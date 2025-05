Jaarbeurs is dé grootschalige evenementenlocatie en -partner in Utrecht pal naast het Centraal Station. Met een oppervlakte van ruim 100.000 vierkante meter ontvangt het jaarlijks circa 2 miljoen bezoekers. In 2018 vonden er maar liefst 79 beurzen en meer dan 8.000 congressen en vergaderingen plaats.

Voor ondernemers zijn er diverse vakbeurzen en evenementen als Exact Live en de KvK Startersdag. Jaarbeurs is al meer dan een eeuw de verbinder van mensen, merken en markten: een plek waar bezoekers hun passie of vak beleven zoals nergens anders en waar mensen en merken de aandacht krijgen die ze verdienen.