Elke ochtend lekker vers gebakken brood van de warme bakker. Zonder dat kan buurtsupermarkt Ribo in het Gelderse Beltrum niet leven. Dat een bakkerij plotseling de samenwerking beëindigt, bedreigt het voortbestaan. Hoe lost de de ondernemer Rinaldo dat op?

Lees verder onder de advertentie

„Rinaldo, Rinaldo”, roept een klein meisje dat met oma de Ribo-supermarkt in Beltrum binnen komt. „Kan ik wat lekkers kopen voor deze centjes?” Rinaldo telt de muntjes in haar knuistje en wijst naar de ijsjes. En tegen een oudere vrouw in de buurtsuper: „Hoe gaat het Annie?”

Heel Beltrum kent Rinaldo, schrijft Tubantia. En Rinaldo kent bijna alle klanten bij naam. Het dorp ziet Rinaldo Bouwmeester (28) als een held. Want de ondernemer redde in 2024 de dorpssupermarkt van de ondergang. De Coop-supermarkt sloot toen noodgedwongen de deuren. En heel Beltrum vroeg zich af: waar moeten met name de oudere inwoners nu hun boodschappen doen?

„Coop had een omzetprobleem”, blikt Rinaldo terug. Om zijn nieuwe supermarkt Ribo wel levensvatbaar te maken sloegen Rinaldo en bakkerij Stroet de handen ineen. Stroet sloot de eigen bakkerij-winkel in Beltrum en verkocht voortaan zijn producten in de Ribo-supermarkt.

Lees verder onder de advertentie

Onverwachte broodroof buurtsuper

„We hopen zo elkaar te versterken. En te stimuleren dat Beltrumers al hun boodschappen en brood bij de Ribo komen kopen”, zei de bakker eerder op De Ondernemer. Vandaar de verbazing bij Rinaldo dat de bakker na amper twee jaar de samenwerking beëindigt. „Dat had ik niet zien aankomen.”

Marcel Stroet doet een stapje terug en zoon Twan en dochter Chantal Stroet willen zich op hun eigen bakkerij in Neede concentreren, zeiden afgelopen week. De gevolgen voor Ribo? De vorige week lag er nog brood van Stroet in de supermarkt. Maar sinds Pasen is dat voorbij.

Lees verder onder de advertentie

Warme bakker is broodnodig

Dat raakt direct het voortbestaan van de buurtsuper. Want versgebakken brood is van levensbelang. „Veel mensen doen hier ’s ochtends hun boodschappen juist vanwege vers brood van de warme bakker. Als dat wegvalt, komt ons voortbestaan in gevaar. Sterker nog, als ik dat vooraf had geweten, was ik waarschijnlijk helemaal niet aan het avontuur begonnen”, zegt Rinaldo.

Supermarkten hebben het volgens Rinaldo al moeilijk. „En buurtsupers helemaal. Inflatie, filmpjes op TikTok en Insta over goedkoop boodschappen doen in Duitsland en ga maar door. We hebben die bakkerijklanten dus nodig om de Ribo rendabel te houden.”

Lees verder onder de advertentie

Ondernemer bedenkt oplossing

Gelukkig heeft de twintiger snel een oplossing gevonden. „Ik heb diverse bakkers benaderd. Sommigen wilden wel, maar hun eigen toekomst is onzeker. Anderen staan niet te springen om ons brood te leveren. Daarom ben ik blij dat bakkerij Nollen bereid is om met ons in zee te gaan. De grote bakkerij uit Hengevelde levert al brood en lekkernijen aan tal van andere supermarkten.”

Wat er sinds Pasen is veranderd voor de klanten? „Wat brood betreft niets. Het ambachtelijk gebakken verse brood komt nu alleen van een andere warme bakker. Het assortiment voor koek en chocolade is zelf groter dankzij Nollen.”

Buurtsupers helpen dorpen leefbaar te houden

De brood- en banketafdeling bij de Ribo krijgt een complete restyling in de huisstijl van Nollen. Rinaldo laat al wat vloerstickers zien. „En buiten komen reclamebanners om te laten zien dat hier ook een bakkerij zit.”

Lees verder onder de advertentie

Rinaldo hoopt dat de Beltrumers hem trouw blijven. „Want we kunnen de supermarkt in Beltrum alleen samen met de inwoners open houden.” Een oudere man rekent een brood af bij de kassa. „Had ik ook uit Winterswijk mee kunnen nemen. Maar ik koop het hier om de Ribo te steunen. Zo helpen we samen om Beltrum leefbaar te houden.”

Dit artikel is geschreven door Jelle Boesveld voor Tubantia.

Rinaldo Bouwmeester heeft een nieuwe warme bakker gevonden: Nollen. Foto: Frans Nikkels