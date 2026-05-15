Tiemen ter Hoeven is oprichter en ceo van Roetz-Bikes, een van de kleinste fietsenproducenten van Nederland. Jaarlijks verkopen ze 5.000 designfietsen gemaakt van fietsenschroot. In 15 jaar tijd bouwden ze een eigen fabriek, breidden ze hun assortiment uit met een elektrisch exemplaar en zagen ze duurzaamheid en sociale impact aan terrein winnen. „Wij liepen al die tijd op de troepen vooruit.”

Tiemen bouwt al 15 jaar circulaire Roetz-Bikes: ‘In het begin was het roepen in de woestijn’

Lees verder onder de advertentie

Bijna 20 jaar geleden deed Tiemen ter Hoeven, toen nog consultant bij Deloitte, een opdracht voor Mercedes. Het ging om een remanufacturingproject: het automerk haalde oude auto-onderdelen terug naar de fabriek en maakte ze als nieuw, zodat ze weer gebruikt konden worden. Het was een schoolvoorbeeld van circulariteit in de praktijk.

Het zette Tiemen, van huis uit werktuigbouwkundige, aan het denken: ,,Bij welk consumentenproduct zou je dat nog meer kunnen doen?” Hij liep Mark Groot Wassink tegen het lijf en samen puzzelden ze verder. Het werden fietsen: in 2011 lanceerden de mannen Roetz-Bikes. Circulair én met sociale impact.

Circulaire designfietsen

Vijftien jaar later is Mark al tijden niet meer aan boord. Hij sloeg in 2016 een ander duurzaam pad in en werd duurzaamheidsdirecteur bij Nederlands matrassenproducent Auping.

Lees verder onder de advertentie

Tiemen maakt zich als ceo van Roetz nog altijd hard voor circulariteit als de standaard. Hij bouwde met Roetz-Bikes een van de kleinste fietsenproducenten van Nederland. Jaarlijks maken ze zo’n 5.000 retro-ogende stadsfietsen in vrolijke kleuren (vanaf 599 euro). Daarnaast verzorgen ze al vanaf het prille begin de remanufacturing van alle NS OV-fietsen.

Vervaardigd uit onderdelen van fietswrakken

Wat de Roetz-fietsen duurzamer maakt dan andere fietsen, is dat ze zijn vervaardigd uit onderdelen van fietswrakken. Het uit elkaar halen van oude fietsen en het assembleren gebeurt in de Roetz-fabriek in Amsterdam-Noord. Een sociale werkplaats van 3.000 vierkante meter, waar inmiddels ruim 50 monteurs met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

Dat sociale aspect was naast duurzaamheid vanaf het begin een speerpunt voor de fietsenproducent. „We hadden geen idee van zo’n sociale werkplaats. Hoe je dat opzet en managet. Maar in 2015 zijn we zelf gaan resourcen en hebben we een stichting met een eigen sociaal programma opgezet”, vertelt Tiemen.

Lees verder onder de advertentie

Roetz monteur in de fabriek. Foto: Roetz-Bikes

Sociale en duurzame koploper

De monteurs in de fabriek worden opgeleid door een speciaal team. „Zodat ze kunnen doorstromen, bijvoorbeeld naar Swapfiets of Urban Arrow. Op die manier ontstaat er bij ons weer ruimte om nieuwe mensen op te kunnen leiden. Die doorstroommogelijkheden creëren daar hebben we vanaf het begin op gehamerd. Alhoewel we ook een aantal mensen uit de dagbesteding toelaten”, vertelt Tiemen. De ondernemer heeft de markt in 15 jaar tijd ontzettend zien veranderen. „Ik zie ook steeds meer tenders voorbijkomen waarbij social return on investment meetelt.”

“ Het was toen we begonnen een beetje roepen in de woestijn. ” Tiemen ter Hoeven Roetz-Bikes

Tender voor leasefietsen

Ook op duurzaamheidsvlak ziet Tiemen dat we niet meer staan waar we 15 jaar geleden stonden. „Het was toen we begonnen een beetje roepen in de woestijn. Duurzaamheid was echt geen reden om voor onze fietsen te kiezen, het design wel. Tegenwoordig kiezen mensen ons wel omdat we een duurzaam merk zijn.”

Lees verder onder de advertentie

En niet alleen consumenten, maar ook de overheid neemt duurzaamheid anno 2026 serieus. „Er was laatst een tender voor leasefietsen van de Rijksoverheid. 30 procent van de beoordelingspunten had te maken met de circulariteitsaanpak. Wij lopen op zowel sociaal als duurzaamheidsgebied op de troepen vooruit. Dat is heel tof om te merken”, aldus Tiemen

Dip in markt vraagt om creatief ondernemen

Wat er ook veranderde, was de manier waarop mensen fietsen. Vanaf 2020 werd de e-bike het dominante fietstype in Nederland. De batterijen en motoren van deze fietsen veroorzaakten een enorme nieuwe afvalberg: reparaties waren dusdanig prijzig dat mensen de fietsen vaak vroegtijdig afdankten, en nog steeds.

Tiemen: „Wij hadden, omdat we niet om de elektrisch trend heen konden, eerst een simpele e-bike. Maar dat paste niet bij ons duurzame imago. We wilden met een duurzaam antwoord komen en zijn twee jaar bezig geweest met het ontwerpen van een e-bike bouwen die een leven lang meegaat.”

Lees verder onder de advertentie

In 2023 lanceerde het merk de Roetz Life. „De fiets is modulair en daarmee zeer eenvoudig te repareren – alle gebruikte modules en onderdelen vinden hun weg terug naar de fabriek.” Ook kan de fiets op afstand worden uitgelezen, wij weten dus echt hoe het met de fiets gaat.”

“ Toen we naar buiten kwamen stortte die markt ineens in. We moesten ons plan veranderen. ” Tiemen ter Hoeven Roetz-Bikes

Verzadigde markt e-bikes

Waar ze geen rekening mee hadden gehouden, was een verzadigde markt. Veel consumenten hadden tijdens de coronapandemie een e-bike aangeschaft. En producten die op de trend wilden meeliften hadden zo groots ingekocht, dat elektrische fietsen in 2023 tegen dumpprijzen werden aangeboden.

Tiemen: „Toen we naar buiten kwamen stortte die markt ineens in. We moesten ons plan veranderen. We zijn ons in plaats van op consumenten op de zakelijke markt gaan focussen: bedrijven die werknemers uit de auto op de fiets willen hebben. Met als unique selling point het volledig ontzorgen.” Roetz weet hoe het met de fietsen gaat, wanneer ze onderhoud nodig hebben en kan dat onderhoud aanbieden.

Lees verder onder de advertentie

Uitdagingen van groeiend bedrijf

Die switch naar de zakelijke markt ging niet vanzelf. „Het duurt wel even voor je dat allemaal hebt neergezet, dat was echt uitdagend. Gelukkig hebben we een trouwe aandeelhoudersgroep, die ons heeft geholpen om die draai te kunnen maken.” Het tegenvallen van de afzetvolumes van e-bikes betekende ook dat Tiemen mensen moest laten gaan en „dat is natuurlijk nooit makkelijk.”

Überhaupt vindt Tiemen het niet altijd makkelijk om een groot team te managen. „We begonnen met z’n drieën. Hoe groter het team wordt hoe belangrijker het wordt om je team mee te nemen in alles wat er gebeurt. Je bent veel meer met communicatie bezig dan bij een klein team. Juist als het druk is, is dat communiceren het lastigst maar ook het allerbelangrijkst”, zegt Tiemen. Naast de 50 monteurs werken er inmiddels 15 man staf bij Roetz. „We lunchen nog steeds met z’n allen aan tafel. Alhoewel ik soms uit tijdgebrek achter m’n laptop eet.”

VanMoof S3 Analog. Foto: Roetz-Bikes

Lees verder onder de advertentie

Succesnummer met VanMoof

De ondernemer heeft in al die jaren vooral geleerd dat dingen altijd langer duren dan je denkt, en dat ze ook altijd anders lopen. „De e-bikestrategie is maar één voorbeeld, maar héél veel dingen zijn anders gelopen,” zegt hij.

Toch gaan sommige dingen ook in positieven zin anders dan gedacht. Afgelopen jaar durfde Tiemen het aan om een samenwerking met VanMoof aan te gaan. Een fietsenmerk dat na zijn faillissement in 2023 toch wat smet op de naam had. Het idee was simpel: oude elektrische VanMoofs van hun elektronica ontdoen en een ‘analoge’ versie aanbieden. En volledig in lijn met Roetz’ businessstrategie van oude materialen nieuw leven inblazen.

„Dit project ging véél sneller dan verwacht. VanMoof was direct enthousiast en na een officieel akkoord hadden we binnen 4 weken een website live. De 100 fietsen die we aanboden waren in twee weken uitverkocht”, vertelt Tiemen. De VanMoof S3 Analog was zo’n succes dat het project is verlengd. „We kunnen nu nog putten uit de oude onderdelen die we van VanMoof gekregen hebben, maar dat is op een gegeven moment eindig. Consumenten vragen ons wel al of ze hun oude VanMoof-fietsen bij ons kunnen inleveren om om te laten bouwen. Daar beraden we ons nog op.”

Lees verder onder de advertentie

Copy paste

De komende jaren is Tiemen nog lang niet uitgesleuteld bij Roetz-Bikes. „Het blijft leuk zolang er steeds wat nieuws aan de horizon verschijnt. Een eigen fabriek, een e-bike, een samenwerking. Mijn doel is ervoor zorgen dat de industrie ons circulaire, sociale model adopteert. En de uiteindelijk ambitie om in meerdere landen in West-Europa bedrijven en consumenten te gaan bedienen met onze manier van werken.”

Lees ook: VanMoof herstelt imago na faillissement: ‘Maar als het nu misgaat is het echt gebeurd’