Dit zijn volgens LinkedIn de 10 jonge topbedrijven van Nederland

Uit de vijfde jaarlijkse LinkedIn Top Startups-lijst blijkt dat de uitdagingen op de arbeidsmarkt diverse jonge bedrijven er niet van weerhouden om te groeien, investeerders aan te trekken en talent te werven.
De lijst wordt samengesteld op basis van deze pijlers: personeelsgroei, vacature-interesse, de interacties van leden met het bedrijf en de medewerkers, en hoe goed deze start-ups talent weten aan te trekken van de bedrijven uit LinkedIn's Top Companies-lijst. Onderaan dit artikel vind je meer informatie over onze methode.
Voor veel professionals vormen deze startups toekomstbestendige werkgevers waarin zij hun eigen visie en idealen vertegenwoordigd zien
Liza Jansen, LinkedIn Nieuws
Overzicht van jonge, snelgroeiende bedrijven die volop innoveren
De lijst is bedoeld als gids voor werkzoekenden die zich willen doorontwikkelen en met innovatie willen bijdragen aan het oplossen van grote problemen. Verdiep je in onderstaande lijst, kijk of je mensen kent die er werken en/of er vacatures openstaan die bij je profiel passen. En bekijk relevante LinkedIn Learning-cursussen om je vaardigheden op te frissen.
Liza Jansen van LinkedIn Nieuws:,,De top startups-lijst geeft een goed overzicht van jonge, snelgroeiende bedrijven die volop innoveren binnen allerlei sectoren: van AI tot de gezondheidszorg en van verduurzaming van afvalinzameling tot onze voedselproductie. De organisaties weerspiegelen de ontwikkelingen in onze maatschappij. Voor veel professionals vormen deze startups toekomstbestendige werkgevers waarin zij hun eigen visie en idealen vertegenwoordigd zien.”
LinkedIn-top 10 jonge Nederlandse topbedrijven
1. Open Up
Oprichter: Gijs Coppens
OpenUp faciliteert werkgevers bij de ondersteuning van de mentale gezondheid van hun medewerkers. Bedrijven kunnen een abonnement afsluiten waarmee hun werknemers toegang hebben tot online hulp van een gediplomeerde psycholoog.
2. JEX
Oprichter: Nick Hillebrand
Een ‘one-stop-shop’ voor ondernemers in de uitzendbranche, noemt JEX zichzelf. Het bedrijf ontwikkelt softwareoplossingen die bedrijven en personeel bij elkaar brengen.
3. Crisp
Oprichters: Tom Peeters, Michiel Roodenburg en Eric Klaassen
Crisp is een online supermarkt die zich met vers en duurzaam eten wil onderscheiden van andere websupers.
4. Bitvavo
Oprichters: Tim Baardse, Jelle de Boer en Mark Nuvelstijn
Een beleggingsapp voor cryptovaluta: bij Bitvavo kun je meer dan 190 verschillende digitale munten kopen, verkopen en stallen.
5. Dott
Oprichters: Henri Moissinac en Maxim Romain
Met elektrische deelsteppen en -fietsen wil Dott micromobiliteit voor iedereen toegankelijk maken. Het bedrijf is in heel Europa actief, maar door regelgeving beperken hun activiteiten in Nederland zich tot het hoofdkantoor in Amsterdam.
6. Vesper
Oprichter: Alexander Sterk
Vesper is een online grondstoffenplatform: met behulp van AI zien inkopers in een centraal overzicht hoe de markt ervoor staat en bij welke partij ze het best hun suiker, zuivel of plantaardige oliën kunnen aanschaffen.
7. Meatable
Oprichters: Krijn de Nood en Daan Luining
Meatable produceert kweekvlees: vlees uit dierlijke stamcellen die in het lab gekweekt worden tot volwaardige stukken vlees. Een duurzaam en diervriendelijk alternatief voor echt vlees.
8. Eye Security
Oprichters: Piet Kerkhofs, Vincent van de Ven en Job Kuijpers
Bij Eye Security zetten ze zich in om Europese bedrijven te beschermen tegen cyberrisico’s. Het bedrijf wil cyberveiligheid zo makkelijk mogelijk maken met een totaalpakket inclusief verzekering.
9. Source.ag
Oprichters: Rien Kamman en Ernst van Bruggen
Met behulp van de AI-gestuurde software van Source.ag hebben glastuinders inzicht in de beste manier om hun gewassen te verbouwen.
10. Seenons
Oprichters: Joost Kamermans en Jorn Eiting van Liempt
Het techplatform van Seenons brengt alle partijen in de afvalketen samen: van organisaties die afval scheiden tot afvalverwerkers. Het doel: de afvalberg verkleinen en de overgang naar een circulaire economie versnellen.
