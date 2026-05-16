Swatch sluit winkels om extreme drukte Royal Pop-horloges Audemars Piguet

Wereldwijd staan - en stonden - vandaag lange rijen voor de winkels van Swatch voor een nieuwe serie bijzondere Royal Pop-horloges. In een aantal steden zijn de winkels vanwege de extreme drukte uit voorzorg niet geopend.

Dit zijn ze: de felbegeerde Royal Pop-horloges van Swatch en Audemars Piguet.De collectie bestaat uit acht Royal Pop-horloges waarin het iconische Royal Oak-ontwerp van Audemars Piguet wordt gecombineerd met het Pop-concept van Swatch.

De mensenmenigte kwam af op de Royal Pop-collectie van Swatch en het exclusieve merk Audemars Piguet. Beide merken benoemen het als ‘een baanbrekende horlogecollectie die speelse brutaliteit en positieve provocatie combineert met haute horlogerie’.

En die bijzondere samenwerking, dat hebben ze gemerkt in de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Politie en beveiliging hebben daar honderden mensen bij de Swatch-winkel uiteindelijk weggestuurd. „Er heerste een onrustige sfeer en er was wat ruzie. Toen de winkel besloot niet meer open te gaan, hebben we iedereen naar buiten gestuurd”, zegt een woordvoerder van de politie Den Haag. Volgens de woordvoerder ging dat rustig en zijn daarbij geen aanhoudingen verricht.

Op de winkel hangt inmiddels een briefje met de tekst: ‘Deze winkel is dit weekend gesloten. De actie is afgelast. De horloges zijn niet meer aanwezig in de winkel.’ Voor de winkel stonden later in de ochtend toch nog wel mensen. „Deze mensen staan hier voor niks”, zegt een beveiliger, die bevestigt dat de winkel de rest van de dag niet meer open zal gaan.

Swatch en Audemars Piguet Beide merken hebben enkele van hun meest kenmerkende eigenschappen samengebracht in een vernieuwend zakhorloge. De bijzondere Royal Pop-collectie bestaat uit acht modellen en is ontworpen om op talloze verschillende manieren gedragen te worden.

Wereldwijd blijken er meerdere lange rijen voor winkels van Swatch te staan, zo ook in Utrecht en Amsterdam. Een politiewoordvoerder uit de hoofdstad laat weten dat de winkel in de P.C. Hooftstraat de rest van de dag dicht blijft en dat de mensen gevraagd is te vertrekken. „De eigenaar van de winkel heeft besloten vandaag niet meer open te gaan. Dat hebben we via een megafoon omgeroepen en iedereen verzocht weg te gaan. We hopen dat ze dat doen”.