Pesten, onzekerheid en anders zijn: het zijn ervaringen die Rosalie Hoekstra (20) goed kent. Nu staat ze met opgeheven hoofd in haar eigen winkel in het centrum van Enschede. „Rosamäy moet een plek worden waar iedereen welkom is.”

Misschien ken je haar wel. Op TikTok maakt Rosalie video’s over haar leven, laat ze zien hoe ze nagels zet in haar nagelsalon en steekt ze ook haar Twentse accent niet onder stoelen of banken. En hoewel ze nog maar twintig is, is ze nu ook haar eigen winkel begonnen. „Voordat ik uit de kast kwam, was ik al gek op kleding”, vertelt ze aan Tubantia. „Ik zag het bij mijn tantes en nichtjes: geweldig vond ik het.”

Extra lange broeken in kledingzaak

De liefde voor mode kreeg vorm in Rosamäy: de kledingwinkel en nagelsalon in één. Ze verkoopt er vrouwenkleding, kinderkleding en accessoires. „Jurken, broeken, rokjes, body’s, shirts, tassen, goede basics en sieraden van deze tijd.”

Maar naast de nieuwste trends, hangen er ook kledingstukken aan de rekken die je juist niet overal kunt kopen. „Ik verkoop extra lange broeken voor dames”, vertelt Rosalie. „Ik ben 1,84 meter. Voor mij is het altijd lastig geweest leuke broeken te vinden. Ik weet zeker dat meer meiden daar last van hebben.”

Ik ben een transvrouw. Ik weet hoe lastig het is om je anders te voelen Rosalie Hoekstra

Inclusieve gedachte

Rosalie gaat later meer soorten kleding verkopen voor dames die niet in de ‘standaard boetiek’ kunnen shoppen. „Veel winkels in Enschede verkopen tot maat L. Ik ben niet dik, maar dat pas ik niet. Dat maakt me onzeker.” Met plussizekleding wil ze een statement maken. „Iedereen - dik of dun - moet leuke kleding kunnen kopen.”

De inclusieve gedachte loopt als een rode draad door Rosamäy. Het past bij Rosalie. „Ik wil gewoon dat iedereen zich welkom voelt, zonder zich te schamen.” Ze legt uit waar dat vandaan komt. „Ik ben een transvrouw. Ik weet hoe lastig het is om je anders te voelen. Rosamäy moet een veilige plek zijn.”

Ik wil laten zien dat wat iemand ook roept of doet, je je dromen achterna moet gaan Rosalie Hoekstra

TikTok-community leeft mee

De TikTok-community van Rosalie leeft mee met de grote, nieuwe stap in haar leven. De complimenten en cadeautjes vlogen haar de afgelopen week om de oren. „Ik ben supertrots op mezelf. Ik ben jarenlang gepest en onzeker geweest. En nu sta ik hier. Ik wil laten zien dat wat iemand ook roept of doet, je je dromen achterna moet gaan. Hij of zij gaat het niet voor je doen. Je kunt je succes echt zelf bereiken.”

Rosamäy opende 14 april de deuren van haar zaak. Heeft haar TikTok-bekendheid dat mogelijk gemaakt? „Mensen weten nu waarschijnlijk wel sneller dat Rosamäy bestaat en waar het zit”, denkt ze. „Dat is een voordeel. Maar zonder dat had ik het ook zeker gedurfd.”

Dit artikel is geschreven door Lieke Muller voor Tubantia.