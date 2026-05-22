Begrip voor loontransparantie, maar ook vrees bij werkgevers: ‘Kan zorgen voor hele vervelende verhoudingen’

Werknemers moeten vanaf 2027 meer inzicht krijgen in loonverschillen tussen mannen en vrouwen binnen hun bedrijf. Werkgeversorganisaties steunen dit wetsvoorstel voor loontransparantie, maar waarschuwen ook voor uitvoeringsproblemen. Volgens AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland kan de wet leiden tot spanningen op de werkvloer en veel extra administratief werk voor ondernemers.

Werkgeversvereniging AWVN staat achter het doel van het wetsvoorstel Loonstransparantie, maar ziet ook risico’s. „Misschien is het verschil wel gerechtvaardigd, maar hoe vertel je dat? Dat is heel lastig”, zegt een woordvoerder. Volgens AWVN kan het wetsvoorstel zorgen voor „hele vervelende verhoudingen” op de werkvloer, zeker als loonverschillen tussen collega’s bespreekbaar worden.



Minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief diende het wetsvoorstel donderdag in. De wet moet ervoor zorgen dat werknemers meer inzicht krijgen in loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Daarbij wordt niet uitgesloten dat collega’s inzicht krijgen in elkaars salaris, wat werkgevers voor lastige gesprekken kan stellen.



Administratief complex voor werkgevers

Naast mogelijke spanningen vreest AWVN ook extra administratief werk. Werkgevers moeten hun beloningsstructuur beter vastleggen en kunnen straks verplicht worden om loonverschillen te onderbouwen. „Het is voor werkgevers best ingewikkeld en zorgt voor veel administratieve lasten”, aldus de woordvoerder.



Ook VNO-NCW en MKB-Nederland noemen de nieuwe regels „administratief complexe materie”. De organisaties vragen daarom om een „zachte landing”. „Laat bedrijven er eerst in de praktijk mee aan de slag gaan”, stelt een woordvoerder. Volgens hen is het belangrijk dat de wet „ook echt gaat werken in de praktijk”.

Privacy en uitvoerbaarheid

De werkgeversorganisaties wijzen daarnaast op privacyrisico’s. Als looninformatie te herleiden is tot individuele medewerkers, kan dat tot ongemak of conflicten leiden. „Belangrijk is dat er goede privacywaarborgen zijn”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.



Voor bedrijven met meer dan honderd werknemers wordt de impact nog groter. Zij moeten in de nieuwe wet periodiek rapporteren over loonverschillen tussen mannen en vrouwen. „Voor die bedrijven komt er nog veel meer bij kijken. De deadline van 1 januari 2027 is daardoor krap”, zegt de woordvoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Ondernemers moeten nu al voorbereiden

Hoewel het wetsvoorstel nog door de Tweede en Eerste Kamer moet, benadrukt AWVN dat werkgevers zich nu al moeten voorbereiden. Dat sluit aan bij eerdere signalen vanuit de praktijk. Veel mkb-ondernemers hebben hun salarisafspraken niet strak vastgelegd en werken zonder duidelijke loonschalen of bandbreedtes. Juist zij zullen straks moeten kunnen uitleggen waarom de één meer verdient dan de ander.



De wet verplicht werkgevers om salarisverschillen inzichtelijk en uitlegbaar te maken. Bij verschillen van 5 procent of meer tussen mannen en vrouwen in vergelijkbare functies moet een goede onderbouwing beschikbaar zijn. Is die er niet, dan moet het verschil worden aangepakt.



Vakbond: noodzakelijke stap

Vakbond CNV noemt het wetsvoorstel een belangrijke stap om de loonkloof te verkleinen. Volgens de bond zijn de loonverschillen tussen mannen en vrouwen nog steeds onacceptabel groot. „Wat ons betreft is het dus goed om deze wet in te voeren. En tegelijkertijd goed om te blijven monitoren dat vrouwen daadwerkelijk dezelfde beloning krijgen als mannen”, zegt CNV-voorzitter Hans van den Heuvel.



Als de wet wordt goedgekeurd, treedt zij op 1 januari 2027 in werking. De Europese deadline ligt al op 7 juni 2026, wat de druk op wetgever en werkgevers verder opvoert.



Dit moet je als werkgever nu regelen

• Zet alle medewerkers met vergelijkbare functies naast elkaar.

• Noteer per persoon salaris, bonus, auto, pensioen en vergoedingen.

• Maak per functie een simpele bandbreedte: junior, medior, senior.

• Schrijf op waardoor iemand hoger of lager in die bandbreedte valt.

• Check of verschillen groter zijn dan 5 procent en of je die kunt uitleggen.

• Pas vacatures aan: geen ‘marktconform’, maar een echte salarisrange.

• Zie je een scheef verschil? Repareer het, of leg vast waarom het klopt.