeven hun adresgegevens niet opnieuw in te vullen en kunnen snel afrekenen via een omgeving die ze al kennen. „Veel mensen hebben al een bol-account. Dat maakt het afrekenen laagdrempelig.”



De webshop merkt dat ook terug in het gedrag van klanten. „Het levert meer conversie op”, zegt Jitsk. „Soms gaat het zelfs zó makkelijk dat klanten twee keer achter elkaar bestellen. Dan bellen we even na of het klopt.”



Dat vertrouwen werkt volgens hem ook door in het imago van de webshop zelf. „Bol blijft natuurlijk een van de bekendste webshops van Nederland. Dat logo tijdens het afrekenen geeft klanten toch extra vertrouwen, net als een keurmerk of goede reviews dat doen.”

Tip voor webshopondernemers