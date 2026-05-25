Vijf startups in één week, gebouwd met AI: ‘Het idee is niet doorslaggevend, het team wel’

House of Founders trok in april met bijna dertig Nederlandse ondernemers, designers en technologische specialisten naar Zuid-Afrika. In één week ontstonden daar vijf nieuwe bedrijven: Superpower Hub, Alaura, Attent, FinnTell en House of Founders zelf. AI speelde een centrale rol bij het snel bouwen van prototypes, maar volgens de deelnemers is dat niet het echte verhaal.



De ondernemers aan tafel zijn Sharon Klaver (Builders), Marleen Evertsz (GoldRepublic), Hans Scheffers (HelloPrint) en Lars Freriks (Trustoo). Zij blikken terug op de week waarin technologie vooral een middel bleek, geen doel.



„Het is niet AI die het heeft gedaan”, zegt Lars. „Uiteindelijk zijn het de juiste mensen die ervoor hebben gezorgd dat we dit hebben kunnen bouwen in zo’n kort tijdsbestek.” Volgens hem heeft iedereen toegang tot dezelfde technologie. „Het gaat erom hoe snel je het adopteert en wat je ermee doet.”

Technologie versnelt, mensen maken het verschil

Ook Sharon benadrukt die balans. „Het is 50 procent data en de andere 50 procent is gewoon de toevoeging van de mens.” In Zuid-Afrika zag zij hoe verschillende persoonlijkheden samenkwamen. „Iedereen is zo verschillend, maar zo hetzelfde. Iedereen wist vrij snel zijn plek te vinden en op zijn of haar manier van toegevoegde waarde te zijn.”



Hans ziet dat dagelijks terug in zijn eigen bedrijven. „De meeste bedrijven hangen niet samen met het idee of succesvolle bedrijven. Maar die hangen gewoon samen met het team wat het doet.” AI verandert volgens hem wel fundamenteel wat medewerkers moeten kunnen. „Mensen zijn nog steeds superbelangrijk. Alleen de competenties die ze nodig hebben, veranderen fundamenteel.”

House of Founders House of Founders-deelnemers Sharon Klaver, Marleen Evertsz, Hans Scheffer en Lars Freriks Foto: eigen beeld

Van fintech tot township: een bewuste mix

De vijf bedrijven die uit House of Founders voortkwamen, lopen sterk uiteen. Juist dat was een bewuste keuze, vertelt Hans. „We wilden bewijzen dat je ook hele goede, robuuste, wat meer traditionele bedrijven kunt bouwen met technologie.” Het resultaat is een mix van commerciële startups en een initiatief met maatschappelijke impact.



Een van de meest persoonlijke projecten is Superpower Hub, een platform dat jonge mensen in Zuid-Afrikaanse townships helpt bij hun eerste stappen als ondernemer. Marleen: „Wij zijn continu in beweging met bijna 250 kinderen uit een township uit Zuid-Afrika. Zij zitten daar, wij zitten hier. Maar op de een of andere manier draait dat als een soort organisme door. Wij helpen hen, zij helpen ons.”

AI als versneller, niet als vervanger

Naast impactvolle initiatieven ontstonden ook tools gericht op professionals en bedrijven. Alaura helpt gebruikers hun communicatie en leiderschap te verbeteren door gesprekken en gedrag te analyseren. Attent richt zich op aandacht in relaties, terwijl FinnTell ondernemers waarschuwt voor financiële risico’s zoals foutieve betalingen of fraude.



Volgens Marleen laat die diversiteit zien wat AI mogelijk maakt. „Ideeën en de daarbij behorende infrastructuur zijn commodity geworden.” Waar je vroeger maanden of jaren nodig had om een bedrijf op te zetten, kan dat nu in uren. „Maar ideeën zijn zo goed als de uitvoering. Dan begint het eigenlijk pas.”

Cultuur laat zich niet automatiseren

Ondanks alle technologie blijft cultuur een lastig te vangen begrip. „Het moet uiteindelijk een gevoel zijn”, zegt Hans. „Je kunt heel veel met computers, maar je moet wel voelen wat er gaat gebeuren. Degene die dat ontvangt, je klant, moet dat ook snappen.”



Lars herkent dat. „Ondanks alle technologie die beschikbaar is, zijn het uiteindelijk de juiste mensen die het verschil maken.” Volgens hem is dat ook de belangrijkste les van House of Founders. „Dat gaat niet veranderen.”

Succes hangt af van wie het oppakt

Niet alle vijf de bedrijven zullen vanzelf doorgroeien. Daar zijn de ondernemers realistisch over. „Alles valt of staat met wie het gaat executeren”, zegt Lars. „De man of vrouw die dit straks gaat doen, bepaalt het succes.” Sharon vult aan: „Als je er zelf niet in gelooft, kan je helemaal niks vermarkten.” Enthousiasme en eigenaarschap zijn volgens haar minstens zo belangrijk als het oplossen van een probleem.



De snelheid waarmee AI zich ontwikkelt, baart de ondernemers zorgen én geeft kansen. „Als je vandaag iets leert, kan het morgen alweer anders zijn”, zegt Sharon. Hans waarschuwt ondernemers die afwachten. „Als je dit nu niet adopteert in je bedrijf, weet je zeker dat je over een jaar een probleem hebt.”



Toch blijft Hans optimistisch. „Technologie bouwt op dit moment echt alles zelfstandig. Het is krankzinnig wat er kan.” Maar zonder de juiste mensen en cultuur blijft het leeg. Of zoals House of Founders het zelf laat zien: AI kan bedrijven versnellen, maar geen team vervangen.