Overlijden van vader gaf ondernemer ‘extra drive’: Rafal is pas 19 en heeft nu al eigen fietsenwinkel

Een droom die uitkomt voor de in Polen geboren Rafal. „Toen ik hier voor het eerst binnenstapte in november, zag ik het al helemaal voor me”, vertelt de trotse en piepjonge ondernemer in zijn gloednieuwe fietsenwinkel tegen het ED. „Ik zei meteen tegen de makelaar: ‘Ik wil dit pand.’”

Dat was nog niet zo vanzelfsprekend, vertelt hij. „Er waren nog meer mensen in de race. Daarom heb ik veel motivatiebrieven geschreven; uiteindelijk is het gelukkig gelukt. Het werd casco opgeleverd, dus er zat letterlijk niets in: geen elektriciteit, geen water, geen vloer.”

Dat was een meevaller voor de huurprijs, maar betekende wel dat Rafal er nog veel aan moest doen. Gelukkig kreeg hij hulp van handige vrienden, onder wie een schilder en een elektricien. „Samen hebben we alles verbouwd, zo hield ik de kosten laag.”

De route van ondernemer Rafal

De liefde voor het werken met fietsen ontstond toen hij elf jaar oud was, vertelt Rafal. „Mijn vader kocht toen een Cortina-fiets voor me, die ik in mijn achtertuin heb opgeknapt. Vanaf dat moment kreeg ik het in de vingers en bleef ik sleutelen aan fietsen; daar ben ik nooit mee opgehouden.”

Daarnaast liep hij toen hij ongeveer 16 jaar oud was, mee bij een fietsenwinkel in Helmond. „Daar heb ik veel geleerd over het vak van een fietsenmaker.” Ondanks zijn droom om zelf een winkel te openen, ging Rafal na afronding van de havo technische bedrijfskunde studeren in Eindhoven.

Moeder moest wennen aan plannen Rafal

„Dat bleek totaal niets voor mij te zijn”, vertelt Rafal. „Ik ben toen heel snel weer teruggegaan naar de fietsen”, grapt hij. Voordat hij Ravelo Bikes opende, een combinatie van zijn voornaam en het Franse woord voor fiets, werkte de jonge ondernemer in een Eindhovense fietsenwinkel.

De moeder van Rafal moest wel even wennen aan de wens van haar zoon om te stoppen met zijn studie, vertelt hij. „Mijn moeder vond het aan de ene kant heel leuk, maar aan de andere kant ook jammer dat ik stopte met studeren. Ze wilde altijd dat ik een diploma zou halen, maar nu ze ziet wat ik hier op deze locatie heb neergezet, is ze hartstikke trots.”

Drukte dankzij PSV en Philips Stadion

En die locatie ligt gunstig. „Ik heb eerst in Helmond gezocht omdat ik daar vandaan kom, maar daar was de concurrentie groot en het aanbod aan panden niet denderend. Eindhoven voelde als een stad met veel meer mogelijkheden.”

De nabijheid van het Philips Stadion zorgt tijdens wedstrijddagen voor drukte in de zaak. „Dan komen er veel mensen even een kijkje nemen omdat ze nieuwsgierig zijn naar wat hier is geopend”, vertelt Rafal, wijzend naar de ingang, die uitkomt op het fietspad naar het Philips Stadion.

Succes met een emotioneel randje

Ravelo Bikes is nu een maand open en de zaken gaan goed, vertelt Rafal, mede dankzij reclame op sociale media. „Het is soms flink multitasken als de zaak volstaat met klanten, want voorlopig doe ik alles nog in mijn eentje. In de toekomst hoop ik wel een werknemer aan te kunnen nemen, maar voor nu geniet ik van het feit dat ik mijn eigen zaak heb.”

Het succes doet Rafal goed, al had hij wel graag gewild dat zijn vader, die een jaar geleden overleed, het had kunnen meemaken. „Hij wist dat ik met die fietsen bezig was, maar hij heeft deze winkel helaas nooit kunnen zien. Dat verlies is zwaar, maar het geeft me tegelijkertijd de extra drive om er een succes van te maken.”

Dit artikel is geschreven door Florian Tom voor het ED.

Rafal Rusinski voor zijn fietsenwinkel. Foto: DCI Media