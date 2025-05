De Hyundai IONIQ Electric maakt elektrisch rijden praktisch haalbaar voor iedereen. De ruime gezinsauto brengt je dankzij een bereik tot 280 kilometer niet alleen naar de zaak, maar ook naar de supermarkt, de verjaardag van oma en de voetbaltraining van de E-tjes. En de dag erna kan dit gewoon weer, want de Hyundai IONIQ Electric is binnen 8 uur helemaal opgeladen.

Onbezorgd rijden met private lease

Onbekend maakt nog wat onbemind. Sommige mensen maken zich zorgen over afschrijving, onderhoud en andere kosten. Daarom biedt Hyundai de Hyundai IONIQ Electric nu tijdelijk aan vanaf € 429 per maand met private lease*. Alles is hiermee geregeld: de verzekering, motorrijtuigenbelasting, onderhoud, banden én reparaties. Alleen de elektriciteit komt er nog bij. Naast private lease kan de zakelijke rijder ook kiezen uit operational lease en financial lease. Het beste nieuws: de bijtelling is slechts 4%.

Elke dag vol geladen op pad

Het grote gemak van elektrische rijden is ‘tanken’ voor de deur. Kies je bijvoorbeeld voor de private lease aanbieding* dan krijg je vanaf € 30 per maand extra een eigen laadpaal van NewMotion voor de deur. En je krijgt ook nog eens een oplaadpas ter waarde van € 600 cadeau waarmee je onderweg kunt opladen. Zo wordt elektrisch rijden pas echt onweerstaanbaar.

IONIQ: een platform, drie aandrijflijnen

De Hyundai IONIQ is ’s werelds eerste auto die de keuze biedt uit drie verschillende elektrische aandrijflijnen: elektrisch, plug-in hybride en hybride. De basis van alle IONIQ’s is een nieuw platform, speciaal gemaakt en geoptimaliseerd voor de verschillende elektrische aandrijflijnen.

*Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op hyundai.nl.