Samen maken we Nederland hét Waterstofland in 2030

Missie H2 – een coalitie van Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Toyota, Port of Amsterdam, Groningen Seaports, Vopak en Eneco - nemen het voortouw in de opbouw van de Nederlandse waterstofeconomie. Als partner van de Olympische sportploeg TeamNL geven zij positieve energie aan de energietransitie. Het doel is om tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in de zomer van 2024 een volledig functionerende waterstofmarkt in 2030 te kunnen bekrachtigen. Samen met de overheid en een groot aantal Nederlandse bedrijven. Als eerste land ter wereld!

