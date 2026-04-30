Een snelkookpan voor ondernemerschap. Zo omschrijven Marleen Evertsz en Michael van Lier de week in Zuid-Afrika met House of Founders. Met een groep van bijna dertig ondernemers, designers en technologische specialisten bespraken ze in korte tijd honderden ideeën. Uiteindelijk bleven er vijf concrete bedrijven over.

In één week vijf bedrijven bouwen met AI: dit zijn de startups uit House of Founders

„Als we minder hadden geslapen had het misschien ook zonder AI gekund”, zegt Michael van Lier lachend. „Maar de versnelling die we daar zagen, kon alleen met AI. Zeker voor mensen die niet technisch zijn. Dan kun je ineens zelf bouwen.” Marleen Evertsz ziet House of Founders vooral als een experiment dat anders werkte dan veel traditionele startup-programma’s. „Iedereen liep eigenlijk overal rond en pakte dingen op. Je begon ergens, iemand anders ging ermee verder en zo ontstond er iets gezamenlijks. Dat ‘wij‑gevoel’ was echt nieuw.”

House of Founders In Zuid-Afrika kwamen Nederlandse founders, builders en designers een week lang samen om te experimenteren met een nieuwe manier van bedrijven oprichten en bouwen. Ze deden dat zonder strak plan, maar met veel ideeën, AI-tools en ondernemerschap. Voor én na de officiële lancering van House of Founders, woensdag 29 april in Amsterdam, spreken we telkens twee topondernemers voor een speciale De Ondernemer‑vodcastserie. In deze aflevering zijn dat initiatiefneemster Marleen Evertsz (GoldRepublic, Nxchange) en Michael van Lier van startupstudio Builders. Gespreksleider: Thomas Hendriks.

Tijdens de week passeerden volgens Van Lier zo’n 380 ideeën de revue. Uiteindelijk werden vijf concepten uitgewerkt tot concrete bedrijven.

De vijf bedrijven uit House of Founders

Superpower Hub

Een van de meest persoonlijke projecten voor Evertsz is Superpower Hub, een platform dat jonge ondernemers helpt hun eerste stappen te zetten. Het project ontstond vanuit een bezoek aan townships in Zuid‑Afrika, waar jongeren na hun achttiende vaak volledig op zichzelf zijn aangewezen. „Superpower Hub geeft jonge ondernemers eigenlijk superpowers”, zegt Evertsz. „Van het bedenken van een idee tot het bouwen van een bedrijf: alles komt samen op één platform.”

Het systeem werkt met AI‑agenten die ondernemers begeleiden bij hun eerste stappen. Inmiddels gebruiken al zo’n 150 jonge mensen het platform. „Het mooie is dat mijn digitale twin daar ook in zit”, vertelt Evertsz. „Die helpt ondernemers zoals ik dat zelf zou doen.”

Volgens Van Lier was het bijzonder om te zien hoe snel het aansloeg. „Je zag meteen interactie ontstaan. Mensen stellen vragen, krijgen begeleiding en reageren op elkaar. Dat community‑effect gebeurde eigenlijk vanzelf.”

Brainstorm House of Founders onder leiding van Ron Simpson. Foto: eigen beeld.

Aurora

Het tweede project richt zich op persoonlijke ontwikkeling van professionals. Aurora analyseert gesprekken, meetings en gedragspatronen om gebruikers inzicht te geven in hun communicatie en leiderschap. Van Lier: „Veel mensen meten hun gezondheid met wearables, maar hoe meet je eigenlijk hoe je communiceert? Aurora analyseert je gesprekken en laat zien hoe je jezelf kunt verbeteren.”

Gebruikers krijgen bijvoorbeeld dagelijks feedback op hun gedrag. „Hij kan letterlijk zeggen: je gebruikt wel heel vaak ‘ik’ en weinig ‘wij’,” legt Evertsz uit. „Dat is confronterend, maar ook enorm waardevol.” De tool gebruikt zelfs de stem van de gebruiker om feedback te geven. „Je hoort dus advies in je eigen stem terug. Dat voelt in het begin een beetje vreemd, maar het maakt het ook heel persoonlijk”, aldus Van Lier.

House of Founders

Ook House of Founders zelf groeide uit tot een bedrijf. Wat begon als een experiment groeide uit tot een eigen platform en onderneming. Evertsz: „In het begin dacht ik: dat hebben we toch al gedaan? Maar uiteindelijk bleek dat er enorm veel behoefte is aan dit soort gesprekken en deze manier van bouwen.”

House of Founders moet volgens haar een plek worden waar ondernemers, builders en designers samen bedrijven ontwikkelen. „Je hebt niet alleen founders nodig. Je hebt ook creators en builders nodig. Die combinatie maakt het krachtig.”

Attent

De vierde startup die ontstond, richt zich op iets heel menselijks: aandacht voor elkaar. Attent helpt gebruikers om belangrijke momenten in relaties niet te vergeten en er ook daadwerkelijk iets mee te doen. „We begonnen met het idee dat Hans Scheffer de beste vader van ons allemaal heeft,” vertelt Evertsz lachend. „Toen dachten we: iedereen zou eigenlijk zo iemand moeten hebben die je helpt attent te zijn.”

De app koppelt gesprekken, gebeurtenissen en persoonlijke context aan suggesties voor acties of cadeaus. Van Lier: „Het kan iets simpels zijn als een bericht sturen of iets persoonlijks geven. Maar juist die context maakt het waardevol.” Volgens Evertsz gaat het uiteindelijk om relaties. „Het gaat erom dat je opvolgt wat iemand vertelt en daar iets mee doet.”

Finntell

Het vijfde project, Finntell, richt zich op financiële veiligheid voor ondernemers. De tool monitort uitgaven, abonnementen en transacties om verdachte of onlogische betalingen te signaleren. Evertsz: „Het is eigenlijk je eerste verdedigingslaag als ondernemer. Je vermogen en je cashflow zijn vaak je basis van onafhankelijkheid.”

Volgens haar is de behoefte groot, zeker bij snelgroeiende bedrijven. „Fraude, verkeerde betalingen of abonnementen die uit de hand lopen: het gebeurt vaker dan je denkt.” Van Lier: ,,De tool analyseert financiële data en geeft waarschuwingen wanneer iets afwijkt. Data kan vaak sneller zien dat iets niet klopt dan een ondernemer zelf.”

Ondernemen in het AI‑tijdperk

Hoewel de vijf projecten in verschillende richtingen gaan, zien Evertsz en Van Lier één duidelijke rode draad: AI maakt het mogelijk om veel sneller te experimenteren met nieuwe bedrijven. „Ondernemerschap is bijna een commodity geworden”, zegt Evertsz. „Je kunt veel sneller bouwen dan vroeger. Maar je hebt nog steeds ervaring nodig om te weten waar je naartoe wilt.” Volgens haar is dat misschien wel de belangrijkste les van de week. „AI maakt je niet automatisch een goede ondernemer. Maar als je al weet waar je naartoe wilt, kun je ineens veel sneller vooruit.”

Operators gezocht

De komende maanden moeten de vijf projecten verder worden ontwikkeld. Daarvoor zoeken de initiatiefnemers zogenoemde ‘operators’, mensen die een idee daadwerkelijk gaan bouwen en laten groeien. „Een goed idee is één ding”, zegt Van Lier. „Maar uiteindelijk heb je iemand nodig die het elke dag gaat runnen.”

Voor Evertsz begint het avontuur nu eigenlijk pas echt. „In Zuid‑Afrika ontstonden de ideeën. Nu begint het echte werk: bouwen, testen en verbeteren.”

