Na zes impactvolle jaren is schoolvoedingsinitiatief TommyTomato failliet. Meer dan 30.000 kinderen in heel Nederland aten wekelijks een groentelunch. Partners, ondernemers en betrokkenen reageren teleurgesteld en prijzen de impact van het bedrijf. Oprichters Bas Turk en Erik van der Plas zijn strijdlustig: „We zetten alles op alles voor een doorstart.”

Lees verder onder de advertentie

TommyTomato zette zich de afgelopen zes jaar in om kinderen meer groente te laten eten. Met groentelunches en voedings- en kooklessen op basisscholen probeerde het bedrijf Nederland van de witte boterham af te helpen. Het faillissement kwam onverwacht. Een jaar geleden sprak medeoprichter Bas Turk nog over uitbreiden: „Vanuit Utrecht willen we al onze hubs in Nederland gaan bedienen – dat worden er steeds meer, naast Haarlem, Eindhoven en Den Haag willen we dit jaar nog naar Rotterdam en de kop van Noord-Holland.”

Zij wilden Odin, wij Albert Heijn Bas Turk TommyTomato

Meningsverschil met financier

De aanleiding van het faillissement is een meningsverschil met Stichting LifeTree Fund, de meest recente en enige investeerder. „Wij wilden snel groot worden, over vijf jaar alle kinderen in Nederland van lunch voorzien. Zij hadden een veel rustiger tempo, wilden alleen groeien met biogroenten. Zij wilden Odin (bio-supermarkt, red.), wij Albert Heijn”, zegt Bas. Samen zijn ze nog een traject ingegaan, maar dat mocht niet baten. „Op 17 maart meldde onze financier dat ze niet verder wilden.”



Bas benadrukt dat het verschil in visie de directe aanleiding van het faillissement was, maar de onderliggende reden is vooral een bijzonder lastig businessmodel. „We weten dat twee derde van Nederland in 2050 overgewicht zal hebben, maar niemand vindt gezond eten belangrijk genoeg om er geld in te stoppen. De overheid niet, scholen niet en ouders niet.” Sommige scholen betaalden de lunches vanuit de overheidsbijdrage voor schoolmaaltijden, andere werden geholpen door de TommyClub: sponsorgeld van bedrijven, stichtingen en particulieren.



Weg met witte boterham en Bifi-worst

Het doel van TommyTomato was simpel: kinderen op jonge leeftijd leren dat gezond eten leuk én lekker kan zijn. „We stouwen met z’n allen superbewerkt voedsel naar binnen. Gezonde schoolmaaltijden zijn beter voor de leerprestaties op school en de algemene gezondheid. Goed eten helpt en dat is precies wat wij kinderen willen leren. Alles wat je tussen je vierde en je twaalfde meekrijgt, is bepalend voor wat je de rest van je leven doet”, aldus Bas.



Met het faillissement verliezen honderd mensen hun baan, plus 130 ‘health angels’ - de 65-plussers die via uitzendbureaus waren aangehaakt om de schoolmaaltijden bij meer dan 380 basisscholen te bezorgen. Hier aten 30.500 kinderen wekelijks een TommyTomato-groentelunch.

Lees verder onder de advertentie

Stap van pizzapunt of ontdooide frikandel naar groenterijke lunch te groot Bas Turk TommyTomato

Fouten heeft het bedrijf volgens de ondernemer niet gemaakt. Wel wilden ze misschien te snel van de zolder naar de kelder. „In Rotterdam-Zuid komen kinderen met een pizzapunt of ontdooide frikandel naar school, dan is de stap naar een groenterijke lunch echt te groot”, zegt Bas. Op de vraag of het dan toch vooral om een probleem van armere bevolkingsgroepen gaat, antwoordt hij stellig: „Dit gaat niet over rijk en arm. Het is geen armoedeprobleem, maar kennisarmoede. Een kennisprobleem. Ook in Bloemendaal is de witte boterham met chocopasta de norm en komen er Bifi-worstjes uit de schooltasjes.”

Nieuwe geldschieter kan zich melden

TommyTomato wilde een systeemverandering inzetten. Bas: „We zijn aan het pionieren gegaan en zijn best ver gekomen, bij honderdduizenden kinderen is een zaadje geplant over hoe lekker groente kan zijn. Dat haal je niet meer weg, maar het zou echt zonde zijn als de groeispurt die we op het punt stonden te maken niet doorgaat.”



Hij doelt op een doorstart. „Elke euro geïnvesteerd in TommyTomato levert maatschappelijke vooruitgang op. Dat zou de overheid moeten zien.” Maar tot die tijd zijn vermogende mensen welkom zich te melden. „Liefst in een groepje, ze kennen elkaar allemaal”, aldus Bas. Bij een eventueel vervolg wil hij meer businesssense naast de grote impactdrijfveer. Want „een failliet bedrijf maakt helemaal geen impact.”



