Dit zijn volgens LinkedIn de 10 jonge topbedrijven van Nederland

In de woensdag gepubliceerde Top Startups-lijst van LinkedIn staan tien opkomende Nederlandse bedrijven die in het oog springen: ze groeien snel én zijn in trek bij (jong) talent. We zetten de tien ondernemingen voor je op een rij.

Uit de vijfde jaarlijkse LinkedIn Top Startups-lijst blijkt dat de uitdagingen op de arbeidsmarkt diverse jonge bedrijven er niet van weerhouden om te groeien, investeerders aan te trekken en talent te werven.

De lijst wordt samengesteld op basis van deze pijlers: personeelsgroei, vacature-interesse, de interacties van leden met het bedrijf en de medewerkers, en hoe goed deze start-ups talent weten aan te trekken van de bedrijven uit LinkedIn's Top Companies-lijst. Onderaan dit artikel vind je meer informatie over onze methode.



Overzicht van jonge, snelgroeiende bedrijven die volop innoveren

De lijst is bedoeld als gids voor werkzoekenden die zich willen doorontwikkelen en met innovatie willen bijdragen aan het oplossen van grote problemen. Verdiep je in onderstaande lijst, kijk of je mensen kent die er werken en/of er vacatures openstaan die bij je profiel passen. En bekijk relevante LinkedIn Learning-cursussen om je vaardigheden op te frissen.

Liza Jansen van LinkedIn Nieuws:,,De top startups-lijst geeft een goed overzicht van jonge, snelgroeiende bedrijven die volop innoveren binnen allerlei sectoren: van AI tot de gezondheidszorg en van verduurzaming van afvalinzameling tot onze voedselproductie. De organisaties weerspiegelen de ontwikkelingen in onze maatschappij. Voor veel professionals vormen deze startups toekomstbestendige werkgevers waarin zij hun eigen visie en idealen vertegenwoordigd zien.”

LinkedIn-top 10 jonge Nederlandse topbedrijven

1. Open Up

Oprichter: Gijs Coppens

OpenUp faciliteert werkgevers bij de ondersteuning van de mentale gezondheid van hun medewerkers. Bedrijven kunnen een abonnement afsluiten waarmee hun werknemers toegang hebben tot online hulp van een gediplomeerde psycholoog.



2. JEX

Oprichter: Nick Hillebrand

Een ‘one-stop-shop’ voor ondernemers in de uitzendbranche, noemt JEX zichzelf. Het bedrijf ontwikkelt softwareoplossingen die bedrijven en personeel bij elkaar brengen.

3. Crisp

Oprichters: Tom Peeters, Michiel Roodenburg en Eric Klaassen

Crisp is een online supermarkt die zich met vers en duurzaam eten wil onderscheiden van andere websupers. Mede-oprichter Eric Klaassen was eerder dit jaar te gast in De Ondernemer Live. Kijk die uitzending onder nog eens terug.

4. Bitvavo

Oprichters: Tim Baardse, Jelle de Boer en Mark Nuvelstijn

Een beleggingsapp voor cryptovaluta: bij Bitvavo kun je meer dan 190 verschillende digitale munten kopen, verkopen en stallen.

5. Dott

Oprichters: Henri Moissinac en Maxim Romain

Met elektrische deelsteppen en -fietsen wil Dott micromobiliteit voor iedereen toegankelijk maken. Het bedrijf is in heel Europa actief, maar door regelgeving beperken hun activiteiten in Nederland zich tot het hoofdkantoor in Amsterdam.

6. Vesper

Oprichter: Alexander Sterk

Vesper is een online grondstoffenplatform: met behulp van AI zien inkopers in een centraal overzicht hoe de markt ervoor staat en bij welke partij ze het best hun suiker, zuivel of plantaardige oliën kunnen aanschaffen.

7. Meatable

Oprichters: Krijn de Nood en Daan Luining

Meatable produceert kweekvlees: vlees uit dierlijke stamcellen die in het lab gekweekt worden tot volwaardige stukken vlees. Een duurzaam en diervriendelijk alternatief voor echt vlees.

8. Eye Security

Oprichters: Piet Kerkhofs, Vincent van de Ven en Job Kuijpers

Bij Eye Security zetten ze zich in om Europese bedrijven te beschermen tegen cyberrisico’s. Het bedrijf wil cyberveiligheid zo makkelijk mogelijk maken met een totaalpakket inclusief verzekering.

9. Source.ag

Oprichters: Rien Kamman en Ernst van Bruggen

Met behulp van de AI-gestuurde software van Source.ag hebben glastuinders inzicht in de beste manier om hun gewassen te verbouwen.

10. Seenons

Oprichters: Joost Kamermans en Jorn Eiting van Liempt

Het techplatform van Seenons brengt alle partijen in de afvalketen samen: van organisaties die afval scheiden tot afvalverwerkers. Het doel: de afvalberg verkleinen en de overgang naar een circulaire economie versnellen.



