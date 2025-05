Wij zijn Marktlink – een betrokken M&A-specialist met een onafhankelijke, discrete en nuchtere werkwijze. Sinds 1996 ondersteunen we ondernemers in bedrijfsovernames en -fusies op basis van, diepgaande kennis van de markt en een persoonlijke benadering. Hierbij zijn de doelstellingen van ondernemers voor ons leidend. We luisteren naar unieke wensen en geven passend advies om tot de beste oplossing te komen. Ook als dit betekent dat kopen of verkopen niet direct de beste optie is. We begeleiden zowel investeerders als ondernemers op strategische wijze naar de beste deal, voor nu en in de toekomst.