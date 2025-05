DE MOLEN 66 | HOUTEN

Wat is het geheim van een gezonde thuiswerkplek?

Elk jaar gaat ONVZ op zoek naar Het Vitaalste Bedrijf van Nederland. Het jaar 2020 verloop echter anders dan gepland. De coronacrisis heeft grote impact op werkgevers én werknemers. Het beïnvloedt onze manier van werken, ons sociale leven en onze fysieke en mentale gezondheid. Daarom gaan we dit jaar niet op zoek naar het vitaalste bedrijf van Nederland, maar de Vitaalste Thuiswerkplek.

Het is nu vaak nog noodzakelijk, maar ook als we straks weer naar kantoor kunnen, zal er veel meer worden thuisgewerkt. Maar hoe blijf je daarbij vitaal? In de serie de Vitaalste Thuiswerkplek gaan ONVZ en De Ondernemer op zoek naar het antwoord op die vraag.

De Vitaalste Thuiswerkplek is een initiatief van ONVZ en De Ondernemer, in samenwerking met Lifeguard en thuiswerkenistopsport.nl.