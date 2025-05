Impactmaker van het kwartaal is de opvolger van 'Bedrijf van de Maand' door de gemeente Tilburg en Make it in Tilburg (Citymarketing Tilburg). Het initiatief staat ieder kwartaal stil bij een Tilburgse onderneming die onderscheidend is door innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Zij zijn de ondernemers in Tilburg die impact maken, binnen en buiten de stadsgrenzen.

E-mail: INFO@MAKEITINTILBURG.NL