De een is bijna 14 jaar, de ander is het net. Maak kennis met Finn Jongerius en Duuk Broekhuizen, twee boezemvrienden die samen een bedrijfje zijn begonnen: FiDu Tuinen. Wil je een schoon terras, dan kun je ze inschakelen.

Finn (13) en Duuk (14) runnen nu al eigen tuinbedrijf: met een beetje hulp van vaders en TikTok

Finn Jongerius en Duuk Broekhuizen. Twee jongens die op zo’n jonge leeftijd al voor het ondernemerschap kiezen. Dat zie je niet vaak. Ze hebben beiden gemeen dat ze graag met hun handen in de weer zijn en overlopen van enthousiasme. Stilzitten kunnen ze maar moeilijk. Gamen is niet hun ding. De twee hebben elkaar leren kennen op het Yuverta in Montfoort. Daar zitten ze beiden in het tweede leerjaar, schrijft het AD.

Finn hielp in de weekenden al op een boerderij in Montfoort. Daar deed hij meerdere klusjes, zoals de hokken schoonmaken. En de 13-jarige helpt zo nu en dan bij zijn vader. Die heeft een eigen zaak waar hij fietsen op maat bouwt. Duuk past op katten wanneer de baasjes op vakantie zijn. Ook bij hem zit het ondernemerschap in het bloed: zijn vader heeft een eigen klusbedrijf.

FiDu Tuinen heeft al zes opdrachten gehad

Leuk en aardig allemaal, maar de vrienden wilden ook samen iets gaan doen, bedachten ze spontaan toen ze een keer aan het fietsen waren. Met zijn tweeën iets leuks ondernemen. TikTok bracht hen op een idee. Finn: „We wilden al iets gaan doen met een hogedrukspuit. Dat leek ons leuk. Op TikTok zagen we korte filmpjes van mensen die met zo’n spuit hun tuin schoonspoten. Dat leek ons wel wat.”

Toen was het ei gelegd. En ging het snel. De naam verzinnen was ook niet zo moeilijk. Duuk: „We hadden eerst een andere naam, maar we hebben uiteindelijk de eerste letters van onze voornamen genomen, FiDu. Dat klinkt ook wel lekker.” De twee jonge ondernemers zijn een maand geleden gestart. Sindsdien hebben ze al zes opdrachten gehad. En – dat geluk hadden ze – Finn en Duuk hebben elke keer nog prachtig weer gehad.

Ze vragen ‘slechts’ 12,50 euro per uur, ieder de helft. Indien gewenst kunnen ze voor hun klanten ook nog voor 5 euro een literfles groene aanslagreiniger regelen. „Elke keer maken we foto’s van de tuin zoals die eruitziet voordat we beginnen en van de tuin als we klaar zijn. Die foto’s zetten we op Instagram.”

De beide vaders hebben Finn en Duuk een beetje op weg geholpen. De hogedrukspuit kwam van de vader van Finn. „Hij kocht een nieuwe, maar had er nog een staan. Die oude mochten wij hebben.” De grote borstel voor op de hogedrukreiniger, waarmee het terras en de tegels worden schoongeborsteld, was een cadeautje van de vader van Duuk.

Op zoek naar fietskarretje

Omdat de vrienden natuurlijk nog geen rijbewijs hebben, moeten ze alles op de fiets doen, vertelt Duuk. De hogedrukspuit gaat mee op de bagagedrager. Dat is te doen, maar de jonge ondernemers kijken al vooruit. Ze zijn voor hun bedrijfje al voortvarend op zoek gegaan naar een fietskarretje, waarin ze al hun spullen makkelijk kunnen meenemen. Hiervoor zijn ze ook al aan het sparen, vertelt Duuk.

„We hebben al meerdere keren op Marktplaats gekeken, maar hebben tot nu toe nog niets geschikts gevonden. Het moet wel een degelijk karretje zijn. Eentje met een metalen frame.”

T-shirt met eigen logo ondernemers

Dat de twee jongens het van meet af aan zeer professioneel aanpakken, blijkt ook uit het feit dat ze inmiddels al een T-shirt hebben laten maken met daarop de naam en het logo van hun bedrijf. De stickers met de naam FiDu voor op de hogedrukspuit zijn ook al zo goed als klaar. Nu nog meer klussen binnen zien te harken. Dat gaat welgoed komen, denken ze.

Dit artikel is geschreven door René Cazander voor het AD.