Business Mobility Week

Woensdag 27 maart: Hoe komen we slim van A naar B?

Van oudsher is ondernemend Nederland verslaafd aan de leaseauto. Op steeds meer plekken staat de auto onder druk: denk aan steden die autovrij worden of steeds minder parkeerplaatsen bieden. Hoe ga je optimaal met die veranderingen om en hoe kun je jouw personeel zo slim mogelijk van A naar B krijgen? Is een mobiliteitsbudget de toekomst, liggen er verrassende oplossingen in het Openbaar Vervoer, of zijn er andere tips? Experts en ervaringsdeskundigen praten je van voor tot achter bij op de woensdag.