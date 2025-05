Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Onze website gebruikt cookies voor:

Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen

Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling

Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren

Het mogelijk maken om te reageren op onze website

Klik hier voor een lijst met de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

Het optimaliseren van de website

Klik hier voor een lijst met cookies die wij gebruiken om statistieken te verzamelen, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.



Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kun u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De Ondernemer heeft daar geen invloed op.

Cookies om advertenties te kunnen tonen

Onze website laat u advertenties zien. Deze advertenties zijn voor ons een noodzakelijke bron van inkomsten, waarmee wij onze website financieren.

Sommige advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst.

Adverteerders maken vaak gebruik van mediabureaus om campagnes voor hen uit te voeren.

Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen website eigenaren en adverteerders. In deze gevallen plaatst het mediabureau vaak ook cookies om campagnes te meten en te optimaliseren.

In de advertentievoorwaarden van DPG Media is vastgelegd dat cookies van adverteerders en mediabureaus mogen worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken. Daarnaast verleent DPG Media beperkt toestemming aan adverteerders en mediabureaus om bezoekers te herkennen en te retargetten, om op basis daarvan relevantere advertenties te vertonen. Omdat er erg veel partijen in de advertentiewereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke partijen te geven.

Voor meer uitleg over de werking van adverteren kunt u hier een overzicht van de IAB, de branchevereniging voor digital advertising en marketing innovatie, vinden.



Hieronder sommen we op met welke grote partijen in de markt DPG Media samenwerkt en wie dus veelal cookies plaatsen.

Waar van toepassing zijn links toegevoegd waar u uw privacy instellingen bij de betreffende partij kunt beheren of meer over de privacy voorwaarden van de betreffende partijen kunt lezen.

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op alle websites en apps van DPG Media.



De cookies van adverteerders en mediabureaus maken het mogelijk dat:

Er kan worden bijgehouden welke advertenties u al hebt gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt

Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder

Er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder

U op andere websites wordt herkend om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat u niet steeds dezelfde advertenties te zien krijgt

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zult u overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. U kunt dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zult u vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

Klik hier voor een lijst met de cookies die mediabureaus, advertentienetwerken en/ of wij gebruiken in combinatie met advertenties, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de namen en links hierboven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De Ondernemer heeft daar geen invloed op.

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die wij verzamelen over uw surfgedrag op onze websites, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over uw surfgedrag op de websites van andere uitgevers die deelnemen aan NLProfiel, zijnde DPG Media Magazines, DPG Media, Telegraaf Media Groep en RTL Nederland om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. In dit kader delen wij de door ons verzamelde informatie, waaronder ook persoonsgegevens, met NLProfiel voor de totstandkoming van de gezamenlijke groepsprofielen. Meer informatie hierover vindt u op www.nlprofiel.nl.

Informatie verkregen van derden

Gegevens over uw gebruik van deze website worden gecombineerd met gegevens over uw surfgedrag op de websites van andere uitgevers die deelnemen aan het NLProfiel-initiatief van zijnde DPG Media Magazines, DPG Media, Telegraaf Media Groep en RTL Nederland. Meer informatie hierover vindt u hier www.nlprofiel.nl.

Cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina

Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond.

Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van onze websites die u bezoekt op internet een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses zonder naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de advertenties op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Zo kunt u bijvoorbeeld op basis van het surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt vervolgens uiteraard andere advertenties te zien dan het segment ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen uw interesses te vinden. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op uw interesses.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

De websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van uw interesses

Er kan worden nagegaan of u op een advertentie hebt geklikt

Er informatie over uw surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites

Er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan u te kunnen tonen

Er op basis van uw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond

Klik hier voor een lijst met de cookies, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Wetenschappelijk onderzoek

De Volkskrant werkt mee aan het onderzoek "Fair News, nieuwsvoorziening in een Big Data tijdperk" van de TU Delft en de UVA naar het filteren van informatie door algoritmes. Voor dit onderzoek worden IP-adressen, identificerende cookies en clickgedrag gedeeld met de TU Delft. De gegevens worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt en tijdens het onderzoek afdoende beveiligd en beschermd. Na afloop van het onderzoek worden de gegevens vernietigd.

Apps

Ook apps gebruiken technologieën vergelijkbaar met cookies.

In plaats van cookies worden in de apps unieke identifiers gebruikt die zijn verbonden met het apparaat dat u gebruikt.

Bij Android gaat het om de Android Advertising ID, te vinden onder [instellingen] – [Google] – [Advertenties] .

Bij iOS wordt de ‘Identity For Advertisers’ (IDFA of IFA) gebruikt, in te stellen onder [Settings] – [Privacy] – [Limit Ad Tracking].

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.



Browser instellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.



Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@dpgmedia.nl.

Door gebruik te blijven maken van deze website, of door hieronder op 'Ja, ik accepteer cookies' te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Versie 7, 23/08/2019





Functioneel

Naam Auteur Omschrijving Duur acceptAllCookies NoProtocol Wordt gebruikt om bij te houden wat de status voor de acceptatie van de cookies is. 1 jaar __zlcmid Zopim Wij gebruiken Zopim live chat om onze bezoekers direct in contact te brengen met onze klantenservice. Deze cookies worden gebruikt om gebruikers ID's, apparatuur en voorkeuren op te slaan. 1 jaar OGP Google Ter controle van het gebruik of het inschakelen van de Google Maps functionaliteit 10 dagen OGPC Google Wordt gebruikt om voorkeuren en informatie van gebruikers op te slaan, bij het bezoeken van websites waar gebruik gemaakt wordt van de Google Maps functionaliteit. 10 dagen

Statistieken

_hjIncludedInSample Hotjar Wordt gebruikt om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te genereren. 1 sessie _hjIncludedInSample Hotjar Wordt gebruikt om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te genereren. 1 sessie _ga Google Wordt gebruikt om gebruikers te kunnen onderscheiden. 2 jaar _gat Google Wordt gebruikt om het aantal verzoeken naar doubleclick.net (Google) te beperken. 10 minuten _gads Google Wordt gebruikt voor doeleinden als het meten van interacties met de advertenties in dat domein en voorkomen dat u dezelfde advertenties te vaak te zien krijgt. 2 jaar bizobzid De Ondernemer Met deze cookies kan ons mediamarketingbureau het gegevensverkeer analyseren en op basis daarvan zijn activiteiten nog beter op bezoekers afstemmen. 1 maand bizocksm De Ondernemer Met deze cookies kan ons mediamarketingbureau het gegevensverkeer analyseren en op basis daarvan zijn activiteiten nog beter op bezoekers afstemmen. 1 maand bizonp_stats De Ondernemer Met deze cookies kan ons mediamarketingbureau het gegevensverkeer analyseren en op basis daarvan zijn activiteiten nog beter op bezoekers afstemmen. 1 maand 1P_JAR Google Verzamelt website statistieken en conversie percentages. 1 maand APISID Google Slaat instellingen en informatie op van gebruikers bij ieder website bezoek op pagina's met Google services. 2 jaar SAPISID Google Laat Google informatie verzamelen voor voor video's die zijn gehost door YouTube. 2 jaar SIDCC Google Slaat instellingen en informatie op van gebruikers bij ieder website bezoek op pagina's met Google services. 2 maanden kuid krxd.net Registreet een uniek ID waarmee een gebruikers kan worden geïdentificeerd bij een terugkerend website bezoek. Het ID wordt dan gebruikt voor advertentie targeting. 179 dagen

Social media

Naam Auteur Omschrijving Duur BizoID, BizoUserMatchHistory, UserMatchHistory LinkedIn LinkedIn inzages en advertentie tags 6 maanden guid, lang, lioatml, liap, lidc LinkedIn Wordt onder ander gebruikt voor het onderscheiden en identificeren van gebruikers. Voor meer informatie, bekijk de LinkedIn Cookie Policy. 1 jaar _lipt LinkedIn Indien een bezoeker ingelogd is bij LinkedIn, kan LinkedIn via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het sharen van berichten. 1 maand bcookie LinkedIn Browser-ID-cookie 1 jaar act, c_user, csm, datr, fr, lu, p, presence, s, sub, x-src, xs, pl, sb, spin, wd Facebook Op deze website worden deze cookies gebruikt voor de Facebook Like button functionaliteit. Deze detecteert het aantal likes en of de gebruiker bij Facebook is ingelogd. Bekijk de Facebook Cookie Policy voor meer informatie. 3 maanden

Advertenties