'Wetgeving staat klimaatambities bedrijven in de weg'

In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Alle grondstoffen moeten worden hergebruikt, waardoor afval niet meer bestaat. Probleem is alleen dat veel bedrijven dit nu al willen, maar belemmerd worden door wetgeving. Advocaat Valérie van ‘t Lam, Stibbe, gespecialiseerd in omgevingsrecht en milieurecht, vertelt in de ExpertCast hoe de regels anders moeten om te komen tot die circulaire economie.

De Nationale Klimaatweek Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert van 31 oktober tot en met 6 november de Nationale Klimaatweek. Die week staat in het teken van Nederland groener maken en de klimaatdoelen behalen.

,,Als een bedrijf circulair wil zijn, kan dat zelf zijn afval hergebruiken of een ander bedrijf kan dat gebruiken”, vertelt Van ’t Lam in de podcast van ANP Expert Support.

,,Een chocoladefabriek heeft bijvoorbeeld na het maken van chocoladerepen cacaoschillen over. Die schillen krijgen al gauw het etiket afval. Daarmee gaan er extra regels gelden voor de bedrijven. Als een ander bedrijf daar iets van wil maken, heeft dat bijvoorbeeld een vergunning nodig om het te mogen ontvangen. De huidige regelgeving beperkt dus het circulair worden.”

Lange weg tot klimaatdoelen door ouderwetse regelgeving

Dit is volgens Van ’t Lam niet alleen een probleem in Nederland, bedrijven in heel Europa lopen tegen deze regels aan. ,,In 2050 moet dit hele continent klimaatneutraal en circulair zijn. Maar daar zijn we nog lang niet, door de ouderwetse wetgeving. De Nederlandse overheid zou zich daarom in Europa hard moeten blijven maken voor het aanpassen en moderniseren hiervan.”



Restproducten die kunnen worden hergebruikt zouden niet meer het label ‘afval’ moeten krijgen, zodat ze niet meer onder de afvalwetgeving vallen. ,,Met de huidige regelgeving hebben bedrijven nog een hele lange weg te gaan en zo wordt het een enorme opgave om de klimaatdoelen voor 2050 te behalen”, besluit ze.

