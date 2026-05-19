Mkb’er dicht zelf de gaten door personeelstekort: ‘Kijk ook naar technologie en AI’

Personeelstekort raakt het mkb niet alleen in vacatures, maar ook in de agenda van de ondernemer zelf. Bijna een op de drie werkt extra uren om het tekort op te vangen, schrijft het Financieele Dagblad . Hoogleraar Erik Stam begrijpt dat, maar wijst ook op technologie, AI en scherpere keuzes in de markt.

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat personeelstekort de grootste rem op groei in het mkb is. Het onderzoeksbureau ondervroeg ruim vijfhonderd bedrijven in opdracht van New10, de mkb-financieringstak van ABN Amro.



Veel ondernemers vangen het tekort zelf op. Bijna een op de drie werkt meer uren om gaten in de bezetting te dichten. Een kwart van de bedrijven zoekt werknemers in het buitenland om vacatures te vullen.



Volgens de onderzoekers werkt tweederde van de ondernemers meer dan 40 uur per week. Een deel werkt zelfs 50 uur of meer. Daardoor houden zij minder tijd over om aan hun bedrijf en groei te werken.

Niet alleen harder werken

Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht, begrijpt dat ondernemers eerst zelf gaten proberen te vullen. Toch is dat volgens hem niet altijd goed voor het bedrijf. „Het is logisch dat ze brandjes blussen, maar voor hun bedrijf is dat niet altijd verstandig”, zegt hij tegen het FD.



De arbeidsproductiviteit van het mkb blijft al langer achter. Volgens Stam moeten ondernemers ook kijken naar keuzes die verder gaan dan extra uren maken. Hij noemt investeren in technologie, het inzetten van AI en andere manieren om verschil te maken in de markt.



