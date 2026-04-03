Failliet TommyTomato gered? Organisatie voor kindervoeding Spoony onderzoekt doorstart: ‘Missie verdient toekomst’

Spoony, een organisatie die zich richt op gezonde voeding voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar, gaat een eventuele doorstart van TommyTomato onderzoeken. De aanbieder van schoollunches is eerder deze week failliet verklaard.

Spoony is door meerdere partijen benaderd als aangewezen partner om te onderzoeken hoe de expertise van de organisatie in zowel de zakelijke als de consumentenmarkt kan worden ingezet als fundament voor een duurzaam groeimodel.

„We weten wat er nodig is en hebben de kennis en kunde in huis om op grote schaal te opereren. Wanneer blijkt dat een doorstart kansrijk is, zijn wij in staat snel te acteren en de missie van TommyTomato voort te zetten”, zegt Ingrid Keller, founder van Spoony.

Uitdagende markt door schoolsysteem

De organisatie zegt te begrijpen hoe complex de markt is waarin TommyTomato opereerde. Dat heeft volgens Spoony alles te maken met de manier waarop het Nederlandse schoolsysteem en onze broodcultuur zijn ingericht. In landen als Frankrijk en Engeland eten kinderen gezamenlijk in een kantine, met een centraal geregeld budget. In Nederland is dat anders: scholen hebben geen uniforme lunchstructuur en ouders zijn gewend zelf lunch mee te geven.

Rugzak vol gezonde eetgewoontes

„Er is een reden dat wij ons tot nu toe hebben gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar,” vervolgt Ingrid Keller. „Op het kinderdagverblijf eten kinderen samen, kijken ze naar elkaar en proeven ze nieuwe smaken. Ouders vinden het belangrijk dat de opvang een rol speelt in de smaakontwikkeling van hun kind. De pedagogische kracht van de kinderopvang maakt dat mogelijk en alle faciliteiten zijn aanwezig. Hoe eerder kinderen oefenen met smaken, hoe meer ze later lekker vinden. Zo nemen ze een rugzak vol gezonde eetgewoontes mee naar de basisschool.”

Adviseur onderzoekt doorstart TommyTomato

Externe adviseur Joost van Raay onderzoekt de komende dagen of een doorstart haalbaar is. „De missie van TommyTomato verdient een toekomst,” zegt Van Raay. „Maar een doorstart kan alleen slagen als het model financieel gezond en uitvoerbaar is voor scholen. Het Spoony‑model biedt interessante aanknopingspunten. De komende dagen verkennen we met de curatoren welke voorwaarden nodig zijn om tot een realistische oplossing te komen.”

Missie blijft leidend

Spoony benadrukt dat het met dezelfde bevlogenheid onderneemt en dat het bedrijf nooit zal tornen aan de missie die TommyTomato zo populair maakte. De organisaties delen naar eigen zeggen dezelfde overtuiging: kinderen kunnen leren genieten van gezond eten, helemaal wanneer je er een flinke lepel gezond eetplezier aan toevoegt.

„Waar we de missie kunnen laten groeien, denken we altijd mee.” aldus Keller. „We staan klaar om te onderzoeken hoe we samen kunnen zorgen dat kinderen blijven kennismaken met gezonde, smaakvolle maaltijden en voedseleducatie, terwijl we op een hoger niveau kijken naar beleidsverandering.”

De aanleiding voor het faillissement is een meningsverschil met Stichting LifeTree Fund, de meest recente en enige investeerder. „Wij wilden snel groot worden, over vijf jaar alle kinderen in Nederland van lunch voorzien. Zij hadden een veel rustiger tempo, wilden alleen groeien met biogroenten. Zij wilden Odin (bio-supermarkt, red.), wij Albert Heijn”, zei Bas Turk eerder deze week. Turk benadrukt dat het verschil in visie de directe aanleiding voor het faillissement was, maar dat de onderliggende reden vooral een bijzonder lastig businessmodel is.