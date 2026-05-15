Bob Verlaat (28) en Nick Nijhof (29) zijn ondernemers pur sang. Na een eerste succes met Dore & Rose lanceerden ze in 2024 oordoppenmerk Hears. Twee jaar later hebben ze een notering in de Forbes 30 Under 30 te pakken. Hun doppen liggen in de Pacha Ibiza Store en er lopen samenwerkingen met verschillende top-dj’s. „ Hard work beats talent , daar zijn we van overtuigd.”

Nick en Bob in ‘Forbes 30 Under 30’ met Hears-oordoppen: ‘Hard work beats talent, daar zijn we van overtuigd’

Bob en Nick houden van het ochtendzonnetje, de dag starten met sporten en vooral zonder inkomende mail of telefoontje. Om die reden woont het ondernemersduo in Dubai. „Ideaal, we lopen drie uur voor op Nederland dus tegen de tijd dat iedereen opstart heb ik m’n mail al bijgewerkt en de eerste zaken van m’n to-do gestreept”, zegt Nick.

Ondernemerskoorts Bob en Nick

Hij en Bob leerden elkaar kennen tijdens hun middelbareschooltijd. Daarna werden ze huisgenoten en uiteindelijk businesspartners. „Wij waren echt anders dan de vrienden om ons heen. Zij verdienden doordeweeks geld om het vervolgens in het weekend uit te geven. Wij wilden meer, zoveel mogelijk geld verdienen. Daarom grepen we alles aan. Van schilderwerk tot hospitalityklussen en banken verkopen in een meubelzaak, liefst dubbele shifts”, aldus Bob.

“ We zochten dag in dag uit naar winning products, dus waar wordt veel van verkocht ” Nick Nijhof

Moneyminded waren de jongens zeker, maar het ondernemerschap volgde pas later. „Toen we erachter kwamen hoe weinig je eigenlijk verdient als je per uur betaald wordt”, grapt Bob. Ze startten onafhankelijk van elkaar verschillende bedrijfjes. „Ik had een sieradenmerk en importeerde daarna elektrische fietsen van een Amerikaans merk, SUPER73. Ik kreeg het alleenrecht voor de verkoop in Nederland en daarna heel Europa”, vertelt Bob.

Nick was, samen met zijn broer Vince, druk met e-commerce: websites bouwen, dingen uit China kopen en weer doorverkopen. „We zochten dag in dag uit naar winning products, dus waar wordt veel van verkocht. Die tijd heeft me veel geleerd over paid media, advertising, conversie realiseren.”

Kussenslopen van Dore & Rose

Beiden kwamen op een punt dat ze geen losse producten meer wilden verkopen, maar echt een merk wilden bouwen. Met elkaar, en met Vince. Nick: „In de beauty-industrie gaat ontzettend veel geld om. Dat leek ons de goede hoek. Maar we wilden niet aan de crèmes.” Ze kwamen uiteindelijk uit bij zijden kussenslopen: in 2021 werd Dore & Rose geboren. Om het merk te kunnen schalen, werden de zijden kussenslopen aangevuld met zijden slaapmaskers, pyjama’s en andere soorten sleepwear.

In vijf jaar tijd verkochten Nick, Vince en Bob een miljoen zijden items. Dore & Rose heeft niet alleen een succesvolle webshop, maar ligt ook bij 200 retailers – van de Bijenkorf tot het Franse warenhuis Printemps. Ook hebben ze een samenwerking met de spa’s van het vooraanstaande beautymerk Guerlain.

„Nu lijkt het een groot succesverhaal, maar we hebben ook fouten gemaakt. Toen we net begonnen, hadden we geen idee van kussenslopen en bestelden we 500 slopen van 95 bij 50 centimeter. De verkoop kwam niet van de grond. Toen gingen we pas een beetje onderzoek doen en zagen we dat bij Ikea alle slopen 60 bij 70 centimeter zijn. We hadden een Engelse maat afgenomen!”, vertelt Nick.

“ Een goed product moet lichtgewicht zijn, door de brievenbus passen en een probleem oplossen. ” Nick Verlaat Hears

Nieuw plan: fashion piece oordoppen

Het bouwen van een merk was gelukt. „Alleen was het een merk dat niet heel dicht bij ons stond”, zegt Bob. De mannen wilden iets verkopen wat ze zelf ook zouden aanschaffen. „We wisten uit onze ervaring wat de kenmerken van een goed product waren: het moet lichtgewicht zijn, door de brievenbus passen en een probleem oplossen”, aldus Nick. Zoals in de early days speurde hij het internet af naar ‘winnaars’. Nick: „We zagen een verhoogde interesse in gezondheid, sport en voeding. In lijn daarmee zagen we een groeiende markt voor oordoppen.” Ook constateerden ze dat veel oordoppen niet de schoonheidsprijs verdienen.

„We wilden echt een fashion piece creëren.” Maar wel een die aan alle kwaliteitseisen voldoet. „Heel veel oordopjes houden wel geluid tegen, maar dan hoor je ook de muziek niet meer of de mensen die iets tegen je zeggen. Dat wilden wij anders doen”, zegt Nick.

Tot het uiterste gaan

De oordoppen werden in tegenstelling tot hun eerdere producten geen quick win. Ze namen meer dan een jaar de tijd voor research & development. Er werden gehoorspecialisten en productontwikkelaars betrokken bij de ontwikkeling van de prototypen. De mannen gingen tot het uiterste om een top product neer te zetten.

Na de eerste oordoppen uit de 3D-printer werd er een fabrikant in Spanje aangehaakt. Daarna volgde een lang proces van testen en optimaliseren. Nick: ,,Ik denk dat er wel 25 samples heen en weer zijn gestuurd. Dat duurde allemaal zo lang, dat we op een gegeven moment naar Spanje zijn gegaan. Dan heb je een eerste versie, maar die is natuurlijk nooit in een keer goed. Testen, feedback ophalen, weer aanpassen.”

Een van de dingen die helemaal mis ging was de verpakking. ,,De verpakking, die was in het begin helemaal ruk. Dat moest een mooi doosje zijn dat heel fancy openging, maar dat werkte niet dus mensen scheurde het helemaal open.”

Eigen, gepatenteerde filter

„Het design was een uitdaging, maar de filter was de allergrootste uitdaging”, vertelt Nick. Voor de ontwikkeling van een kwalitatieve geluidsfilter die wel muziek en gesprekken doorlaat, startten ze een samenwerking met een van de grootste filtermakers van Europa. Een club met jarenlange ervaring in gehoorbescherming in onder meer de bouw- en scheepvaartsector. Bob: „Dit was de eerste keer dat ze een filter ontwikkelden voor een B2C-product. Het is gelukt, we hebben nu een eigen gepatenteerde filter.” In mei 2024 vielen alle puzzelstukjes in elkaar en lanceerden ze Hears.

„Wist je dat 1 op de 4 mensen tinnitus of een andere vorm van gehoorproblemen heeft? Het is anno 2026 echt een social pandemic. Zo’n piep in je oren die nooit meer weggaat, dat is gewoon shit. Niemand praat er echt over, maar op het moment dat je erover begint, is er vaak herkenning”, zegt Nick. „Ik ga de deur niet meer uit zonder oordoppen, nooit!”

Tijdens de ontwikkeling van hun product doken ze steeds dieper in de wereld van gehoor. Nick: „We wilden ook echt iets goeds doen. Daarom hebben we de Hearing Health Foundation uit New York erbij betrokken: een deel van onze omzet gaat daarheen.”

Topartiesten als ambassadeur

Waar Nick zich meer bezighoudt met business en operations, targets behalen en opschalen in nieuwe markten, is Bob de creatieve van de twee. Hij houdt zich bezig met de merkpositionering. ‘Dore & Rose’, dat verwijst naar Doornroosje, komt uit zijn koker. Net als ‘Hears’. Die merkpositionering pakken ze vanaf het begin gedegen aan.

Er lopen samenwerkingen met Pacha Ibiza, Yves Saint Laurent en verschillende top-dj’s met hun eigen merchandise. Bob: „We willen een ambassadorpool creëren die ons product nog bekender maakt. Drake, Justin Bieber, Mau P – dat soort mensen.”

Van hun Hears-oordoppen hebben ze er ondertussen 300.000 verkocht. „Dit jaar komt de 2.0 uit, waarin we alle feedback die we hebben opgehaald, hebben verwerkt”, zegt Nick. Dat ze hard aan de weg timmeren, is niet onopgemerkt gebleven. Eerder dit jaar ontvingen ze een notering in de Forbes Under 30. „Dat is mooi, maar nog mooier zou het zijn als we het gebruik van gehoorbescherming normaliseren en onze oordoppen nummer 1 maken”, zegt Bob.

“ We worden als voorbeeldcase gebruikt bij het vak entrepreneurship van de studie International Business aan de HvA, grappig hè. ” Bob Verlaat Hears

Merkenimperium

De twee ondernemers werken dag en nacht aan het succes van hun business. Nick: „Uiteindelijk is input output. Hard work beats talent, daar zijn we van overtuigd.” Als op vrijdagmiddag de vijf in de klok is, gaat er geen koud biertje open. „Nee, dan denken wij: yes, eindelijk werken zonder gestoord te worden.”

„We waren nooit het slimste jongetje van de klas”, zegt Bob. „Maar nu worden we als voorbeeldcase gebruikt bij het vak entrepreneurship van de studie International Business aan de HvA, grappig hè.”

De twee krijgen veel adviesvragen over het bouwen van een succesvol merk. Maar voorlopig zijn ze te druk met het bouwen aan hun eigen merkenimperium. Vooralsnog heeft groot dromen de twee geen windeieren gelegd, dus daar gaan ze nog even mee door. „Het idee is om een holding met verschillende succesvolle brands te bouwen. En dan over 5 of 10 jaar een eigen VC in direct-to-consumerbrands”, aldus Nick.