Alvast blik op Miljoenennota 2024? Dit bedrijf maakt het mogelijk

Met behulp van kunstmatige intelligentie is het nu mogelijk om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in de Miljoenennota van 2024. AI-startup Watermelon heeft een chatbot ontwikkeld die is aangedreven door ChatGPT (GPT4), genaamd Willem Aiexander.

Lees verder onder de advertentie

Via WhatsApp kunnen alle vragen rondom de nieuwe nota gesteld worden. Er wordt met eenvoudig taalgebruik geantwoord. ,,Met deze nieuwe chatbot zorgen we ervoor dat de Miljoenennota voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk wordt,” vertelt Alexander Wijninga, oprichter van Watermelon. ,,Met dit project willen we ook een maatschappelijke boodschap brengen, namelijk dat we niet meer om kunstmatige intelligentie heen kunnen. Ons doel is dat AI voor iedereen toegankelijk wordt en door iedereen gebruikt kan worden."

'Willem-Aiexander, hoeveel wordt er geïnvesteerd in duurzame energie?'

Nederlanders hoeven niet langer meer dan honderd pagina’s door te spitten om te weten wat de plannen in de Miljoenennota voor hen betekenen. Met AI-chatbot Willem Aiexander wordt er een op maat gemaakte uitleg gegeven over de impact van de nota voor 2024. Er kunnen allerlei verschillende vragen worden gesteld, zoals:

Hoeveel wordt er geïnvesteerd in duurzame energie?

Wat verandert er op het gebied van bepaalde belastingen?

Wat zijn de maatregelen om de woningmarkt te verbeteren?

Lees verder onder de advertentie

Het antwoord van Willem Aiexander over wat de plannen zijn voor startups: ,,Het kabinet investeert 100 miljoen euro in veelbelovende startups. Deze krijgen toegang tot extra financiering via een Europees investeringsfonds en het Nationaal Groeifonds. Daarnaast wordt de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) verhoogd om bedrijven te ondersteunen bij onderzoek en innovatie.’’

WhatsApp-chatbot gemaakt met nieuwe functie ‘The Document Scraper’

De chatbot is gemaakt op basis van AI-technologie, aangedreven door GPT-4. In de chatbot is gebruik gemaakt van de nieuwe gelanceerde functie ‘The Document Scraper’. Met deze nieuwe functie kunnen documenten in één keer volledig toegevoegd worden aan de ‘kennis’ van een chatbot.

Lees verder onder de advertentie

De chatbot kan hierdoor direct worden gebruikt, zonder dat er verdere training nodig is. Ook uitgebreide documenten zoals de Miljoenennota en de bijlagen kunnen volledig uitgelezen worden door middel van de The Document Scraper. Met behulp van deze functie is chatbot Willem Aiexander binnen enkele dagen ontwikkeld.

Verdere instellingen van Willem Aiexander:

De chatbot geeft antwoord in gemakkelijk te begrijpen taal.

De chatbot kan beroeps-/branchespecifiek antwoord geven op belangrijke informatie uit de Miljoenennota.

De chatbot antwoordt met maximaal zestig karakters

De chatbot kan antwoord geven op wat de gevolgen zijn van Prinsjesdag nu het kabinet demissionair is.

Lees verder onder de advertentie

Willem Aiexander uitproberen De AI-chatbot is gratis beschikbaar op WhatsApp via het nummer +31 85 401 31 44. Iedereen kan de chatbot toevoegen aan de contactenlijst en direct beginnen met het stellen van vragen via WhatsApp. De chat dient enkel om de maatschappelijke boodschap van het belang en de kracht van kunstmatige intelligentie te benadrukken.

