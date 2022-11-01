Een coalitie van bedrijven en brancheorganisaties pleit ervoor de doorlooptijden flink te verkorten van de belangrijkste technieken die een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dat is volgens de alliantie nodig, omdat met de huidige doorlooptijden van acht tot tien jaar, duurzame energieprojecten pas ná 2030 gerealiseerd zullen worden. Daarmee raken de klimaatdoelen in ijkjaar 2030 buiten bereik.

,,De papieren fase van energieprojecten zou niet langer hoeven duren dan de bouw,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Als het lukt de besluitvorming, vergunningsprocedures, kaders voor ruimtelijke ordening en het bieden van duidelijkheid over infrastructuur op een andere, snellere manier te organiseren, zijn de klimaatdoelen volgens de coalitie voor 2030 haalbaar.

De groep bedrijven bestaat uit energie- en brandstofleveranciers, netbeheerders en branche-organisaties voor duurzame technieken en de NVDE. Zij analyseerden per klimaattechniek welke doorlooptijden deze gemiddeld hebben en hoe ze verkort zouden kunnen worden. Zeker voor de aanleg van warmtenetten, het opschalen van groene waterstof, de elektrificatie van de industrie en de aanleg van windparken geldt dat zonder andere aanpak 2030 uit het zicht raakt.



Zelfde urgentie nodig als bij LNG-terminal Groningen

De Klimaat en Energieverkenning die dinsdagmiddag 1 november wordt gepubliceerd, zal volgens de coalitie laten zien dat er met het huidige beleid in 2030 in Nederland nog tientallen megatonnen CO 2 teveel wordt uitgestoten om het kabinetsdoel van 55 tot 60 procent reductie in 2030 te halen.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: ,,In coronatijd bleken we in staat nare, maar onvermijdelijke inbreuken op ons leven te accepteren. En toen het Russische gas ophield te stromen, brak nood wet en realiseerden we in een mum van tijd een LNG-terminal in Groningen. Diezelfde urgentie is nodig om te zorgen dat we de klimaatdoelen voor 2030 nog kúnnen halen.”