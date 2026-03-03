Buurtsuper valt om: crowdfunding en buurthuis moeten kleine supermarkten redden

Lokale buurtsupers zorgen voor boodschappen én voor binding in een dorp of kern. Maar de kleine supermarkten hebben het op meerdere plekken moeilijk. Met creativiteit en doorzettingsvermogen proberen ze, soms met hulp van inwoners, het hoofd boven water te houden.

Onlangs luidde de buurtsuper in het Utrechtse Schalkwijk nog de noodklok. Schalkwijkers stappen te vaak in de auto om hun weekboodschappen elders te doen of laten Picnic voorrijden, waardoor de SPAR daar het nakijken heeft. De eigenaar zet zijn zaak nu te koop.

Tegelijkertijd vinden veel inwoners het zonde als zij hun brood en kaas niet meer om de hoek kunnen halen, meldt het AD. In verschillende dorpen proberen mensen, op wat voor manier dan ook, iets te doen voor hun buurtwinkels. Hoe gaat dat?

Buurtsuper weer open na geldinzameling

Eerst naar het eveneens Utrechtse dorp Cothen, waar eigenaar van de super begin dit jaar een geldinzamelingsactie opzette, om de tent open te houden. Hij had ‘niet alleen handjes, maar ook euro’s’ nodig, voor personeel, reparaties aan de verouderde winkel en onderhoud. Kwamen de Cothenaren niet over de brug, dan zou de boel binnen vier weken dicht gaan.

Buurtsupers vervullen een belangrijke sociale functie. Foto: Mel Boas

Wat heeft het opgeleverd? In de winkel neemt Jolanda van Vulpen, ‘vliegende keep’ van de zaak, de telefoon op. „Wij kunnen na de inzamelingsactie weer een jaar verder”, vertelt ze. „Er is ruim 22.500 euro gedoneerd.” Ook willen sommigen helpen als vrijwilliger in de winkel.

Naast noodzaak ook een uitje

Maar ze blijft het roepen: mensen moeten wel blijven komen. „We hebben nu een beetje profijt van dat de Jumbo in Wijk tijdelijk dicht is, maar dat is straks voorbij. We roepen ook ondernemers die ons kunnen helpen met bijvoorbeeld verduurzaming, op om zich bij ons te melden.”

Van Vulpen onderstreept het belang van de buurtsuper voor het dorp Cothen en voor de gemeenschap. „Er wonen hier veel ouderen, die ons met de rollator weten te vinden. Dat is voor die mensen niet alleen noodzaak, maar ook een uitje. Als wij sluiten, moeten zij straks met de taxi naar een supermarkt buiten het dorp. Of ze moeten hun kinderen sturen, maar die zijn allemaal hartstikke druk. Wat er nu in Schalkwijk gebeurt vinden wij erg triest.”

Rest van de wereld even vergeten

Ook in Schalkwijk (gemeente Houten) wil een groep bewoners, onder de noemer ‘Hart van Schalkwijk’, iets doen voor het voortbestaan van hun super. De Schalkwijkse Josta Kuijer wil er niet veel over kwijt, maar wel is er een ‘positieve vibe’. „Onze plannen zijn nog erg in de kinderschoenen, maar er zijn mogelijkheden.”

Ze herhaalt nog maar eens het rekensommetje dat de huidige eigenaar eerder maakte: „Als iedere inwoner 15 euro per week bij de SPAR zou besteden, kan de winkel open blijven. Alleen je brood en je eieren en dan ben je er al.”

Ook Josta benadrukt de sociale functie. „Denk aan het jaarlijkse wielerspektakel Tour de Schalkwijk. Dan zitten al die vrijwilligers ‘s ochtends samen hun broodjes te eten voor die SPAR. Dat is geweldig. Een manier om de rest van de wereld even te vergeten en het hier samen fijn te hebben.”

Schalkwijkers liepen vorig jaar met carnaval met spandoeken voor hun Spar. Twee dorpsgenoten hadden zich daarbij als sparretjes verkleed. Foto: Josta Kuijer

Buurthuis met levensmiddelen

Ook een bijzondere: in het kleine Nieuwer ter Aa (gemeente Stichtse Vecht) stopte de buurtsuper er al even geleden mee. Daarna is in het buurthuis een hoekje met levensmiddelen gemaakt, waar dorpelingen hun boodschappen mogen komen doen. Volgens de website van het winkeltje zijn daar ‘alle artikelen voor de eerste levensbehoeften’ aanwezig.

‘Het blijft moeilijk’

Dat het allemaal niet overhoudt, blijkt uit de situatie in Austerlitz. „We zijn nog open, maar we redden het net aan”, zegt Laura van Dijk, mede-eigenaar van de buurtsuper daar. Ook zij wijst op die 15 euro per inwoner per week. „Als mensen dat besteden, redden we het, heb ik eerder gezegd in het AD. Na die publicatie was er even een piek, maar je ziet dat dat langzaam weer wegzakt. Het is nog steeds moeilijk.”